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BVB, berita: Lars Ricken melontarkan sindiran kecil kepada FC Bayern

BVB memulai musim dengan sempurna dan sejak awal membuat FC Bayern München tertekan. Lars Ricken, direktur pelaksana olahraga Borussia Dortmund, memanfaatkan momentum itu untuk melancarkan tusukan halus ke arah sang juara beruntun, namun menolak merangkainya menjadi pernyataan perang hanya dari gambaran sesaat saat ini.

"Ada hubungan yang sangat saling menghormati antara kedua klub. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir kami juga tidak memberi Bayern kesan bahwa pernyataan perang kepada mereka harus dilontarkan," kata pria 50 tahun itu kepada Bild.

Meski begitu, bos BVB itu tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan adu psikologis kecil. Fakta bahwa klub München itu untuk sementara tertinggal dari posisi puncak yang biasa mereka tempati dan terpaut dua poin di belakang Borussia jelas memberinya kepuasan: "Namun saya tidak ingin menutupi bahwa saya berharap mereka sedikit jengkel," jelas Ricken. Ia menambahkan: "Kami tahu klasemen dan saat ini mereka tidak berada di tempat yang menurut mereka pantas untuk mereka. Jika perasaan itu mendominasi, saya akan senang."

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BVB, berita: Pelatih Elversberg Vincent Wagner mengaku sebagai fans Dortmund

Meski saat ini Vincent Wagner sedang membuat sensasi bersama pendatang baru kasta tertinggi SV Elversberg, hatinya sebenarnya berdetak untuk tim lain di kasta teratas. Seperti yang diakuinya kepada Bild , ia telah mengagumi BVB selama hampir tiga dekade.

"Sekarang saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan. Sejak musim 1995/1996 saya adalah fans Borussia Dortmund. Tetapi saat ini saya masih belum punya imajinasi untuk suatu hari berdiri di pinggir lapangan di sana. Saya bahagia di SV Elversberg dan senang bisa menjadi pelatih Bundesliga - karena saya mencintai pekerjaan saya," jelas Wagner.

Dalam filosofi permainannya, pelatih Elversberg itu berkiblat pada dua sosok besar di industri ini: "Saya mencoba membuat tim bermain sepakbola secara menyeluruh. Intensitas dan gairah Klopp dipadukan dengan pemahaman taktis serta ketelitian Pep Guardiola."

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BVB, berita: Mussa Kaba merayakan comeback setelah jeda berbulan-bulan

Gelandang muda permata BVB berusia 17 tahun, Mussa Kaba, merayakan kembalinya ia setelah absen setengah tahun karena cedera. Dalam kemenangan 3-2 tim kedua Dortmund atas Rödinghausen, ia langsung masuk susunan starter dan bermain selama satu babak.

Lonjakan fisik dan keluhan otot yang diakibatkannya telah membuat talenta muda itu menepi sejak Maret, sehingga pihak yang bertanggung jawab memilih program latihan pemulihan secara hati-hati.

Bersama Enzo Duarte, yang belakangan juga cedera, ia kini mengumpulkan menit kompetitif penting di tim U23. Pelatih Daniel Rios menegaskan bahwa target utama untuk waktu dekat tetap mengembalikannya ke kebugaran optimal: "Sekarang yang terpenting adalah Mussa dan Enzo mendapatkan menit bermain dan kembali ke ritme. Selalu ada koordinasi dengan departemen tim utama."

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BVB, berita: Lars Ricken bicara soal kembalinya Jadon Sancho

Banyak spekulasi muncul soal kemungkinan kembalinya Jadon Sancho yang tanpa klub ke Borussia Dortmund untuk kedua kalinya. Kini direktur pelaksana olahraga Lars Ricken menjelaskan kepada Bild mengapa itu tidak terjadi.

"Bagi saya, sampai taraf tertentu penting untuk menghadirkan wajah-wajah baru, kisah-kisah baru, figur-figur identifikasi baru," tegas Ricken.

Peran sebagai pemain cadangan akan sulit dijelaskan secara internal maupun eksternal bagi seorang pemain dengan kategori seperti itu. "Jadon punya daya ledak seperti itu," kata Ricken. Bahkan dengan waktu bermain yang lebih sedikit, nama pemain Inggris itu akan terus mendominasi pemberitaan. Ricken khawatir bahwa "kami hanya akan punya Jadon sebagai topik".

Ricken melanjutkan: "Konsekuensinya, Anda lalu harus melihat: Apakah Anda menjual seorang Fabio Silva?" Perekrutan yang sudah direncanakan juga akan tersendat: "Lalu apakah Anda hanya bisa mendatangkan Karetsas dan bukan Konstantelias?"

Selain itu, prospek pemain-pemain muda binaan sendiri akan terdampak. Ricken secara khusus menyoroti dua talenta: "Kami punya pemain muda seperti Inacio atau Mathis Albert. Apakah Anda lalu harus menjual atau meminjamkan mereka?"

Pada akhirnya, setelah melalui pertimbangan, pihak yang bertanggung jawab mengambil keputusan prinsip yang jelas untuk tidak merekrut kembali sang pemain. "Itulah keputusan-keputusan yang kami ambil," simpul Ricken.

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