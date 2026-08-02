Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) mengumumkan jadwal pelaksanaan undian babak kualifikasi untuk dua turnamen, yaitu Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi Afrika untuk musim baru 2026-2027.

Prosesi undian akan digelar pada Kamis, 6 Agustus 2026, di markas Konfederasi Sepakbola Afrika di ibu kota Mesir, Kairo, dengan dihadiri para perwakilan klub yang berpartisipasi di kedua turnamen tersebut.

Undian Piala Konfederasi akan dimulai tepat pukul dua siang waktu Kairo, sementara undian Liga Champions Afrika akan dilaksanakan pada pukul tiga sore.

Peraih gelar Liga Champions Afrika akan memulai musim baru dengan tujuan mempertahankan posisinya di kancah benua, sementara klub-klub yang berpartisipasi di babak kualifikasi berupaya melewati rintangan pertama dan memesan tempat di fase grup.

Juara Liga Champions Afrika akan memperoleh hadiah uang senilai 6 juta dolar AS, sedangkan pemenang Piala Konfederasi Afrika akan mendapatkan 4 juta dolar AS.

CAF juga mengumumkan alokasi bantuan solidaritas senilai 100 ribu dolar AS untuk setiap klub yang tersingkir dari kedua turnamen pada babak kualifikasi, dalam rangka mendukung klub-klub yang berpartisipasi dan mengembangkan kompetisi antarklub di benua tersebut.

Sebelumnya, Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan berhasil meraih gelar Liga Champions Afrika, sementara USM Alger dari Aljazair menyandang gelar Piala Konfederasi Afrika.