Borussia Dortmund bangkit dari krisis kecil setelah gagal menang dalam tiga laga beruntun. Tim asuhan Niko Kovac kembali meraih tiga poin dengan mengalahkan juara Azerbaijan, Sabah FK, 2-1, meski tampil kurang meyakinkan. Serhou Guirassy, pencetak dua gol, jelas menjadi pemain terbaik dalam laga ini. Joey Veerman juga tampil impresif.

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BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Gregor Kobel

Awalnya tidak banyak bekerja, tetapi kurang sigap saat Sabah menyamakan kedudukan dalam periode tekanan mereka. Ketika Aden McCarthy menyundul bola dari jarak beberapa meter, Kobel terpaku di garis gawang. Pada menit ke-42, ia tampil jauh lebih baik dengan maju menghadapi Joy-Lance Mickels dan mempersempit sudut tembaknya. Setelah itu, ia juga melakukan beberapa penyelamatan bagus. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Waldemar Anton

Membuat kesalahan umpan serius pada awal pertandingan yang nyaris memicu serangan balik. Di luar itu, ia aktif membantu membangun serangan dan beberapa kali mengirim bola panjang ke depan. Awalnya ia tidak banyak memberi ruang kepada lawan dalam bertahan, sebelum pemain yang dikawalnya mencetak gol penyeimbang lewat sundulan. Saat itu, Anton berdiri terlalu jauh darinya. Nilai: 3,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck

Sudah melakukan intervensi penting pada menit ketiga dan beberapa kali harus menutupi kesalahan Bensebaini. Saat gol 1-1, bola hanya lewat tipis darinya. Menjelang akhir laga, umpan kelirunya kembali memberi Sabah FK peluang. Ia beruntung kesalahan itu tidak berujung gol. Nilai: 3,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

Berdiri terlalu jauh dari pemain yang dikawalnya pada menit ketiga sehingga memungkinkan terciptanya peluang berbahaya pertama. Ia terpeleset pada babak pertama dan sempat tergeletak, tetapi mampu melanjutkan pertandingan. Setelah itu, ia tampak agak lamban dan sama sekali tidak bugar. Sisinya berkali-kali terlalu terbuka sepanjang sisa pertandingan. Ia juga tidak beruntung saat menyerang karena semua tembakannya melambung di atas gawang. Nilai: 4,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Julian Ryerson

Mengawali proses gol pembuka Dortmund lewat umpan terobosan sederhana menuju garis akhir lapangan. Umpan-umpannya ke kotak penalti juga menghadirkan ancaman di depan gawang lawan. Ia beruntung Joy-Lance Mickels berada sedikit dalam posisi offside saat mencetak gol yang sempat terlihat akan menjadi gol penyeimbang. Nilai: 3,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Joey Veerman

Berulang kali mengalihkan arah serangan dengan cerdik. Tendangan bebasnya nyaris membuat skor menjadi 2-0, tetapi Pokatilov melakukan penyelamatan gemilang. Umpan-umpannya berkali-kali menemukan rekan-rekan di lini serang dan memulai serangan berbahaya. Ia kemudian memberi assist sempurna untuk gol 2-1 Dortmund lewat umpan silang yang tepat sasaran. Nilai: 2.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Felix Nmecha

Menjadi pemain pertama yang benar-benar mengancam lewat tembakan yang sempat ditepis kiper Sabah, Pokatilov, sebelum Guirassy menuntaskan bola muntahnya. Ia juga mendapatkan tendangan bebas di posisi menjanjikan pada babak pertama. Namun, ia kehilangan bola lebih sering daripada biasanya di area berbahaya. Salah satu kehilangan bola itu menghasilkan tendangan bebas yang berujung pada gol penyeimbang Sabah menjadi 1-1. Nilai: 4,5.

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BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Daniel Svensson

Sering menjadi opsi umpan di sisi kiri dan berkali-kali dilibatkan dalam permainan. Ia memasok banyak umpan silang bagi para pemain depan serta tampil konsisten dan agresif dalam duel. Namun, ia berulang kali menunjukkan kelemahan saat bertahan. Saat menghadapi Mbina, ia berhasil menghalangi upaya tembakannya dengan tubuh pada detik-detik terakhir. Nilai: 4.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Fabio Silva

Sudah tampil sigap sejak awal. Pada menit kelima, ia menggunakan kekuatan fisiknya dengan baik untuk melewati lawan dan menciptakan peluang berbahaya pertama. Dalam situasi itu, ia sebenarnya bisa mengoper kepada Chukwuemeka yang berada di posisi lebih baik. Ia berkali-kali mencoba menembak sendiri dan sulit dikendalikan pertahanan lawan. Dalam proses gol 1-0, ia bergerak sangat baik untuk mencari ruang lalu mengembalikan bola ke tengah, tempat Nmecha melepaskan tembakan. Hanya gol yang belum berhasil didapat Silva hari ini. Nilai: 2,5.

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BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

Pemain asal Austria itu masuk dalam susunan starter untuk pertama kalinya musim ini dan mengambil peran lebih menyerang di lini tengah, sementara Veerman bermain sedikit lebih bertahan. Ia langsung menunjukkan kualitasnya lewat umpan terobosan bagus kepada Guirassy dan juga berperan penting dalam gol pembuka. Ia terlibat dalam banyak peluang berbahaya. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Serhou Guirassy

Pada awal laga, ia beberapa kali bekerja sama dengan baik bersama Silva. Ia juga mampu menahan banyak bola sambil membelakangi gawang, lalu mengumpankannya kepada rekan setim. Kerja kerasnya terbayar pada menit ke-10: ia berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola pantul dengan tenang. Ia berkali-kali mencari kesempatan menembak dan menghadirkan banyak ancaman di depan gawang tim Azerbaijan itu, dengan total delapan tembakan. Ia juga menuntaskan umpan silang Veerman dengan brilian untuk mengubah skor menjadi 2-1. Tak lama kemudian, ia nyaris mencetak hat-trick. Nilai: 1,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Para pemain pengganti

Marcel Sabitzer (masuk menit ke-71 menggantikan Chukwuemeka): Langsung berperan aktif dan merebut bola untuk memulai serangan balik berbahaya yang menghasilkan peluang bagus. Tidak dinilai.

Joane Gadou (masuk menit ke-71 menggantikan Bensebaini): Masuk ketika tuan rumah kembali melancarkan tekanan dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Tidak dinilai.

Jobe Bellingham (masuk menit ke-71 menggantikan Nmecha): Lewat sentuhan pertamanya, ia langsung memberi Silva peluang sangat bagus, tetapi tembakan Silva melenceng dari gawang. Tidak dinilai.

Maximilian Beier (masuk menit ke-77 menggantikan Svensson): Tidak banyak terlihat selama waktu singkatnya di lapangan.Tidak dinilai.







