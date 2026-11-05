Borussia Dortmund meraih kemenangan penting pada matchday keempat Liga Champions. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Dortmund mengalahkan Real Betis asal Sevilla 2-1 (0-0) dan kini mengoleksi sembilan poin di fase liga. Fabio Silva membawa Dortmund unggul (49), sebelum pemain pengganti Aitor Ruibal (67) menyamakan kedudukan bagi tim asal Spanyol itu. Tak lama kemudian, Konstantinos Karetsas, yang masuk menggantikan Serhou Guirassy karena mengalami gangguan fisik, mencetak gol penentu skor akhir (72). Berikut nilai dan ulasan individu para pemain BVB.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Gregor Kobel

Kiper asal Swiss itu nyaris tak mendapat pekerjaan pada babak pertama. Ia baru benar-benar harus beraksi pada menit ke-66 saat menghadapi Ortiz. Kobel cepat keluar dari gawang dan dengan apik meredam tembakannya. Namun, ia tak berdaya saat Betis menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tak lama kemudian. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Waldemar Anton

Dengan absennya Joane Gadou, Anton bermain di sisi kanan formasi tiga bek. Perubahan itu sama sekali tidak mengganggu performa bagusnya. Pemain tim nasional tersebut berkali-kali menghalau serangan dan sulit dilewati. Namun, saat menguasai bola, ia membuat satu atau dua kesalahan kecil. Salah satunya terjadi sebelum gol 1-1, ketika kehilangan bola darinya membuat para pemain Dortmund kalah jumlah di belakang hingga kebobolan. Sebelumnya, Anton turut berperan dalam gol 1-0 dengan mengalirkan bola kepada Ryerson di sisi kanan dekat kotak penalti, yang kemudian mengawali proses gol. Nilai: 2,5.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Nico Schlotterbeck

Umpan diagonal Schlotterbeck membuka peluang awal Dortmund melalui Guirassy (3). Hal serupa terjadi pada menit ke-21 menjelang peluang besar Svensson. Ia melepaskan sepuluh umpan yang menembus lini pertahanan pada babak pertama dan tidak kalah dalam satu pun dari lima duel yang dijalaninya sepanjang laga. Penampilan bagus. Nilai: 2,5.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 09.30 ELV

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Ramy Bensebaini

Pemain asal Aljazair itu tampil cukup baik dalam bertahan maupun menyerang. Tidak ada kesalahan besar, tetapi juga tidak ada aksi yang benar-benar menonjol. Nilai: 3,5.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Julian Ryerson

Pemain asal Norwegia itu kembali masuk susunan pemain inti dan beberapa kali terlibat dalam serangan. Pada menit ketiga, Guirassy gagal mengarahkan umpan mendatarnya ke gawang. Delapan belas menit kemudian, ia menciptakan peluang besar Svensson dengan cara yang sama. Kontribusi serupa terlihat pada gol 1-0: umpan mendatar Ryerson menemukan Bellingham yang berdiri bebas. Tembakan Bellingham masih digagalkan kiper Valles yang tampil gemilang, sebelum Silva menyambar bola untuk membawa Dortmund unggul. Pada menit ke-70, umpan silangnya yang akurat menghasilkan peluang besar bagi Bellingham lewat sundulan. Ia juga mencatatkan tujuh kali merebut kembali bola. Nilai: 2.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Joey Veerman

Dalam waktu singkat, pemain asal Belanda itu menjelma menjadi sosok yang mungkin paling penting dalam membangun serangan BVB, yang sebelumnya kerap lamban dan minim ide. Veerman kembali sangat tenang saat menguasai bola, mampu mengatasi pressing, serta bermain amat cerdas dan terukur dalam mengumpan, meski ada dua pengecualian yang cukup buruk. Karena itu, rekan-rekannya sering mencarinya dan ia mencatatkan sentuhan bola terbanyak. Ia juga tampil baik saat tidak menguasai bola, dengan berkali-kali merebutnya kembali. Nilai: 2,5.

