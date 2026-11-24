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BVB meraih hasil imbang 1-1 di markas FC Arsenal pada matchday kelima Liga Champions berkat permainan berani pada babak kedua. Dua pemain bertahan menjadi yang terbaik bagi Dortmund. Berikut rating dan penilaian setiap pemain.

Arsenal pantas unggul setelah mendominasi awal pertandingan lewat gol cungkil indah Viktor Gyökeres pada menit kesepuluh. Saat kebobolan, Dortmund gagal memberikan tekanan kepada Arsenal meski menurunkan delapan pemain yang secara posisi berorientasi bertahan dan memakai formasi lima bek. Masalah itu berlanjut hingga jauh memasuki babak pertama. Meski begitu, BVB sempat melepaskan lima tembakan pada babak pertama, semuanya tidak berbahaya. Dortmund bermain jauh lebih berani pada babak kedua, berjuang untuk kembali bersaing dan pantas menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-55 melalui Maximilian Beier, yang hingga saat itu

tampil sangat buruk. Joane Gadou memberinya umpan istimewa setelah berlari sendirian membawa bola. Empat menit sebelumnya, Dortmund dengan tepat memprotes dugaan handball di kotak penalti setelah bola mengenai lengan bawah Gyökeres. Namun, VAR tidak turun tangan dengan alasan yang sulit dipahami.

Baca laporan lengkap pertandingan BVB di markas FC Arsenal di sini!

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Gregor Kobel

Ya, tembakan Viktor Gyökeres untuk gol 1-0 memang indah, dan tidak, Kobel jelas tidak melakukan kesalahan kiper yang nyata. Meski begitu, ia tampak sedikit kurang beruntung saat gol pertama lawan tercipta. Beberapa menit kemudian, ia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Christos Tzolis, meskipun ia juga beruntung karena tembakan susulan Madueke diblok Svensson. Rating: 3,5

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Joane Gadou

Seperti seluruh lini belakang, ia sangat sibuk sejak awal dan, seperti rekan-rekannya, kesulitan menentukan siapa yang harus dijaga serta menemukan ritme permainan. Namun, setelah 20 menit, ia mulai lebih mampu menghadapi Christos Tzolis dan beberapa kali memenangi duel. Keberhasilannya merebut bola menjelang turun minum menghasilkan serangan balik Dortmund yang cukup baik, lalu ia sendiri menyelesaikannya dari sudut sempit. Ia kembali merebut bola, kemudian berlari dengan keberanian luar biasa menembus lini tengah sebelum mengirim umpan kepada Maxi Beier untuk gol 1-1. Ia juga merebut bola di kotak penaltinya sendiri. Gadou diganti sesaat sebelum laga berakhir, keputusan yang bukan hanya membuat dirinya kebingungan. Rating: 2

Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Waldemar Anton

Ia juga menghadapi tugas berat saat kembali menjadi starter karena harus bekerja keras. Pada awalnya, ia tampak sedikit lebih kokoh daripada Nico Schlotterbeck, meski selisihnya sangat tipis. Ketika Dortmund sedang gencar menyerang, ia kehilangan bola lalu kalah dalam adu lari melawan Noni Madueke, yang nyaris berakibat fatal. Setelah itu, ia melakukan tekel gemilang terhadap Gyökeres. Rating: 3,5

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Nico Schlotterbeck

Ia kesulitan menghadapi Viktor Gyökeres dan Noni Madueke. Keduanya begitu merepotkannya hingga sesekali ia bahkan tampak kaku saat berputar, sesuatu yang sebenarnya tidak mencerminkan pemain tim nasional Jerman itu. Namun, ia melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Declan Rice pada pengujung babak pertama. Ia tidak terlalu menonjol pada babak kedua, dan dalam pertandingan ini itu merupakan hal baik. Saat berusaha menuntaskan upaya menghalau peluang Arsenal, ia tanpa sengaja menabrak Kobel. Rating: 4

Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Julian Ryerson

Ia jauh lebih jarang mencuri perhatian daripada Svensson di sisi seberang pada babak pertama, tetapi juga lebih dapat diandalkan. Meski demikian, ketika para pemain London menyerbu, ia pun tidak selalu mampu mengimbangi. Pada menit terakhir tambahan waktu, ia kembali menghalau bola hingga menjadi lemparan ke dalam. Secara keseluruhan, penampilannya solid. Rating: 3,5

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Jobe Bellingham

Ia juga meningkat pesat setelah babak pertama yang kurang baik dan berupaya jauh lebih keras untuk membangun serangan. Ia berada dalam posisi offside tipis saat mencetak gol yang sempat dianggap akan membawa Dortmund unggul 2-1, lalu digantikan Marcel Sabitzer setelah 73 menit. Rating: 4

