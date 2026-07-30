Menurut laporan tersebut, transfer itu sudah berada di tahap akhir, dan pemain 21 tahun itu juga dikabarkan telah menyetujui kepindahan ke ibu kota Italia. Pada akhirnya, kesepakatan itu gagal karena tuntutan biaya transfer dari juara Belgia tersebut terlalu tinggi. Roma disebut menawar 35 juta euro untuk penyerang tengah itu, tetapi Brugge menolaknya. Pembicaraan pun kemudian dihentikan.

Itu bisa memberi Borussia Dortmund harapan baru. Die Borussen telah memasukkan pemain tim nasional Jerman U21 itu (24 penampilan, 12 gol) ke dalam radar mereka selama beberapa pekan. Pada pertengahan Juli, Corriere dello Sport bahkan melaporkan adanya kesepakatan prinsip antara BVB dan Tresoldi.

Namun, untuk mewujudkan transfer itu, masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, demikian laporan saat itu. Terutama, masa depan Serhou Guirassy masih belum jelas. Jika pemain 30 tahun itu, yang dikabarkan diminati beberapa klub top internasional, meninggalkan BVB, maka pengganti harus didatangkan lebih dulu. Dengan begitu, jalan Tresoldi menuju Bundesliga bisa terbuka.

Bukan hanya BVB yang menginginkannya: Persaingan besar dalam perburuan Tresoldi

Namun, daftar peminat Tresoldi sangat panjang. Selain BVB, Manchester United dan Atletico Madrid juga termasuk di antara klub yang dikabarkan memantau penyerang tersebut.

Meski begitu, kepergian secepatnya pada dasarnya tidak direncanakan dari sudut pandang Club Brugge. Baru pada musim panas lalu, Tresoldi pindah dari Hannover 96 ke klub papan atas Belgia itu dan langsung meyakinkan. Di Liga Champions, ia mencetak tiga gol dalam sepuluh penampilan - antara lain melawan Barcelona dan Atletico. Di semua kompetisi, ia membukukan 23 gol dan sembilan assist dalam 58 pertandingan kompetitif. Kontraknya di Brugge masih berlaku hingga 2029.