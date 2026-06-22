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Cagliari, terus gencar mengejar Aebischer: pembicaraan dengan agennya sudah memasuki tahap lanjut, Pisa meminta 5 juta euro

Pisa
Transfers
Cagliari

Pisa, pemain timnas Swiss Aebischer akan hengkang: Cagliari berusaha mengungguli Augusta, Genoa, dan Sassuolo

Cagliari sedang berupaya mencapai kesepakatan finansial dengan pihak Aebischer: gelandang asal Swiss tersebut telah memberikan lampu hijau untuk transfer ini. Sebagai pemain inti dalam dua pertandingan pertama bersama timnas Swiss, Aebischer kini menjadi incaran di bursa transfer: Genoa, Sassuolo, dan Augsburg tertarik padanya.


Pisa meminta 5 juta untuk hak transfer mantan pemain Bologna tersebut, dan kini Cagliari berusaha mempercepat prosesnya. Pembicaraan sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan, dan Cagliari berusaha mempercepat proses perekrutan Aebischer.

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