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Felix Nmecha

Ia baru-baru ini bersinar sebagai pencetak gol dan kemudian memicu perdebatan kontroversial terkait selebrasi golnya . Menghadapi Arsenal, ia harus bekerja keras dengan tangan dan kakinya untuk mengganggu upaya para pemain London yang tampil kuat dalam membangun serangan. Upaya itu tidak terlalu berhasil, dan ia juga punya sedikit andil dalam gol yang membuat Dortmund tertinggal 0-1. Ia sesekali mencoba beraksi di kotak penalti di London, tetapi tanpa hasil. Secara keseluruhan, penampilannya kurang konsisten. Rating: 4,5

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Joey Veerman

Seperti biasanya, ia mencatat sentuhan bola terbanyak di antara para pemain Dortmund, dan secara statistik banyak umpannya juga sampai ke tujuan. Namun, itu sebagian karena rekan-rekannya terkadang berlari keras mengejar bola hasil umpannya. Permainannya tampak kurang presisi dibandingkan biasanya, sementara aksinya juga kurang jelas tujuannya. Akan tetapi, pada babak kedua, ketika Dortmund berjuang untuk kembali bersaing, ia mengambil kendali permainan dan dengan cerdas mendistribusikan bola ke depan. Rating: 3

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Daniel Svensson

Sebelum gol 1-0, ia dihalangi Ben White dan tersingkir dari jalannya permainan, sehingga tidak ada seorang pun yang berada di dekat pencetak gol. Pada menit ke-16, giliran ia memblok tembakan susulan Noni Madueke. Entah bagaimana, ia terlibat dalam sebagian besar momen berbahaya di kedua sisi lapangan. Umpannya pada menit ke-49 setidaknya layak menghasilkan peluang besar bagi Dortmund. Pada babak kedua, ia praktis hanya menonjol saat bergerak maju. Rating: 2

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Fabio Silva

Ia mendapat tempat di tim utama mengungguli penyerang Serhou Guirassy, yang baru saja pulih dari cedera otot. Pada menit ke-20, ia menghasilkan upaya pertama Borussia untuk mendekati gawang, meski sama sekali tidak berbahaya. Umpan pendeknya yang apik menciptakan peluang bagi Daniel Svensson, tetapi kemudian ia kehilangan bola dengan buruk di lini tengah, yang seharusnya bisa dimanfaatkan Declan Rice untuk mengubah skor menjadi 2-0. Meski begitu, ia adalah pemain Dortmund yang paling berbahaya pada babak pertama. Setelah pergantian sisi, ia berupaya menghidupkan permainan hingga diganti, tetapi pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Rating: 4

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Maximilian Beier

Dua belas sentuhan bola, tujuh umpan, sekali terjebak offside, nol tembakan: catatan Maximilian Beier pada babak pertama memang seburuk yang terlihat. Secara posisi, ia ditempatkan sebagai penyerang kedua, tetapi biasanya beroperasi di belakang Fabio Silva. Pada awal babak kedua, ia melewatkan peluang untuk menyamakan skor menjadi 1-1 setelah menerima umpan bagus Svensson, ketika ia gagal menyentuh bola karena alasan yang sulit dipahami. Penampilannya tak bisa dibenarkan, sampai kemudian ia memanfaatkan peluang besar pertama Dortmund berkat aksi lari luar biasa Joane Gadou

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untuk mencetak gol penyama kedudukan 1-1 dengan baik. Nilai 5 pun akhirnya berubah menjadi ... Rating: 3,5

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Rating pemain BVB saat Borussia Dortmund menghadapi FC Arsenal: Pemain pengganti

Serhou Guirassy: Masuk menggantikan Fabio Silva pada menit ke-64 dan menandai kembalinya ia setelah cedera otot. Niko Kovac sebenarnya lebih ingin mengistirahatkannya, tetapi setelah skor menjadi 1-1, pelatih Dortmund itu tampaknya melihat sebuah peluang. Namun, Guirassy tidak banyak menghasilkan sesuatu saat menyerang. Di sisi lain, ia beruntung tidak memasukkan bola ke gawang sendiri saat berusaha bertahan menghadapi peluang Arsenal pada menit ke-80. Rating: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Masuk bersamaan dengan Guirassy untuk menggantikan pencetak gol Maximilian Beier. Namun, ia tidak berhasil memberikan dorongan dalam serangan. Dortmund tidak menjadi lebih baik setelah dua pergantian pemain itu. Rating: 4,5

Marcel Sabitzer: Masuk menggantikan Bellingham pada menit ke-73, tetapi kehadirannya juga kurang berdampak. Tidak dinilai.

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Filippo Mane: Masuk menggantikan Gadou, yang tampil kuat, pada tambahan waktu. Ia juga berjuang mencegah gol kedua lawan yang mengancam. Tidak dinilai.