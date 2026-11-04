Menurut informasi Sport Bild, pembicaraan antara petinggi Borussia Dortmund dan pihak pemain tengah berlangsung. Namun, putaran negosiasi sejauh ini berjalan tersendat sehingga kesepakatan dalam waktu dekat tampaknya belum akan tercapai.

Menurut laporan tersebut, tawaran gaji pertama dari BVB sama sekali tidak sesuai dengan harapan Anton, yang menginginkan penghargaan lebih besar. Bagaimanapun, pemain berusia 30 tahun itu sudah cukup lama menjadi salah satu pemain andalan Borussia.

Anton menjadi pelengkap yang sempurna bagi Nico Schlotterbeck, tetapi sebelumnya juga tampil gemilang sebagai satu-satunya pemimpin lini belakang saat Schlotterbeck absen. Sejak kedatangan pemain baru Joane Gadou, Anton menjadi pilihan utama di posisi tengah dalam formasi tiga bek pilihan pelatih Niko Kovac. Pengaruhnya pun kian besar setelah sebelumnya ia kerap mengisi posisi kanan.

Bahkan Nico Schlotterbeck menganggap Waldemar Anton sebagai "bos"

"Waldi adalah seorang pemimpin, tetapi yang jauh lebih penting bagi saya: Dia orang yang memberi contoh, orang yang memikirkan, makan, tidur, dan minum sepakbola 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, serta orang yang mendukung rekan-rekan setimnya," kata Kovac belum lama ini tentang Anton. Ia menegaskan: "Dia tidak pernah menyerah dan memberikan segalanya untuk tim. Dia adalah panutan dan itulah yang dibutuhkan."

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Schlotterbeck juga mengakui arti penting Anton bagi tim. "Kalau Waldi bermain di tengah dan saya di kiri, dia bosnya karena dia yang menentukan garis pertahanan. Dia juga berkomunikasi lebih lantang," katanya dalam sebuah video di kanal media sosial BVB. Ia pun memuji: "Apa yang dia tunjukkan selama satu setengah tahun terakhir benar-benar luar biasa."

Ia juga dihargai di tim nasional. Jürgen Klopp memanggil Anton ke dalam skuad keduanya pada pemusatan latihan terakhir dan memainkannya selama 90 menit penuh, baik melawan Serbia (2-0) maupun Yunani (0-0). Kala itu, ia menyebut penampilan pemimpin lini belakang Dortmund tersebut dalam kerja samanya dengan Malick Thiaw "luar biasa".

Saat memanggilnya untuk Piala Dunia, mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann juga menyebut pemain kelahiran Uzbekistan itu sebagai "perekat" sebuah tim untuk menegaskan arti pentingnya.

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BVB: Kapan negosiasi dengan Waldemar Anton akan dilanjutkan?

Karena itu, akan menjadi pukulan berat bagi BVB jika kesepakatan dengan Anton tidak tercapai. Meski demikian, tampaknya tidak realistis jika Borussia sama sekali tidak bersedia mengakomodasi keinginannya. Menurut Sport Bild, negosiasi akan dilanjutkan dalam beberapa pekan mendatang.

Anton pindah dari VfB Stuttgart ke Dortmund pada musim panas 2024 melalui klausul pelepasan yang nilainya dilaporkan mencapai 22,5 juta euro. Sejak itu, ia selalu menjadi bagian penting dari susunan pemain inti. Tepat 100 pertandingan telah ia jalani dengan seragam BVB, dengan torehan enam gol dan empat assist.