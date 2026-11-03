Suporter Camp Nou akan merasakan malam Eropa bernuansa kerajaan pada laga nanti malam. Di luar persaingan poin antara Barcelona dan Aston Villa, sorotan beralih ke tribune VIP setelah dipastikan kehadiran Pangeran William, Putra Mahkota Inggris, bersama putra sulungnya, Pangeran George, untuk menyaksikan pertandingan yang dinanti-nanti ini dari jantung stadion.

Klub Barcelona menerima konfirmasi resmi mengenai kehadiran Pangeran William dan putranya George di tribune VIP Stadion Camp Nou pada laga malam ini yang mempertemukan Blaugrana dengan tamunya dari Inggris, Aston Villa, menurut "Mundo Deportivo".

Putra Mahkota Inggris, putra Raja Charles III dan mendiang Putri Diana, dikenal dengan kecintaannya yang besar terhadap klub Aston Villa. Ia terbiasa menghadiri banyak pertandingan tim tersebut di ajang-ajang Eropa, dan akan ditemani putranya yang mengikuti jejaknya dalam mendukung klub asal kota Birmingham itu.

Para tamu kerajaan ini akan disambut oleh Presiden Barcelona Joan Laporta, yang akan menjamu mereka di area khusus bagi tamu VIP.

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Dari pihak klub Inggris, Damià Vidagany, Chief Executive klub Aston Villa, akan menjadi perwakilan klub dengan jabatan tertinggi di tribune.

Tribune tersebut tidak hanya dihadiri oleh tamu kerajaan, karena di sana juga akan hadir pelatih asal Spanyol Rafa Benitez, yang pernah meraih gelar Liga Champions Eropa bersama Liverpool pada 2005, dalam kapasitasnya sebagai pengawas dari Asosiasi Sepak Bola Eropa, bersama delegasi UEFA Vito Di Gioia, dan pengawas wasit Thomas Einwaller, selain legenda Barcelona sekaligus peraih Ballon d'Or 1977 Allan Simonsen.

Di antara tokoh lain yang akan hadir di tribune VIP Camp Nou adalah José Crespín, delegasi pemerintah Spanyol di Catalonia, Oscar Ordeig, Menteri Pertanian, Perikanan, dan Pangan wilayah tersebut, David Escudé, penasihat olahraga Dewan Kota Barcelona, serta David Pérez, Wakil Kedua Ketua Parlemen Catalonia.

Hadir pula Glòria Freixa, Sekretaris Pertama Dewan Parlemen, Pilar Díaz, delegasi pemerintah umum di Barcelona, Manuel Rodríguez, kepala kepolisian tertinggi di Catalonia, Annabel Sprott, Wakil Konsul Jenderal Inggris, dan Charlie Marshall, Chief Executive Asosiasi Klub Eropa (EFC).