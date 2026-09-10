Caio Henrique dalam wawancara dengan Ajax TV mengenang kembali masa kecilnya di Brasil. Bek kiri berusia 29 tahun itu antara lain bercerita tentang peran krusial kakeknya, yang mengambil peran sebagai figur ayah setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan motor.

"Saat saya berusia lima tahun, kakek saya mendaftarkan saya ke sekolah sepakbola di kota saya," ujar rekrutan musim panas Ajax itu membuka cerita. "Dia bilang bahwa sudah jelas sejak usia muda saya punya banyak kualitas. Saya terus berkembang dan akhirnya bergabung dengan Santos."

"Kakek saya selalu mengantar saya ke sana. Dia mengantar saya ke latihan, ke pertandingan. Dia membelikan saya sepatu sepakbola, seragam saya. Selalu dia."

"Ayah saya meninggal saat saya berusia lima tahun akibat kecelakaan motor," lanjut Henrique. "Jadi kakek saya mengambil alih peran figur ayah darinya."

"Dia selalu menjadi orang yang penting bagi saya. Dia mengajari saya untuk selalu berlatih keras, untuk berjuang demi tujuan saya. Dia selalu bilang bahwa jika impian saya adalah menjadi pesepakbola profesional, saya harus selalu berlatih lebih keras daripada pemain lain."

"Saya pikir dia adalah orang terpenting yang membantu saya dalam proses ini. Kakek saya tinggal di Brasil, dia tidak terlalu suka pesawat. Itu sangat sulit baginya. Misalnya, dia tidak pernah ke Monaco," kata Henrique, yang terikat kontrak dengan AS Monaco antara musim panas 2020 dan 2026.

Mungkin dalam waktu dekat kakeknya akhirnya akan naik pesawat ke Belanda. "Saya berbicara dengannya tahun ini dan dia bilang akan datang, karena dia menyukai Ajax. Sebelum saya menandatangani kontrak dengan Ajax, dia berkata: 'Ajax punya tim-tim hebat pada tahun enam puluhan, tujuh puluhan, dan delapan puluhan!'"

"Dia bilang dia mengenal banyak pemain dan entah apa lagi. 'Kalau kamu meneken kontrak dengan Ajax, saya akan datang ke Amsterdam tahun ini untuk menonton!' katanya, jadi sekarang saya harus mengiriminya tiket pesawat, supaya dia bisa datang menonton pertandingan. Tanpa dia, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang," pungkas pemain yang sudah lima kali membela tim nasional itu.