Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) telah memutuskan sikapnya terkait usulan Hani Abu Rida, Presiden Federasi Sepakbola Mesir, mengenai penambahan jumlah klub yang berpartisipasi di Liga Champions Afrika.

Permintaan ini memicu perdebatan besar di Benua Hitam, di antara pihak yang mendukung dan menentang hal ini, yang akan menuntut perubahan besar dalam jadwal turnamen.

Micky Junior, jurnalis yang berspesialisasi dalam berita Benua Hitam, mengatakan: "Eksklusif.. Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) menolak permintaan Federasi Sepakbola Mesir untuk menambah jumlah klub yang berpartisipasi di Liga Champions Afrika untuk musim 2026/27".

Ia melanjutkan: "Federasi Sepakbola Mesir telah secara resmi menerima jawaban dari CAF.. Rincian lebih lanjut akan dipublikasikan nanti".



