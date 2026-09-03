Menurut pakar transfer tersebut, sang juara Inggris itu melalui opsi dalam kontrak mempertahankan hak untuk mengakhiri masa pinjaman lebih cepat pada Januari dan memulangkan talenta tersebut ke London. Jika klub Premier League itu menggunakan klausul ini, klub Bundesliga tersebut akan benar-benar tak berdaya dan harus melepas sang pemain tanpa hak bicara.

Namun, laporan pakar transfer itu tidak memuat keterangan apakah skenario ini terkait dengan parameter performa tertentu atau menit bermain minimum. Terlepas dari detail tersebut, ini merupakan kesepakatan peminjaman biasa, tanpa opsi pembelian maupun hak lain yang disematkan untuk BVB. Meski syaratnya tidak menguntungkan, di kubu Dortmund rasa lega atas langkah darurat yang berhasil diwujudkan tetap lebih dominan.

Pada akhirnya, jajaran petinggi BVB yang dipimpin Lars Ricken dan direktur olahraga Ole Book bergerak pada detik-detik terakhir untuk menutup celah akibat absennya Giannis Konstantelias karena cedera. Dengan merekrut gelandang berusia 19 tahun dari The Gunners itu, Schwarz-Gelb memang mendapatkan kualitas permainan dalam jangka pendek, tetapi pada saat yang sama juga membawa masuk elemen risiko lama yang sudah dikenal.

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Klausul BVB pada Ethan Nwaneri mengingatkan pada nasib Aaron Anselmino

Sebab, bagi fans BVB, klausul itu tak terelakkan membangkitkan kenangan buruk tentang satu kasus personel tragis di masa lalu yang belum lama berlalu. Tahun lalu, Dortmund sudah menghadapi situasi kontrak identik ketika bek tengah Aaron Anselmino didatangkan dengan status pinjaman dari Chelsea. Sang bek dalam waktu singkat berkembang menjadi pujaan publik di Signal Iduna Park berkat gaya bermainnya yang tanpa kompromi dan penuh keberanian.

Kekecewaan datang pada Januari berikutnya. Saat itu, klub Premier League tersebut menggunakan hak pengambilan kembali yang telah disepakati dan secara mendadak menarik pulang Anselmino, hanya untuk segera meneruskan pemain Argentina itu ke klub partner mereka sendiri, Racing Strasbourg.

Di sana, pemain bertahan yang meninggalkan tim Dortmund dengan air mata itu tidak pernah bisa menemukan kembali performanya. Setelah masa yang tidak beruntung di Prancis, Anselmino kini kembali berada dalam skuad klub London tersebut. Di BVB pun tetap ada kekhawatiran bahwa masalah ini bisa terulang dengan Nwaneri pada musim dingin mendatang.