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Pelatih Lille Davide Ancelotti memberikan pujian khusus kepada bek Indonesia Calvin Verdonk dan penyerang Jepang Ayase Ueda setelah Lille bangkit untuk mengalahkan Bayern Munich 2-1 di Liga Champions. Tertinggal saat jeda, Lille membalikkan keadaan dalam tiga menit pada babak kedua untuk meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi Eropa musim ini.

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Ancelotti puji Verdonk yang kurang diapresiasi setelah kemenangan bersejarah atas Bayern

Pelatih Lille Davide Ancelotti secara khusus memuji bek kiri Indonesia Calvin Verdonk sebagai pemain menonjol yang “kurang diapresiasi” setelah Lille bangkit pada babak kedua untuk menang 2-1 dan memberi Bayern Munich kekalahan pertama mereka di Liga Champions musim ini. Tertinggal akibat sundulan Dayot Upamecano pada menit ke-15, Lille membalikkan keadaan lewat gol penyeimbang Ayase Ueda pada menit ke-62 dan gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic yang dipicu Ethan Mbappe tiga menit kemudian.

“Calvin juga pemain yang kurang diapresiasi dengan banyak kualitas teknik. Malam ini, ia menunjukkan kemampuannya bermain agresif dan memenangi duel bertahan,” kata Ancelotti kepada wartawan seusai pertandingan. “Ia nyaman dengan sistem yang kami mainkan. Saya sangat senang dengannya; ia menghadapi persaingan ketat dari Romain, dan itu membuatnya lebih baik.”

Puji ketajaman Ayase Ueda meski kebugarannya belum optimal

Selain kegigihan Verdonk dalam bertahan, penyerang Jepang Ueda menjadi sosok penentu di lini depan. Setelah gol penyeimbangnya pada menit ke-47 dianulir VAR karena pelanggaran, Ueda tetap tenang pada menit ke-62 untuk menyambar umpan Nathan Ngoy ke sudut jauh gawang, meski belum sepenuhnya bugar untuk bertanding.

“Gol Ayase adalah gol dari seseorang yang tahu di mana letak gawang. Itu gol yang sama seperti yang ingin ia cetak saat melawan Lyon. Hari ini, ia lebih beruntung. Ia pemain yang tidak membutuhkan banyak peluang untuk mencetak gol,” jelas Ancelotti. “Namun, ini pertandingan yang sulit baginya karena ia harus menjalani banyak duel; kondisi fisiknya belum 100 persen. Ia direncanakan bermain selama satu jam. Ia menjalankan tugasnya. Kami sangat senang Ueda menjadi pemain LOSC.”

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Keberanian seusai jeda dan kepemimpinan Benjamin Andre memicu kebangkitan

Menghadapi Bayern yang kehilangan Harry Kane, Michael Olise, dan Manuel Neuer karena cedera, Lille tampak kurang bergairah sebelum jeda. Mereka kemudian tampil jauh lebih agresif pada babak kedua dan membangkitkan semangat pendukung tuan rumah. Ancelotti juga memuji kapten Benjamin Andre, yang mengawali serangan balik untuk gol kemenangan Lille.

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“Saat jeda, saya tidak khawatir. Namun, seperti para pemain, saya merasa kami bisa berbuat lebih banyak jika lebih berani. Kami memulai babak kedua dengan tekad lebih besar saat menyerang,” kata Ancelotti. Mengenai Andre, ia menambahkan: “Benjamin mencerminkan nilai-nilai klub... Ia pemain yang sangat penting, jantung tim; ia melakukan banyak hal untuk tim, memenangi banyak duel dan bola kedua.”

Lille jaga asa di Eropa sebelum ujian liga pada Sabtu

Kemenangan pertama Lille di Liga Champions musim ini memberi mereka peluang penting dalam fase liga, sekaligus mengurangi harapan Bayern untuk finis di delapan besar.

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“Kami harus tetap berpijak pada kenyataan; dengan kemenangan ini, kami memberi diri kami kesempatan untuk berjuang hingga akhir,” ujar Ancelotti. “Kami sudah fokus pada Sabtu karena pertandingan liga yang sulit menanti dan waktu kami untuk memulihkan diri tidak banyak.”