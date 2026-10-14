Borussia Dortmund harus menelan kekalahan 0-1 di kandang Bodö/Glimt pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions. BVB tampil mengecewakan selama satu jam dan sama sekali tidak berbahaya saat menyerang. Permainan mereka baru membaik setelah pelatih Niko Kovac melakukan empat pergantian sekaligus.

Sesaat sebelumnya, Fredrik Sjövold (52) membawa tim asal Norwegia itu unggul. Meski permainan Dortmund kemudian meningkat, gol tersebut tetap menjadi satu-satunya gol pada Rabu malam.

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BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Gregor Kobel

Kobel melakukan penyelamatan gemilang beberapa detik setelah babak kedua dimulai, ketika Helmersen mendapat peluang menembak tanpa kawalan di kotak penalti. Kiper asal Swiss itu tak punya peluang untuk menghentikan gol lawan. Selain itu, tidak ada bola berbahaya yang mengarah ke gawangnya. Nilai: 3.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Joane Gadou

Tangguh dalam duel dan hampir selalu tenang seperti biasanya. Solid saat membangun serangan, dengan penampilan yang cukup baik. Nilai: 3.

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BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Waldemar Anton

Anton bermain bagus, senantiasa waspada dan tidak sekali pun lengah. Tak lama setelah jeda, bek tengah itu melakukan penyelamatan krusial untuk menggagalkan Hauge. Nilai: 2,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

Seperti rekan-rekannya dalam formasi tiga bek, Bensebaini juga bermain penuh perhatian dan disiplin. Momen terbaiknya saat membantu serangan datang ketika umpan silangnya yang bagus menemukan Nwaneri di kotak penalti. Nwaneri seharusnya bisa memanfaatkan peluang itu dengan lebih baik (75). Nilai: 3.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Daniel Svensson

Svensson memulai laga sebagai bek sayap kanan dan, seperti biasa, bisa diandalkan dalam bertahan. Namun, ia cukup kesulitan saat menyerang. Permainannya baru membaik setelah satu jam, ketika ia bisa berpindah ke sisi kiri yang biasa ditempatinya. Setelah itu, ia beberapa kali membuat keputusan cerdas untuk membantu serangan. Nilai: 3,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Jobe Bellingham

Umpannya akurat, mampu menemukan solusi saat ditekan dan tidak pernah kehilangan ketenangan. Ia jauh lebih banyak memberi dorongan untuk menyerang dibandingkan Veerman, rekannya di lini tengah. Setelah satu jam, ia sempat melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi meleset tipis. Penampilan Bellingham cukup baik, meski tanpa momen yang menonjol. Nilai: 3.

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BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Joey Veerman

Momen-momen terbaik Veerman datang saat bertahan. Pada babak pertama, ia beberapa kali membuat sapuan penting di kotak penaltinya sendiri. Namun, pemain asal Belanda itu kurang memberi dorongan ketika menguasai bola. Secara keseluruhan, penampilannya cenderung mengecewakan. Ia diganti setelah satu jam. Nilai: 4,5.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Maximilian Beier

Beier memulai laga sebagai bek sayap kiri dan sama sekali tidak bisa memanfaatkan keunggulan utamanya dalam melakukan lari ke ruang di belakang pertahanan. Bahkan setelah empat pergantian pada menit ke-60 memungkinkannya menempati salah satu dari dua posisi di belakang penyerang, kontribusinya tetap tidak banyak. Seperti biasa, ia berusaha keras dan berjuang tanpa kenal lelah, tetapi kali ini dampaknya tidak besar. Nilai: 4.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Samuele Inacio

Kovac berharap pemain berusia 18 tahun itu tampil tanpa beban dan memberi dorongan pada permainan tim. Namun, kenyataannya Inacio menjalani malam yang sulit. Ia nyaris tidak terlibat dalam permainan, sering dibiarkan sendirian di sisi kiri dan tidak mampu memberi pengaruh. Penampilannya yang kurang menonjol berakhir setelah sekitar 60 menit. Nilai: 5.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Konstantinos Karetsas

Karetsas hanya sesekali berada dalam situasi satu lawan satu. Saat kesempatan itu datang pun, ia kurang beruntung dan upayanya tak pernah membuahkan hasil. Pemain asal Yunani itu kesulitan menghadapi permainan fisik Bodö, dengan penampilan yang sama datarnya seperti Inacio. Nilai: 5.

BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Fabio Silva

Silva banyak berlari, aktif bergerak dan mencoba segalanya untuk memanfaatkan kesempatan bermain sejak awal. Namun, pemain asal Portugal itu tidak menghasilkan aksi yang berarti. Ia tidak mampu menciptakan ancaman gol dan hampir tidak pernah berhasil menahan bola dengan efektif. Setelah bermain sedikit lebih dari satu jam, Silva harus memberi tempat kepada Guirassy dengan rasa frustrasi. Nilai: 5.

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BVB, nilai pemain dalam laga Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund: Para pemain pengganti

Serhou Guirassy (masuk menit ke-60 menggantikan Silva): Guirassy menunjukkan kehadiran yang lebih terasa dibandingkan Silva dan jelas lebih merepotkan para pemain bertahan Bodö. Namun, ia seharusnya bisa memanfaatkan peluang besarnya dari jarak dekat dengan lebih baik (69). Nilai: 3,5.

Felix Nmecha (masuk menit ke-60 menggantikan Veerman): Nmecha langsung menjadi sosok utama yang memperbaiki permainan Dortmund. Aksi pertamanya luar biasa: setelah melakukan aksi individu yang bagus, ia melepaskan tembakan sama bagusnya dari jarak hampir 25 meter, tetapi kiper Bodö melakukan penyelamatan gemilang. Tak lama kemudian, pemain tim nasional itu kembali tampil bagus saat menyiapkan peluang besar Guirassy dengan sangat baik (69). Berkat dinamisme Nmecha, BVB jauh lebih kuat pada setengah jam terakhir. Pada masa tambahan waktu, Nmecha nyaris menyamakan kedudukan, tetapi kali ini pun kiper Bodö, Haikin, berhasil menggagalkannya. Nilai: 2.

Ethan Nwaneri (masuk menit ke-60 menggantikan Karetsas): Nwaneri juga memberi jauh lebih banyak bagi permainan Dortmund dibandingkan pemain yang digantikannya. Ia lincah dan aktif bergerak. Seperempat jam sebelum laga berakhir, pemain asal Inggris itu secara tak terduga mendapat kesempatan menyundul bola tanpa kawalan di kotak penalti, tetapi gagal memanfaatkannya dengan baik. Dalam peluang berbahaya lainnya, tembakannya diblok (84). Nilai: 3.

Julian Ryerson (masuk menit ke-60 menggantikan Inacio): Dengan gaya bermain agresifnya, Ryerson memberi energi di sisi kanan dan mendorong timnya maju dengan baik. Ia hanya kurang dalam penyelesaian akhir di sepertiga lapangan serang. Nilai: 3.

Carney Chukwuemeka (masuk menit ke-77 menggantikan Beier): Chukwuemeka masuk untuk seperempat jam terakhir dan mencoba banyak hal, tetapi upayanya tidak membuahkan hasil. Tidak dinilai.