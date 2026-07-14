Calon dari dunia Arab menjadi sorotan... "UEFA" berencana menggulingkan Infantino dan mencari penggantinya

Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya seiring meningkatnya seruan dari pihak Eropa untuk mencari kandidat kuat yang dapat menantangnya dalam pemilihan presiden mendatang, di tengah semakin memanasnya perselisihan antara dirinya dan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Situs web Inggris “TALKSPORT” mengungkap adanya upaya intensif yang dilakukan oleh negara-negara anggota UEFA untuk menggalang dukungan bagi seorang kandidat Eropa yang mampu menyaingi Infantino, padahal sebelumnya Infantino berharap dapat terpilih kembali secara aklamasi tanpa persaingan yang sesungguhnya.

Krisis Kartu Merah Memicu Ketegangan

Ketegangan antara Presiden FIFA dan UEFA semakin memuncak setelah terungkap bahwa Infantino menerima panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk campur tangan dalam meninjau kartu merah yang diterima penyerang AS Fularin Balugun di Piala Dunia 2026.

UEFA mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh FIFA “melampaui batas”, sementara Infantino membela independensi Komite Disiplin yang mencabut sanksi tersebut tanpa memberikan penjelasan yang memadai selain “penilaian pribadi”.

Siapa yang akan menantang Infantino?

Alexander Cheferin, Presiden UEFA, menonjol sebagai calon terkuat, namun ia lebih memilih tetap menjabat di posisinya saat ini dan tidak berniat bersaing langsung dengan Infantino.

Asosiasi Sepak Bola Belgia, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya cenderung mendukung Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, namun laporan menunjukkan bahwa ia tidak berambisi untuk mencalonkan diri; dan jika ia menolak, Polandia akan mendukung Dariusz Miodowski, pemilik Legia Warsawa.

Di luar Eropa, nama Victor Montagliani (ketua CONCACAF) dan Patrice Motsepe (ketua CAF) juga disebut-sebut, namun yang pertama fokus pada jabatannya saat ini, sedangkan yang kedua lebih memilih menunggu hingga tahun 2031.

Tantangan Terbesar di Eropa

Tantangan sesungguhnya yang dihadapi oleh federasi-federasi UEFA yang ingin menggulingkan Infantino adalah bahwa rencananya yang ambisius untuk memperluas Piala Dunia menjadi 64 tim alih-alih 48, ditambah dengan rencananya untuk memperluas Piala Dunia Klub dan mengubahnya menjadi turnamen yang diadakan setiap dua tahun alih-alih empat tahun, mendapat dukungan luas dan antusiasme besar dari anggota Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), serta Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Rencana perluasan ini memberikan negara-negara kecil dan menengah peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam turnamen-turnamen besar dan memperoleh pendapatan finansial yang lebih besar, sehingga membuat Infantino sangat populer di luar benua Eropa, dan mempersulit tugas calon mana pun dari Eropa yang ingin menantangnya dalam pemilihan mendatang.