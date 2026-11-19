Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Paul Mendy memberi sinyal ketertarikan kepada Inter.

Dikaitkan dengan Inter di bursa transfer, penyerang Cagliari asal Senegal itu mengatakan dalam wawancara dengan Il Corriere dello Sport: "Penyerang terhebat yang pernah saya lihat? Lautaro fenomenal, Malen sangat hebat, lalu ada Thuram. Menurut saya, Inter adalah tim terkuat. Saat kami menghadapi mereka, kami bermain bagus, tetapi sangat sulit membendung mereka. Saya juga suka Roma. Kami kalah di Olimpico, tetapi seharusnya kami mendapatkan hasil lebih baik".

Pada akhir Oktober, pemain kelahiran 2007 itu memperpanjang kontraknya dengan Cagliari hingga Juni 2032. Sejauh ini, ia mencetak empat gol dalam 22 penampilan bersama tim utama, setelah mencetak 16 gol dalam 32 penampilan bersama tim Primavera Cagliari.

Senin lalu, Mendy mencetak gol pertamanya untuk tim nasional dalam laga kualifikasi Piala Afrika melawan Sudan: "Pada laga pertama di Dakar, seluruh keluarga saya ada di tribune. Pada laga kedua, saya mencetak gol pertama untuk tim nasional dan ibu saya menangis bahagia".

Iklan Iklan

"Saya suka bahasa Italia dan langsung berusaha mempelajarinya begitu tiba di sini. Saya dulu bermain di jalanan Dakar, ibu kota Senegal. Seorang pelatih bernama Makati melihat saya dan membawa saya ke akademinya. Di sana, dua pemandu bakat melihat saya: Miriam Peruzzi dan Sergio Borgo. Mereka membawa saya ke Asc Bambey. Saya berutang segalanya kepada mereka. Lalu, suatu hari, mereka memindahkan saya ke Roma sambil menunggu saya mendapatkan klub di Italia".

Topik Terkait

"Setelah beberapa pekan, mereka mengatakan Cagliari akan memberi saya kesempatan. Sejak itu, saya mulai mengikuti Cagliari di televisi dan menjadi penggemar Cagliari. Saya ingat laga Cagliari melawan Milan yang berakhir 3-3. Dua gol Zappa masih membekas dalam ingatan saya. Saya diterima setelah menjalani uji coba dan sangat bahagia. Roberto Muzzi benar-benar menginginkan saya. Saya juga berterima kasih kepada Francesco Pisano, pelatih pertama saya di Primavera, Pisacane, dan presiden Giulini".

"Pemanggilan pertama saya ke tim utama? Saya sedang berjalan di koridor pusat latihan ketika berpapasan dengan Pisacane. Ia berkata, 'Besok saya memasukkanmu ke skuad untuk pertandingan melawan Napoli.' Saya luar biasa bahagia. Saya mengetahui akan tampil sebagai starter untuk pertama kalinya sehari sebelum laga Cagliari melawan Atalanta. Saat pelatih memberi tahu saya, pikiran saya langsung buyar. Berjam-jam saya memikirkan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya waspadai, dan bagaimana saya harus bergerak di lapangan. Saya tak punya kata-kata untuk menggambarkan kebahagiaan saya setelah mencetak dua gol dalam kemenangan yang menentukan bagi kami untuk bertahan di liga".

Iklan

"Saya merasa telah banyak berkembang tahun ini. Dengan rekan setim mana saya paling akrab? Trepy. Di Primavera, kami bermain bersama sebagai duet dan mencetak banyak gol. Saya cocok dengannya di dalam maupun di luar lapangan. Dia pemain hebat dan pribadi yang luar biasa, bagi saya dia seperti saudara".