Bintang Real Madrid asal Prancis, Eduardo Camavinga, menolak untuk menyerah dan berjuang untuk meyakinkan pelatih Jose Mourinho akan kemampuannya, meskipun ia berada dalam daftar pemain yang tidak diinginkan di kubu Santiago Bernabeu.

Pada musim panas 2026, Eduardo Camavinga membayangkan hal-hal berjalan dengan cara yang berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya meraih Piala Dunia bersama timnas Prancis, tetapi gelandang yang menyaksikan Prancis melaju ke semifinal turnamen itu tidak ditakdirkan untuk merayakannya, karena Didier Deschamps tidak memanggilnya pada 14 Mei lalu, meskipun ia kerap mendapat dukungan dari mantan pelatih timnas Prancis tersebut.

Ini merupakan pukulan berat bagi Camavinga, yang mengalami musim yang sangat sulit bersama Real Madrid. Selain cedera, penampilan dan level permainannya kerap menuai kritik.

Akibatnya, media Spanyol memberitakan bahwa Real Madrid ingin melepasnya pada musim panas ini.

Pemain Prancis berusia 23 tahun itu terikat kontrak dengan Los Blancos hingga 2029, dan ia tidak termasuk dalam rencana manajemen olahraga klub pada musim baru.

Meski demikian, Camavinga bertekad untuk berjuang dan tidak menyerah, sebagaimana dijelaskan surat kabar "Marca" hari Kamis ini. Setelah menikmati waktu istirahat dan menyelesaikan kursus pelatihan intensif selama empat hari di Harvard Business School di bidang hiburan, media, dan olahraga (BEMS), ia kembali berlatih dengan tenaga penuh.

Dengan dimulainya latihan persiapan untuk musim baru, Camavinga bersikeras untuk meyakinkan Jose Mourinho dan klubnya bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk dipersembahkan, baik di dalam maupun di luar lapangan.

Camavinga sepenuhnya menyadari situasinya, bahwa banyak hal dipertaruhkan pada periode persiapan ini, di mana ia akan memberikan jaminan kepada pelatih yang ingin membentuk penilaian sebelum mengambil keputusan akhir, sekalipun ia belum sepenuhnya yakin pada awalnya.

Sang pelatih juga menginginkan klubnya mendatangkan seorang gelandang, dan tampaknya Rodri, bintang Manchester City, tidak sesuai dengan tuntutannya, begitu pula Camavinga, yang ingin dijual Real Madrid dengan harga 50 juta euro.

Namun, Mourinho akan memberinya kesempatan dalam beberapa hari mendatang, dan pemain Prancis itu berupaya memanfaatkannya dengan menunjukkan kemampuannya besok Jumat pada pertandingan persahabatan melawan Alcorcon, lalu menantikan penilaian pelatih Portugal tersebut.

Surat kabar Spanyol itu menambahkan bahwa Camavinga tidak ingin pergi dan tidak mendengarkan klub-klub yang berminat pada jasanya seperti Manchester City dan Manchester United, serta menolak semua tawaran yang datang kepadanya.