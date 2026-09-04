Real Madrid bersiap menghadapi laga sulit di kandang lawan menghadapi Real Betis, malam ini Jumat, di Stadion La Cartuja, pada pekan keempat Liga Spanyol.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Jose Mourinho, pelatih Los Merengues, tengah mempertimbangkan sejumlah perubahan pada susunan pemain timnya.

Dengan masih terbukanya kemungkinan kesiapan Tchouameni untuk tampil, Mourinho cenderung menurunkan Bernardo Silva menggantikan Camavinga, serta Arda Guler yang akan mengisi posisi utama yang sebelumnya diisi Brahim Diaz saat melawan Malaga.

Mourinho sebelumnya telah melakukan perubahan besar pada lini belakangnya, dan kini ia akan kembali mengubahnya dalam laga melawan tim asuhan pelatih Manuel Pellegrini.

Selain itu, Dumfries menjadi kandidat kuat untuk tampil sejak awal, di tengah persaingan ketat dengan Trent Alexander-Arnold, yang memanfaatkan peluang terakhirnya dan menunjukkan bahwa ia masih bersaing dengan kuat.

Adapun di jantung pertahanan, Ibrahima Konate dan Antonio Rudiger bersaing memperebutkan salah satu dari dua posisi bek tengah.

Di sisi kiri, Cucurella mulai menegaskan dirinya dengan kuat, dan akan terus mendapatkan peluang untuk tampil.

Real Madrid akan menjalani laga kedua di kandang lawan pada musim ini dengan lini serang yang kembali dihuni oleh trio yang tidak diistirahatkan, yaitu Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe.

Dengan demikian, tampaknya Yan Diomande harus menunggu sebentar sebelum mendapatkan kesempatan tampil sejak awal, dalam kerangka rencana bertahap yang disusun Mourinho untuk menangani pemain asal Pantai Gading tersebut.

Berikut susunan pemain Real Madrid yang diperkirakan:

Penjaga gawang: Thibaut Courtois

Pertahanan: Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Cucurella, Dumfries

Lini tengah: Bernardo Silva, Arda Guler, Fede Valverde

Lini serang: Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe

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