Tidak pernah mudah menjadi sosok yang dianggap aneh di lingkungan sendiri. Jacopo Fazzini tahu betul hal ini; sebagai penggemar berat Fiorentina, ia mengalami musim yang sangat rumit bersama klub tersebut. Begitu rumitnya hingga ia memutuskan untuk hengkang setelah hanya 12 bulan bersama klub. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi persaingan yang sangat ketat: Parma tampaknya hanya selangkah lagi dari garis finis, namun justru dikalahkan oleh Cagliari tepat di tikungan terakhir.





Tekanan yang dilakukan oleh direktur olahraga rossoblù, Pietro Accardi—yang sudah mengenal sang pemain sejak mereka bekerja sama di Empoli—menjadi faktor penentu, karena ia berhasil memanfaatkan perlambatan laju tim asal Emilia tersebut. Pemain tersebut akan menjalani pemeriksaan medis pada Senin, 13 Juli. Transaksi ini berupa peminjaman berbayar senilai 800 ribu euro dengan opsi pembelian tetap sebesar 8 juta euro.