Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" telah memutuskan keputusannya terkait usulan Hani Abu Rida, Presiden Federasi Sepak Bola Mesir, mengenai penambahan jumlah klub yang berpartisipasi di Liga Champions Afrika.

Permintaan ini memicu kontroversi besar di Benua Hitam, di tengah pihak yang mendukung dan menentang hal yang akan membutuhkan perubahan besar dalam jadwal turnamen ini.

Micky Junior, jurnalis yang mengkhususkan diri pada berita Benua Hitam, mengatakan: "Eksklusif.. Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menolak permintaan Federasi Sepak Bola Mesir untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi di Liga Champions Afrika pada musim 2026/27".

Ia melanjutkan: "Federasi Sepak Bola Mesir secara resmi telah menerima jawaban dari Konfederasi Afrika.. Detail lebih lanjut akan dipublikasikan kemudian".



