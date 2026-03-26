Camarda: "Mari kita semua mendukung Italia. Kapan saya kembali? Ada jadwal yang sudah ditetapkan"

Francesco Camarda, penyerang tengah yang dipinjamkan ke Lecce namun masih berstatus milik Milan, hadir untuk menyaksikan pertandingan rekan-rekannya di Tim Nasional Italia U-21 yang sedang bertanding melawan rekan-rekan sebaya mereka dari Makedonia Utara dalam laga yang merupakan bagian dari babak kualifikasi Kejuaraan Eropa U-21 mendatang.

Pada jeda babak pertama, ia berbicara kepada Rai Sport. Berikut ini, semua pernyataannya.

PEMULIHAN DARI CEDERA - "Saya melakukan banyak pengorbanan, berlatih keras, setiap hari menjalani dua sesi antara fisioterapi dan gym, berusaha keras untuk kembali secepat mungkin. Namun, ada jadwal yang ditentukan dan ditetapkan oleh dokter bedah yang mengoperasi saya".

GOL NDOUR - "Cher sangat hebat, kita semua tahu itu dan tidak perlu saya yang mengatakannya. Saya sangat senang untuknya dan seluruh tim. Sekarang pelatih akan mengatakan hal-hal yang tepat."

ITALIA MELAWAN IRELANDIA UTARA - "Malam ini seluruh Italia akan menyaksikannya, ini pertandingan yang sangat penting dan kita semua harus mendukung dan memberi semangat. Kami sudah berbicara dengan Palestra dan Pisilli, mereka sangat senang dan bersemangat, dan kami pun demikian untuk mereka. Semoga hasilnya baik."