IMAGO

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Felix Nmecha

Nmecha, yang performanya menurun sejak beberapa waktu lalu, menunjukkan salah satu penampilan terbaiknya musim ini. Ia memenangi seluruh tujuh duel yang dijalaninya. Beberapa kali ia mempercepat permainan di lini serang dan mendorong serangan. Tembakannya dari jarak 20 meter melenceng ke kanan gawang (15). Nilai: 3.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Daniel Svensson

Pemain asal Swedia itu kerap berada di posisi menjanjikan untuk mengirim umpan dari sisi kiri, tetapi upayanya sering diblok. Pada menit ke-21, Svensson mendapat peluang terbaik BVB hingga saat itu. Meski umpan Ryerson sulit disambut, ia semestinya tetap bisa mencetak gol dari jarak dekat. Setelah jeda, ia tidak lagi terlalu menonjol, tetapi tetap tampil solid. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Jobe Bellingham

Seperti belakangan ini, Bellingham bermain di belakang para penyerang. Namun, kali ini ia tidak menunjukkan dominasi saat menguasai bola seperti dalam pertandingan melawan Bayern akhir pekan lalu. Sebagaimana sejumlah rekan setimnya, ia membuat beberapa kesalahan teknis. Pada menit ke-14, ia sangat beruntung setelah operan ke belakang kepada Anton menggunakan kaki bagian luar sama sekali tidak akurat. Betis melancarkan serangan balik dan mencetak gol untuk unggul 1-0, tetapi gol itu dianulir karena offside. Sebaliknya, Bellingham berperan penting dalam gol 1-0 Dortmund: tembakannya ditepis Valles sebelum Silva mendorong bola melewati garis gawang. Pada menit ke-70, ia menyundul bola dari jarak dekat, tetapi kiper Betis kembali melakukan penyelamatan gemilang. Dengan kegigihannya, ia perlahan meningkatkan pengaruhnya dalam pertandingan. Nilai: 2,5.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Fabio Silva

Pemain asal Portugal itu kembali mendapat kesempatan tampil sejak awal dan harus bermain sebagai penyerang tunggal setelah Guirassy cedera. Silva banyak bergerak, bertukar posisi, dan sering membuka diri untuk menerima umpan. Saat mencetak gol 1-0, ia berada di tempat yang semestinya ditempati seorang penyerang dan menyambar bola ke gawang kosong. Ia juga berperan menentukan dalam gol 2-1: ia turun jauh ke belakang, membawa bola ke depan, lalu memberi peluang kepada Karetsas untuk mencetak gol. Nilai: 2.

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Serhou Guirassy

Penyerang itu gagal menyambut umpan Ryerson dengan tepat pada awal laga. Peluang tersebut seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak (3). Setelah bermain sedikit lebih dari setengah jam, ia terbaring di lapangan sambil memegangi pahanya dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Nilai: 3,5.

Getty Images

BVB, nilai pemain Borussia Dortmund vs. Betis: Pemain pengganti

Konstantinos Karetsas (sejak menit ke-34): Masuk menggantikan Guirassy yang mengalami gangguan fisik dan menempati sisi kanan lini serang. Lewat sejumlah aksinya, pemain asal Yunani itu memperlihatkan betapa pentingnya kemampuan teknik dan kreativitasnya bagi BVB, baik sekarang maupun ke depan. Ia tetap melanjutkan permainan tepat sebelum gol 1-0, meski merasa dirinya dilanggar. Tak lama kemudian, tembakannya sendiri digagalkan kiper Valles. Namun, Valles tak berdaya saat Karetsas mencetak gol 2-1. Sentuhan pertama yang sangat baik dari pemain asal Yunani itu menciptakan kejutan sebelum ia melepaskan tembakan kaki kiri yang terhalang pandangan kiper. Nilai: 2.

Maximilian Beier (sejak menit ke-74): Masuk menggantikan Ryerson. Ia membantu pertahanan dengan banyak berlari saat tim tidak menguasai bola. Ia tidak banyak terlibat dalam serangan. Tidak dinilai.

Carney Chukwuemeka (sejak menit ke-75): Masuk menggantikan Nmecha. Tidak dinilai.

Joane Gadou (sejak menit ke-75): Masuk menggantikan Bensebaini. Gadou langsung cukup sibuk dan secara umum tampil solid. Tidak dinilai.

Ethan Nwaneri (sejak menit ke-90+1): Menggantikan Silva dan membantu tim mempertahankan keunggulan hingga laga usai. Tidak dinilai.