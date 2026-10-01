Berita dan rumor lain soal BVB:

Klausul? Detail baru soal Paris Brunner terungkap

Mantan bos memuji BVB karena menolak Said El Mala

Ayah bintang BVB ungkap peminat

BVB, rumor: Konstantinos Karetsas di bangku cadangan saat melawan tim DFB?

Berbeda dengan saat kemenangan mengejutkan 1-0 Yunani di Nations League, Konstantinos Karetsas dari Borussia Dortmund kemungkinan tidak akan tampil di starting XI pada leg kedua di kandang sendiri melawan tim nasional Jerman. Hal itu terungkap dari laporan Ruhr Nachrichten.

Menurut laporan tersebut, pelatih BVB Niko Kovac telah menelepon masing-masing dari total 20 pelatih tim nasional yang memiliki pemain Borussia di skuad mereka menjelang jeda internasional XXL, dan menyadarkan mereka terkait pengelolaan beban. Terutama, penanganan terhadap Karetsas dan Nico Schlotterbeck kemungkinan menjadi hal yang penting baginya.

Faktanya, Schlotterbeck dicoret dari skuad Jerman saat kekalahan melawan Yunani, kemungkinan juga karena permintaan Kovac. Namun pada Rabu, bek tengah itu mengalami cedera pergelangan kaki dalam latihan terakhir jelang duel melawan Serbia dan karena itu harus pulang. Soal tingkat keparahan cedera atau kemungkinan absen lebih lama, DFB tidak memberikan keterangan, sementara surat kabar Bild setidaknya menyingkirkan kemungkinan operasi.

Pemain 26 tahun itu sebelumnya juga mengalami cedera engkel saat Piala Dunia dan akibatnya melewatkan awal musim bersama BVB, tetapi berhasil comeback tepat pada saat debut Klopp. Sementara itu, Karetsas sempat terhambat masalah sirkulasi, setelah ia kolaps dalam laga Liga Champions melawan Villarreal dan juga kembali ke skuad sesaat sebelum jeda internasional.

Sejauh ini, Karetsas selalu tampil di starting XI dalam kedua pertandingan, bermain 74 menit melawan Serbia (2-1) dan penuh 90 menit melawan Jerman. Menurut Ruhr Nachrichten, kini ia akan mendapat lebih banyak istirahat untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi kelebihan beban.

Pasalnya, pada Jumat pekan depan BVB sudah kembali bermain di Bundesliga saat SV Werder Bremen bertandang ke Dortmund.

Getty Images

BVB, berita: Daniel Svensson bicara terbuka soal rumor transfer

Daniel Svensson telah angkat bicara soal rumor mengenai kemungkinan kepindahan dari Borussia Dortmund ke Premier League atau Serie A. Belakangan ini, antara lain sempat diberitakan adanya minat dari Arsenal dan AC Milan.

Namun, Svensson kini meredam spekulasi tersebut. "Saya juga membaca sedikit soal itu," katanya dalam sesi media saat bersama tim nasional Swedia, sambil menegaskan bahwa tidak ada pendekatan kepadanya: "Tentu saja menyenangkan membaca itu. Tidak ada sesuatu yang konkret, dan saya tidak mendengar apa pun selain yang tertulis di media. Saya merasa nyaman di Dortmund dan menantikan untuk melanjutkan perjalanan saya di sana."

Svensson baru pindah ke BVB pada Februari 2025 dengan status pinjaman dari klub kasta tertinggi Denmark, FC Nordsjaelland, sebelum kemudian dipermanenkan pada musim panas berikutnya. Sejak itu, ia sudah 73 kali bermain untuk Borussia dan sejauh ini mencatatkan keterlibatan dalam sepuluh gol. Pada musim ini pun, pemain sayap kiri itu menjadi bagian dari andalan pelatih Niko Kovac.

Getty Images

BVB, jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund