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Luca Campedelli, mantan presiden Chievo, bercerita kepada Corriere della Sera. Berikut petikan paling menarik dari wawancara dengan sosok yang memimpin klub asal sebuah kawasan permukiman hingga menjadi langganan Serie A, sebelum terseret kasus keuntungan dari transfer pemain. Dalam wawancara yang diberi judul “Chievo saya dihukum berat oleh sistem. Setelah itu saya mencoba bunuh diri. Kini saya tidak lagi punya rekening bank dan mengajar anggar secara gratis” oleh Corsera, Campedelli mengenang perjalanan kariernya di sepak bola dan pengalaman pribadinya.

Berapa tahun dari Serie C ke Serie A?

“Delapan.”

Hingga Paluani dan Chievo sama-sama runtuh.

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“Ayah saya selalu berpesan: ‘Sepak bola tidak boleh memakan panettone.’ Artinya, sepak bola, Chievo, tidak boleh menimbulkan masalah bagi perusahaan. Dan memang tidak. Saya tahu ada yang mengaitkan keduanya, tetapi saya juga sudah menjelaskannya dalam buku Chievo, un delitto perfetto karya Fabiana Della Valle dan Raffaele Tomelleri: keduanya tidak berkaitan. Bukan Paluani yang membiayai Chievo. Bukan Chievo yang membuat Paluani jatuh.”

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Kesalahan apa yang tidak bisa Anda maafkan dari diri sendiri?

“Saya meremehkan persoalan pembayaran PPN secara angsuran saat Covid. Utang pajak kami tergolong kecil dibandingkan dengan klub lain. Namun, saya seharusnya menyadari bahwa bagi kami yang sekecil ini, hal itu bisa menjadi masalah. Sebelumnya pun mereka sudah berusaha menyingkirkan kami, pada masa kasus Eriberto-Luciano.”

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Kasus paspor palsu itu?

“Dia datang dengan nama Eriberto, bermain bagus selama satu musim, lalu kami menjualnya ke Lazio. Saat dia sedang berlibur di Brasil, muncul kabar mengejutkan: dia mengaku bernama Luciano dan datang ke Italia menggunakan dokumen milik orang lain yang tiga tahun lebih muda. Kacau sekali. Lazio, yang juga berada dalam masalah besar, menolak membayar dan berhasil lolos. Kami, yang telah menebus hak kepemilikan pemain itu melalui sistem amplop tertutup, justru dihukum berat. Saya kehilangan uang itu dan harus membatalkan rencana membeli Didier Drogba, yang kemudian bersinar.”

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Jadi?

“Ketika harus memilih, pihak liga dan federasi mengorbankan kami dan menyelamatkan Lazio. Mana mungkin mereka berani berhadapan dengan Roma? Kami klub kecil. Setiap musim panas selalu ada masalah. Saya hanya peduli pada sepak bola, sementara yang lain mempertimbangkan urusan politik.”

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Bagaimana masalah itu mencuat?

“Soal keuntungan dari transfer pemain.”

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Sistem yang digunakan sejumlah klub untuk “merapikan” laporan keuangan dengan saling bertukar pemain pada nilai yang sangat tinggi tanpa perpindahan uang sungguhan?

“Bukan ‘sejumlah’ klub. Banyak. Kalau kami melakukan kesalahan, yang lain melakukan kesalahan lebih besar. Klub-klub besar. Angkanya sangat besar. Kami dijadikan kambing hitam. Klub kecil yang dihukum berat untuk memberi pelajaran kepada semua orang.”

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Itukah sebabnya Anda mengatakan Chievo telah dibunuh?

“Ya. Apa pun pandangan orang tentang keuntungan transfer pemain yang terkutuk itu, tidak ada tindak pidananya. Tidak ada tolok ukur untuk menentukan apakah seorang pemain bernilai satu, sepuluh, atau seratus. Buktinya, dalam persidangan saya dibebaskan terkait hal itu.”

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Namun, yang kita bicarakan adalah keuntungan transfer pemain yang fiktif.

“Secara teknis, nilai fiktif itu tidak ada. Yang mungkin ada adalah penjualan di bawah tangan atau faktur palsu, tetapi bukan nilai fiktif. Itulah yang dinyatakan dalam putusan-putusan pengadilan. Juventus pun harus mencapai kesepakatan karena, jika saya tidak salah paham, ada masalah penyampaian informasi palsu kepada Consob. Untuk perkara keuntungan transfer pemain, mereka bisa saja dibebaskan.”

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Bagaimana dengan Anda?

“Kami terutama dihukum oleh penghakiman publik. Saya mengikuti seluruh persidangan di Forlì demi menghormati pengadilan. Berat rasanya dicemarkan nama baik selama berjam-jam. Selama enam tahun, dari ’19 hingga ’25.”

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Anda pernah mengaku mencoba mengakhiri hidup.

“Saya hampir berhasil. Mereka menyelamatkan saya. Begitu Anda melewati batas itu, tidak ada lagi yang Anda takuti. Jika tidak berhasil, Anda berpegangan pada sesuatu. Hari demi hari. Perlahan-lahan.”

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Dan sekarang apa yang Anda lakukan?

“Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Mereka menyita segala sesuatu yang bisa mereka sita dari saya. Saya bahkan tidak punya rekening bank. Saya berusaha berguna bagi orang lain. Melakukan apa yang saya bisa. Saya asisten pelatih anggar. Saya memberi pelajaran.”