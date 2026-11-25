Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kozo Tashima berjanji hanya akan menjabat satu periode selama empat tahun jika mengalahkan Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA tahun depan. Pejabat sepak bola Jepang itu ingin merombak proses pengambilan keputusan FIFA dan telah berbicara dengan sesama kandidat, Philippe Diallo, mengenai kemungkinan bekerja sama.

Iklan

Tashima berjanji hanya menjabat satu periode sebagai presiden FIFA

Tashima mengumumkan pada Rabu bahwa ia hanya akan menjabat satu periode jika mengalahkan Infantino dan menjadi presiden FIFA. Presiden kehormatan JFA itu menegaskan bahwa ia akan menggunakan empat tahun tersebut untuk merombak proses pengambilan keputusan badan sepak bola dunia itu.

Tashima mengumumkan pencalonannya pada awal bulan ini untuk menantang Infantino, yang mendapat kritik atas upaya yang batal terlaksana untuk menjual sebagian hak kepemilikan atas turnamen-turnamen besar , termasuk Piala Dunia. Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan itu akan menjadi kali pertama Infantino menghadapi penantang sejak terpilih pada 2016. Ia terpilih kembali tanpa lawan pada 2019 dan 2023.

Reformasi tata kelola menjadi prioritas Tashima

Dalam konferensi pers di Tokyo, pria berusia 69 tahun itu mengakui bahwa ia masih menyusun program lengkapnya. Namun, ia telah menjelaskan jangka waktu dan tujuan utamanya.

"Mengenai pencalonan ini, saya ingin menyatakan bahwa, sekalipun terpilih, saya hanya berencana menjabat sebagai presiden selama satu periode, yakni empat tahun," kata Tashima, seperti dikutip Reuters.

Iklan Iklan

Ia menambahkan bahwa pemerintahannya akan berfokus pada "melakukan perubahan yang diperlukan dalam tata kelola FIFA", khususnya pada proses pengambilan keputusan agar organisasi itu lebih transparan.

Topik Terkait

Berbeda dari sejarah panjang masa jabatan presiden FIFA

Janji Tashima untuk menjabat empat tahun sangat berbeda dari pola kepemimpinan FIFA selama ini. Sejak badan tersebut didirikan pada 1904, FIFA hanya memiliki sembilan presiden, enam di antaranya menjabat selama lebih dari satu dekade.

Pria asal Prancis, Jules Rimet, masih menjadi pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah organisasi itu. Ia menjabat selama 33 tahun, dari 1921 hingga 1954. Pada 2015, komite eksekutif FIFA menyetujui program reformasi menyusul skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, dengan membatasi masa jabatan presiden hingga maksimal 12 tahun.

Iklan

Potensi aliansi dengan Diallo menjelang pemungutan suara pada Maret

Tashima dan Infantino juga bersaing dengan presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe Diallo, yang mengikuti pemilihan dengan dukungan UEFA. Pada awal bulan ini, Diallo mengatakan bahwa ia akan menghubungi Tashima untuk "menyatukan kekuatan" dan menghindari terpecahnya suara penentang Infantino. Tashima mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara dengan Diallo melalui telepon dan berharap segera bertemu langsung dengannya di Eropa. Ia mengatakan bahwa keduanya memiliki arah yang sama dan dapat bekerja sama jika strategi mereka sejalan, meski pembicaraan lebih lanjut juga mungkin memperlihatkan perbedaan.