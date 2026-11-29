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Luca Campedelli, mantan presiden Chievo, menceritakan pengalamannya kepada Corriere della Sera. Berikut bagian-bagian paling menarik dari wawancara dengan sosok yang memimpin klub dari sebuah kawasan permukiman hingga menjadi peserta tetap Serie A, sebelum tersandung kasus keuntungan dari transfer pemain. Dalam wawancara yang diberi judul oleh Corsera, "Chievo saya dihukum berat oleh sistem. Setelah itu, saya mencoba bunuh diri. Kini saya tak punya rekening bank lagi dan mengajar anggar secara gratis", Campedelli mengenang perjalanan hidup dan kiprahnya di sepak bola.

Berapa tahun yang dibutuhkan untuk naik dari Serie C ke Serie A?

"Delapan."

Hingga Paluani dan Chievo sama-sama terpuruk...

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"Ayah saya selalu berpesan: 'Sepak bola tidak boleh menghabiskan panettone.' Artinya, sepak bola, Chievo, tidak boleh menimbulkan masalah bagi perusahaan. Dan itu memang tidak terjadi. Saya tahu ada yang mengaitkan keduanya, tetapi saya sudah menjelaskannya dalam buku Chievo, un delitto perfetto karya Fabiana Della Valle dan Raffaele Tomelleri: keduanya tidak berkaitan. Bukan Paluani yang membiayai Chievo. Bukan Chievo yang membuat Paluani terpuruk."

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Kesalahan apa yang tidak bisa Anda maafkan dari diri sendiri?

"Saya meremehkan persoalan pembayaran PPN secara mencicil saat Covid. Utang pajak kami kecil dibandingkan klub-klub lain. Namun, seharusnya saya sadar bahwa bagi kami yang begitu kecil, itu bisa menjadi masalah. Sebelumnya mereka sudah berusaha menyingkirkan kami, pada masa kasus Eriberto-Luciano."

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Yang memakai paspor palsu itu?

"Dia datang dengan nama Eriberto, menjalani musim yang bagus, lalu kami melepasnya ke Lazio. Dari Brasil, tempat dia berlibur, muncul kabar mengejutkan: dia mengaku bernama Luciano dan datang ke Italia menggunakan dokumen orang lain yang tiga tahun lebih muda. Kacau sekali. Lazio, yang juga berada dalam masalah besar, menolak membayar dan berhasil lolos. Kami, yang telah membeli hak kepemilikan pemain itu melalui sistem amplop tertutup, justru dihukum berat. Saya kehilangan uang itu dan terpaksa membatalkan rencana membeli Didier Drogba, yang kemudian bersinar..."

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Jadi?

"Ketika harus memilih, Liga dan Federasi mengorbankan kami dan menyelamatkan Lazio. Mana mungkin mereka berani berhadapan dengan Roma? Kami klub kecil. Setiap musim panas selalu ada masalah... Saya hanya peduli pada sepak bola, sementara orang lain memikirkan persoalan politik."

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Bagaimana masalah itu mencuat?

"Soal keuntungan dari transfer pemain."

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Sistem yang digunakan sejumlah klub untuk "merapikan" neraca dengan saling bertukar pemain pada nilai yang sangat tinggi tanpa ada perpindahan uang sungguhan?

"Bukan 'sejumlah' klub. Banyak. Kalau kami melakukan kesalahan, klub lain melakukan kesalahan yang lebih besar. Klub-klub besar. Nilainya sangat besar. Kami dijadikan kambing hitam. Tim kecil yang dihukum berat untuk memberi pelajaran kepada semua orang."

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Itukah sebabnya Anda mengatakan Chievo dibunuh?

"Ya. Apa pun pandangan orang tentang keuntungan dari transfer pemain yang terkutuk itu, tidak ada tindak pidana di sana. Tidak ada parameter untuk menilai apakah seorang pemain bernilai satu, sepuluh, atau seratus. Buktinya, dalam persidangan saya dibebaskan dari tuduhan itu."

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Namun, yang kita bicarakan adalah keuntungan fiktif dari transfer pemain.

"Secara teknis, nilai fiktif itu tidak ada. Yang bisa terjadi adalah penjualan yang tidak dilaporkan atau faktur palsu, tetapi bukan nilai fiktif. Itulah yang dinyatakan dalam putusan-putusan pengadilan. Juve pun harus mencapai kesepakatan karena, kalau saya tidak salah memahami, ada masalah laporan palsu kepada Consob. Untuk perkara keuntungan dari transfer pemain, mereka bisa saja dibebaskan."

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Bagaimana dengan Anda dan Chievo?

"Kami terutama dihukum oleh penghakiman publik. Saya mengikuti seluruh persidangan di Forlì. Demi menghormati pengadilan. Berat rasanya dihina selama berjam-jam. Selama enam tahun, dari 2019 hingga 2025."

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Anda pernah mengaku mencoba mengakhiri hidup.

"Saya hampir berhasil. Mereka menyelamatkan saya. Setelah melewati batas itu, tak ada lagi yang membuat Anda takut. Jika upaya itu gagal, Anda berpegangan pada sesuatu. Hari demi hari. Pelan-pelan."

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Apa yang Anda lakukan sekarang?

"Tidak banyak yang bisa saya lakukan. Mereka menyita semua yang bisa disita. Saya bahkan tidak punya rekening bank. Saya berusaha berguna bagi orang lain. Melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya asisten instruktur anggar. Saya mengajar."