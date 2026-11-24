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Sejak kemenangan 2-1 atas Betis Sevilla pada laga Liga Champions sebelumnya, awal November, penyerang Serhou Guirassy absen dari BVB karena cedera paha. Ia kembali masuk skuad untuk menghadapi Arsenal, tetapi tidak bermain sejak awal.

Alih-alih menurunkan Guirassy, pelatih Niko Kovac memilih duet Maximilian Beier dan Fabio Silva di lini depan untuk laga di London utara. Seperti yang kerap dilakukan musim ini, BVB menggunakan formasi dasar 3-5-2, yang dapat berubah menjadi 5-3-2 atau bahkan 5-4-1 saat bertahan. Dalam skema terakhir itu, Silva akan menjadi satu-satunya penyerang yang tersisa di depan.

Sebelum pertandingan, Kovac menjelaskan kepada Amazon Prime Video mengapa Guirassy, meski telah pulih, memulai laga di bangku cadangan saat menghadapi juara Inggris dan finalis Liga Champions musim lalu itu: "Kami tidak bisa banyak berlatih bersama dalam persiapan untuk pertandingan ini." Guirassy sudah kembali masuk skuad. "Jika kami membutuhkannya, saya akan memainkannya. Jika tidak, saya bahkan ingin mengistirahatkannya," kata Kovac.

Bisa jadi, penyerang terbaik BVB dalam beberapa tahun terakhir itu baru kembali bermain pada laga Bundesliga berikutnya, Minggu melawan Bayer Leverkusen. Saat itu, Dortmund akan berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen yang mereka raih Minggu lalu.

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Sementara itu, Waldemar Anton kembali menjadi starter saat menghadapi Arsenal. Bek tengah tersebut sempat mengalami masalah otot selama jeda internasional terakhir. Pada laga tandang melawan Borussia Mönchengladbach akhir pekan lalu, Anton masuk menggantikan Joane Gadou saat jeda. Kini ia kembali ke sebelas pemain utama.

Di Liga Champions, BVB menempati peringkat ke-12 setelah empat pertandingan, dengan tiga kemenangan dan satu kekalahan, sebelum bertandang ke markas Arsenal. Arsenal berada di posisi ketiga dengan keunggulan satu poin.

BVB menghadapi Arsenal di Liga Champions: Susunan pemain sebelum pertandingan

Borussia Dortmund: Kobel – Gadou, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Svensson - Beier, Silva