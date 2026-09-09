Belum sampai dua pekan lalu, orang-orang masih memikirkan Fabio Silva dan kemungkinan hengkang dari Dortmund. Bagaimanapun, periode transfer musim panas sudah memasuki fase akhir dan pemain 24 tahun itu juga hanya menjadi penonton saat laga pembuka Bundesliga melawan HSV (2-0).

Sebelum tidak dimasukkan itu, ada kata-kata yang tegas setelah Supercup melawan Bayern. Silva mencetak gol Dortmund sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 1-2 dan setelah itu dengan jelas mengutarakan keinginannya untuk mendapat lebih banyak waktu bermain. "Kita lihat saja apa yang terjadi," katanya saat itu, yang berarti: kita lihat apakah saya bertahan atau tidak.

Silva tetap bertahan, meski beberapa klub dari Spanyol dan Turki disebut-sebut tertarik kepadanya. Sementara itu, tidak ada yang berubah pada perannya di BVB. Hanya 28 menit di Bundesliga saat melawan TSG Hoffenheim, 15 menit di Liga Champions melawan FC Villarreal. Tampil sepanjang pertandingan di DFB-Pokal melawan klub divisi lima Hamburg, HEBC, tampaknya sudah berbicara dengan sendirinya.

Namun, apa yang ia lakukan dalam 43 menit waktu bermainnya di dua kemenangan yang sangat penting itu sungguh patut dicatat. Melawan Hoffenheim, setelah masuk menggantikan Konstantinos Karetsas, ia langsung menjadi penentu kemenangan berkat gol penyama kedudukan dan keterlibatannya dalam gol 3-2 .

Melawan Villarreal, ia memberi assist untuk gol pembuka Guirassy dan dengan itu kembali menarik permainan ke pihak BVB. Yang nyaris lebih penting lagi: Silva memancarkan energi yang seolah menyeret rekan-rekannya ikut terbawa. Kualitas dasarnya tak terbantahkan, intensitas dan kemauannya tampak telah mencapai level baru.

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"Bersama, bersama": Guirassy antusias dengan duet striker

"Kami sangat senang bermain bersama," kata Guirassy setelah kemenangan pada Selasa malam. Penyerang tajam Dortmund itu jauh lebih ingin membicarakan rekannya ketimbang laga ke-100-nya dengan seragam hitam-kuning dan dua golnya. "Di latihan kami sangat menikmati kebersamaan, dia pemain yang luar biasa."

Silva nyaris tak mungkin memberi penekanan yang lebih kuat atas keinginannya untuk punya pengaruh lebih besar dan waktu bermain lebih banyak daripada yang ia lakukan lewat dua penampilan hebat sebagai pemain pengganti itu. Pertanyaannya sekarang - dan ingat kembali perdebatan Deniz Undav yang dipicu Julian Nagelsmann saat Piala Dunia - apakah peran terbaik Silva adalah sebagai pendongkrak energi di akhir laga atau justru ia harus mendapat lebih banyak menit bermain agar kelebihannya bisa lebih terlihat, lebih lama, dan mungkin lebih baik lagi. Atau apakah peran joker memang posisi idealnya. Di Amazon Prime, misalnya, para pakar Mats Hummels dan Christoph Kramer mengajukan pertanyaan apakah Silva sebagai starter mungkin justru akan lebih sedikit membawa energi dan kualitasnya ke lapangan dibanding saat masuk sebagai joker.

Faktanya: pada musim lalu Silva memang beberapa kali mengecewakan sebagai starter. Apakah kali ini akan berbeda? Sulit mengatakannya selama belum dicoba. Atau seperti yang diungkapkan direktur olahraga Ole Book: "Saya tidak akan menentukan taktik atau formasi kepada pelatih. Tapi saya rasa kami semua saat ini menyadari bahwa Fabio melakukannya dengan luar biasa."

Book menilai, pemain Portugal itu bagaimanapun juga menegaskan tuntutannya atas lebih banyak waktu bermain.

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Fabio Silva dan Serhou Guirassy saling melengkapi

Gregor Kobel juga merupakan penggemar sekaligus pendukungnya. "Sedang sangat bagus" adalah kondisi Silva saat ini, kata kiper BVB itu kepada Prime Video. "Dia membawa energi yang luar biasa ke dalam permainan. Dia lincah, banyak berlari, dan langsung menghadirkan ancaman lewat aksi pertamanya."

Guirassy dua kali memakai kata "bersama" saat berbicara tentang Silva. Kedua penyerang itu masing-masing sudah saling memberi satu assist pada musim ini. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna karena pada dasarnya memiliki profil yang berbeda, tetapi juga bisa dengan mulus bertukar peran sebagai kreator dan penyelesai akhir.

Pelatih BVB Niko Kovac patut merasa beruntung memiliki dua penyerang yang sedang dalam performa sangat baik - dan juga bisa berfungsi bersama. Waktunya untuk menurunkan Guirassy dan Silva "bersama" - sejak awal - tampaknya telah tiba.

Laga kandang berikutnya melawan SC Paderborn (Sabtu, 15.30) akan sangat ideal untuk menjadi pembuktian itu.



