Belum genap dua pekan sejak orang-orang memikirkan Fabio Silva dan kemungkinan perpisahan dengan Dortmund. Maklum, periode transfer musim panas saat itu sudah memasuki fase akhir dan pemain 24 tahun tersebut hanya menjadi penonton saat laga pembuka Bundesliga melawan HSV (2:0).

Tidak dimasukkannya dia sebelumnya didahului kata-kata tegas setelah Supercup melawan Bayern. Silva mencetak gol Dortmund sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 1:2 dan setelah itu menyatakan keinginannya untuk mendapat lebih banyak waktu bermain dengan sangat jelas. "Kita lihat saja apa yang akan terjadi," katanya saat itu, yang berarti: kita lihat saja apakah saya bertahan atau tidak.

Silva tetap bertahan, meski beberapa klub dari Spanyol dan Turki disebut-sebut tertarik kepadanya. Sementara itu, tidak ada yang berubah dari perannya di BVB. Total 28 menit di Bundesliga saat melawan TSG Hoffenheim, 15 menit di Liga Champions kontra FC Villarreal. Penampilan selama 90 menit penuh di DFB-Pokal saat menghadapi tim divisi kelima Hamburg, HEBC, tampaknya sudah berbicara sendiri.

Namun, apa yang ia lakukan dalam 43 menit waktu bermainnya di dua kemenangan yang sangat penting itu sungguh luar biasa. Melawan Hoffenheim, setelah masuk menggantikan Konstantinos Karetsas, ia langsung menjadi penentu kemenangan berkat gol penyama kedudukan dan keterlibatannya dalam gol 3:2.

Melawan Villarreal, ia memberi assist kepada Guirassy untuk gol pembuka dan dengan itu kembali membawa jalannya laga ke pihak BVB. Yang hampir lebih penting lagi: Silva memancarkan energi yang benar-benar menular kepada rekan-rekannya. Kualitas dasarnya tak terbantahkan, sementara intensitas dan kesiapannya tampak telah mencapai level baru.

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"Bersama, bersama": Guirassy antusias dengan duet striker

"Kami sangat senang bermain bersama," kata Guirassy setelah kemenangan pada Selasa malam. Penyerang tajam Dortmund itu justru lebih ingin membicarakan rekannya ketimbang laga ke-100-nya dengan seragam hitam-kuning dan dua gol yang ia cetak. "Kami sangat menikmati latihan bersama, dia pemain hebat."

Silva rasanya nyaris tak mungkin bisa memberi penegasan lebih kuat atas keinginannya untuk mendapat pengaruh dan waktu bermain lebih besar selain lewat dua penampilan luar biasanya sebagai pemain pengganti itu. Pertanyaannya sekarang - dan ingat kembali perdebatan Deniz Undav yang dipicu Julian Nagelsmann saat Piala Dunia - apakah peran terbaik Silva adalah sebagai penambah energi di akhir laga, atau justru ia harus mendapat lebih banyak waktu bermain agar kelebihannya bisa lebih terlihat, lebih lama, dan mungkin lebih baik lagi. Atau apakah peran joker memang posisi idealnya. Di Amazon Prime, misalnya, para pakar Mats Hummels dan Christoph Kramer mempertanyakan apakah Silva sebagai pemain starter justru mungkin akan lebih sedikit mampu menghadirkan energi dan kualitasnya di lapangan dibanding sebagai joker.

Faktanya: pada musim lalu, Silva memang beberapa kali mengecewakan sebagai starter. Apakah sekarang akan berbeda? Sulit untuk dikatakan selama hal itu belum dicoba. Atau seperti yang diungkapkan direktur olahraga Ole Book: "Saya tidak akan menentukan taktik atau formasi untuk pelatih. Tapi saya rasa kita semua saat ini menyadari bahwa Fabio melakukan itu dengan sangat baik."

Pemain Portugal itu bagaimanapun juga menegaskan klaimnya untuk mendapat lebih banyak waktu bermain, kata Book.

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Fabio Silva dan Serhou Guirassy saling melengkapi

Gregor Kobel juga merupakan penggemar dan pendukungnya. "Dia sedang sangat oke," kata kiper BVB itu kepada Prime Video. "Dia membawa energi yang luar biasa ke dalam permainan. Dia lincah, banyak berlari, dan langsung menghadirkan ancaman lewat aksi pertamanya."

Guirassy dua kali menggunakan kata "bersama" saat berbicara tentang Silva. Di musim ini, masing-masing dari kedua penyerang itu sudah saling memberi satu assist untuk gol satu sama lain. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna karena pada dasarnya memiliki profil yang berbeda, tetapi juga bisa berganti peran secara mulus sebagai pemberi assist dan penyelesai akhir.

Pelatih BVB Niko Kovac patut beruntung memiliki dua penyerang yang sama-sama sedang dalam performa bagus - dan juga bisa berfungsi bersama. Waktunya untuk memainkan Guirassy dan Silva "bersama" - sejak awal - tampaknya sudah tiba.

Laga kandang berikutnya melawan SC Paderborn (Sabtu, 15.30) akan sangat ideal untuk menjadi uji coba itu.



