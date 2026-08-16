Seperti dilaporkan kicker, kiper Jerman yang masih terikat kontrak dengan SC Freiburg itu "sudah lama tidak puas" dengan cara kerja Epic Sports. Agensi penasihat milik Ali Barat yang sangat dikenal dan eksentrik disebut telah "membuat pemain 24 tahun itu bersemangat dengan tiga skenario jika-maka yang menarik dan membuatnya tetap tenang".

Dengan demikian, para penasihat disebut telah memberi kesan kepada Atubolu bahwa ia, antara lain, merupakan kandidat transfer panas di Borussia Dortmund, AC Milan, dan Aston Villa, apabila kiper nomor satu di masing-masing klub tersebut hengkang.

Di BVB, sosok itu adalah Gregor Kobel. Memang sempat ada rumor kepergian yang cukup konkret pada musim panas lalu terkait kiper Swiss itu, tetapi rumor tersebut sebenarnya benar-benar mereda sebelum dan selama musim 2025/26. Meski begitu, kicker menambahkan bahwa Atubolu memang sempat "sangat dipertimbangkan" di Dortmund jika Kobel tiba-tiba pergi.

Noah Atubolu dalam dilema transfer: di SC Freiburg ia terancam menghuni tribune

Namun karena hal itu tidak akan terjadi, dan di Aston Villa serta Milan para kiper utama Emiliano Martinez dan Mike Maignan juga tetap bertahan, para peminat yang disiratkan oleh para penasihat itu pada dasarnya tidak pernah menjadi opsi nyata.

Lalu bagaimana kelanjutan Atubolu? Di Breisgau, kiper Jerman yang di bawah pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp berharap mendapat peluang di tim nasional senior itu tidak lagi memiliki masa depan. Setelah Atubolu memberi tahu petinggi klub pada akhir musim lalu soal keinginannya pindah dan menolak perpanjangan kontrak, Freiburg langsung mendatangkan pengganti mahal dalam diri Mio Backhaus dari Werder Bremen. Dengan biaya transfer sebesar 12 juta euro, Backhaus bahkan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub.

Transfer Atubolu: Empat klub kabarnya masih dalam persaingan

Kontrak Atubolu di SCF berlaku hingga 2027, dan menurut kicker klub Bundesliga itu meminta 15 hingga 20 juta euro jika ada minat konkret. Minat itu kabarnya kini datang dari Olympique Marseille setelah kepergian Geronimo Rulli ke Manchester City. Namun, klub tradisional Prancis itu disebut sempat ditolak lebih dulu karena mengajukan tawaran yang jauh terlalu rendah. Tawaran kedua kabarnya akan segera menyusul.

AFC Bournemotuh dari Premier League, SSC Napoli, dan Juventus Turin juga disebut tertarik merekrut Atubolu. Namun, menurut kicker ketiga klub itu masih belum datang dengan tawaran konkret ke Breisgau.

Kini Atubolu juga telah kembali berlatih bersama tim Freiburg setelah lama hanya menjalani sesi individu. Akhir pekan mendatang, kompetisi liga di Inggris, Italia, dan Prancis akan dimulai. Tekanan waktu bagi Atubolu dan para penasihatnya pun terus bertambah.