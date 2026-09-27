Bintang Real Madrid asal Prancis, Eduardo Camavinga, merasa kecewa karena tidak turut serta dalam Piala Dunia 2026 bersama timnas negaranya, namun saat ini ia bersiap untuk membela Les Bleus pada Senin besok, dalam laga melawan Belgia di UEFA Nations League.

Camavinga berbicara dalam konferensi pers sebelum laga melawan Belgia, di mana ia bercanda tentang rekan setimnya di klub Kerajaan, kiper Thibaut Courtois yang absen pada laga besok, dengan berkata: "Aku senang karena dia tidak akan bermain".





Ia menambahkan mengenai posisi favoritnya sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Kami memiliki cukup banyak pemain di posisi bek kiri, aku tidak akan mengatakan bek kiri. Aku punya kesempatan bermain sebagai gelandang jangkar (nomor 8) dan gelandang (nomor 6) saat ini. Pelatih tahu itu. Kurasa kalian tahu apa posisi favoritku (tertawa)".

Mengenai apa yang ia butuhkan untuk menjadi pemain inti di Real Madrid dan timnas Prancis, Camavinga menjelaskan: "Konsistensi. Kurasa konsistensi adalah yang terpenting saat ini. Hal terpenting adalah fokus di atas lapangan dan tidak melakukan kesalahan. Itulah yang menghasilkan konsistensi".

Tentang kedatangan Zinedine Zidane untuk melatih Prancis, ia berkata: "Banyak hal telah berubah di luar lapangan. Tidak banyak yang berubah di dalam lapangan, meskipun Zidane dan Deschamps memiliki karakteristik yang berbeda".

Mengenai kembali bekerja sama dengan Zidane, ia menuturkan: "Aku melihatnya di ajang balapan Formula 1. Itu perasaan yang aneh. Karena kita semua tahu apa artinya dia bagi timnas. Kini dia adalah pelatihku. Dan yang lebih penting dari itu, dia memberiku kepercayaan diri. Dan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa bagiku".

Tentang laga melawan Belgia dan kemenangan Prancis dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua timnas, ia melanjutkan pernyataannya: "Kurasa ini laga yang penting, Belgia adalah bangsa yang hebat. Setelah apa yang terjadi, kalian orang-orang Belgia yang paling bersedih (tertawa), tapi ini akan menjadi laga yang luar biasa, mereka adalah bangsa yang hebat dan kami semua sangat menantikan memainkan laga-laga seperti ini".

Mengenai absennya dari Piala Dunia, ia meneruskan: "Tidak ikut serta di Piala Dunia sangat memengaruhiku, karena setiap pemain bermimpi bermain di turnamen ini. Roma tidak dibangun dalam satu hari. Aku belum pernah mengalami jenis kekecewaan seperti ini sebelumnya dalam kariierku. Ini adalah sesuatu yang harus aku lewati".

Tentang Ousmane Dembele, bintang Real Madrid itu berkata: "Dia adalah pemimpin secara teknis. Dia adalah sosok yang tidak butuh berbicara untuk menjadi seorang pemimpin. Aku senang berada bersamanya sekarang karena aku sudah lama mengenalnya sejak di Rennes".

Mengenai Kylian Mbappe, ia mengakhiri pernyataannya: "Kurasa Mbappe adalah pemain yang pernah bermain di sisi kiri. Pada tahun 2022 dia tampil bagus di sisi ini. Dia bersemangat. Kurasa dia mampu berkontribusi secara defensif".















