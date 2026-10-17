BVB gagal menang dalam tiga laga resmi beruntun setelah bermain imbang 0-0 di markas Union Berlin pada Sabtu sore. Sebelumnya, Borussia Dortmund bermain 2-2 melawan Werder Bremen dan kalah 0-1 di kandang Bodö/Glimt dalam Liga Champions. Hasil melawan Union terjadi pada pekan keenam Bundesliga.

Seorang pemain timnas Jerman tampil sebagai pemain terbaik BVB, sementara dua pemain di lini serang nyaris tak mampu memberi dampak.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Gregor Kobel

Kobel tak banyak bekerja, tetapi tampil sigap sesaat sebelum turun minum ketika melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan bebas sulit dari area antara lini tengah dan kotak penalti yang memantul di tanah. Selebihnya, ia tak benar-benar mendapat ujian di bawah mistar. Nilai: 3.

Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Joane Gadou

Berulang kali berperan penting dalam menghentikan serangan balik. Konsistensi permainan Gadou di usia 19 tahun sudah mengesankan. Ia kembali tampil sangat solid, meski beberapa kali kurang cermat saat mengoper bola. Nilai: 3.

Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Waldemar Anton

Pemain Dortmund terbaik pada Sabtu sore di Alten Försterei. Anton kerap sangat jeli saat maju untuk bertahan dan menjadi faktor penting dalam momen-momen ketika Dortmund menekan lawan. Ia nyaris tak tertaklukkan dalam duel, serta sesekali memberi dorongan bagus bagi serangan. Penampilan luar biasa dari sang pemain timnas. Nilai: 2.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck tampil sama menonjolnya dengan Anton. Selain tangguh dalam duel, ia berulang kali mendorong permainan ke depan. Salah satu contohnya ialah aksi maju bek tengah itu yang sulit dihentikan, sebelum membuka jalan bagi tembakan pertama Dortmund yang benar-benar mengancam melalui Nwaneri sesaat sebelum jeda. Nilai: 2,5.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Julian Ryerson

Ryerson bekerja tanpa lelah, seperti biasanya. Namun, saat berhadapan satu lawan satu dengan Rothe dalam situasi menyerang, aksinya sering terlalu kaku untuk bisa lebih kerap melewatinya. Meski begitu, umpan silangnya dari area antara lini tengah dan kotak penalti pada awal babak kedua membuka jalan bagi peluang terbaik Dortmund hingga saat itu melalui Beier. Selebihnya, pemain asal Norwegia itu banyak mencoba, tetapi sebagian besar umpan silangnya kurang bertenaga. Nilai: 3,5.

Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Jobe Bellingham

Pemain asal Inggris itu menjalani laga yang tidak mencolok. Ia tampil solid saat bertahan dan mengoper bola, tetapi bisa memberi lebih banyak dorongan ke depan. Nilai: 3,5.

Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Felix Nmecha

Nmecha sempat menunjukkan permainan yang hidup dan beberapa kali membawa permainan Dortmund maju dengan baik. Namun, ada pula periode ketika sang pemain timnas nyaris tak terlibat. Penampilannya naik-turun, tetapi ia jelas menunjukkan kegigihan yang besar. Nilai: 3,5.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Daniel Svensson

Serangan Dortmund lebih banyak mengalir dari sisi kanan melalui Ryerson, sementara Svensson cenderung tidak banyak maju dari sisi kiri. Dalam bertahan, pemain asal Swedia itu tampil seperti biasanya: dapat diandalkan. Jarak tempuhnya pun mengesankan. Nilai: 3,5.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Ethan Nwaneri

Baru beberapa detik bermain, Nwaneri sempat terkejut ketika wasit Schlager awalnya keliru menunjukkan kartu merah kepadanya seusai tekel keras terhadap Rothe, tetapi segera mengubahnya menjadi kartu kuning. Selebihnya, ia cukup sulit terlihat sepanjang sebagian besar pertandingan dan kerap kehilangan bola ketika menguasainya. Meski demikian, ia tetap menjadi pemain yang paling mengancam gawang lawan bagi BVB yang tampil tumpul dalam 60 menit pertama. Sesaat sebelum jeda, ia mendapat kesempatan menjanjikan untuk menembak dari posisi tengah, 16 meter di depan gawang, tetapi tidak mengenai bola dengan sempurna. Tepat sebelum diganti setelah sekitar satu jam, Nwaneri mencatat aksi terbaiknya ketika tembakannya seusai aksi individu yang bagus meleset tipis. Nilai: 4,5.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Maximilian Beier

Sepuluh menit setelah pergantian babak, Beier mendapat peluang terbaik Dortmund hingga saat itu dari umpan silang Ryerson. Bola tersebut sulit dikontrol, tetapi Beier sebenarnya bisa berbuat lebih baik. Selebihnya, ia tidak selincah biasanya, kendati sejak awal bermain di posisi favoritnya di area antara sisi sayap dan tengah serangan, bukan di sisi lapangan. Ia dan Nwaneri pun nyaris sama sekali tidak menghadirkan momen kreatif. Beier ditarik keluar setelah satu jam. Nilai: 4,5.

Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Serhou Guirassy

Guirassy merepotkan lini belakang Union dengan kekuatan fisiknya, tampil baik sebagai pemain yang menjadi tumpuan serangan, dan beberapa kali mampu mempertahankan bola di depan. Namun, ia hanya sesekali menciptakan aksi yang benar-benar berbahaya di kotak penalti. Pada menit ke-70, ia kurang beruntung ketika Albert berada di jalur tembakannya yang menjanjikan dari jarak 16 meter. Sesaat sebelum waktu normal berakhir, tembakannya dari dalam kotak penalti mendarat dalam pelukan Rönnow. Nilai: 3,5.

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Nilai pemain BVB melawan Union Berlin: Pemain pengganti

Konstantinos Karetsas (masuk menit ke-62 menggantikan Nwaneri): Karetsas masuk setelah laga berjalan sedikit lebih dari satu jam untuk memberi energi baru, tetapi penampilan singkatnya berakhir pahit. Hanya beberapa menit setelah masuk, kaki pemain asal Yunani itu terpelintir parah di kotak penalti timnya sendiri sehingga ia harus ditarik keluar pada menit ke-70. Tidak dinilai.

Fabio Silva (masuk menit ke-62 menggantikan Beier): Silva membuka peluang bagi Guirassy lewat aksi bagus setelah laga berjalan sedikit lebih dari 70 menit. Pemain asal Portugal itu cukup menghidupkan permainan, tetapi aksi-aksinya kurang membuahkan hasil berarti. Nilai: 3,5.

Mathis Albert (masuk menit ke-70 menggantikan Karetsas): Pemain berusia 17 tahun itu masuk menggantikan Karetsas yang cedera. Dalam aksi pertamanya, ia justru tanpa sengaja berada di jalur tembakan Guirassy yang menjanjikan. Albert nyaris tak memiliki momen yang ia ciptakan sendiri. Sesaat sebelum peluit akhir, bola sundulan Guirassy mengenai kepalanya di dekat area lima meter dan hampir menghasilkan gol dengan cara yang tidak biasa. Nilai: 4.



