Berita dan rumor lain seputar BVB:

Gol indah saat debut! Karetsas tampil mengesankan saat BVB menang

DFB membantah laporan soal dugaan campur tangan Klopp dalam saga El Mala

BVB disebut mengajukan tawaran final bernilai besar untuk El Mala

BVB, News: Ricken dan Kovac bicara soal debut Karetsas

Konstantinos Karetsas menjalani penampilan perdananya untuk BVB pada Minggu sore dalam laga uji coba melawan Arsenal (3-2) setelah kepindahannya bernilai jutaan dari Genk ke Dortmund. Pemain 18 tahun itu mencetak gol indah untuk mengubah skor menjadi 2-0 sementara. Saat jeda, ia ditarik keluar.

Setelah itu, pelatih Niko Kovac berbicara tentang pemain Yunani tersebut - transfer termahal kedua dalam sejarah klub - dan berkata: "Tentu saja dia masih butuh waktu. Secara fisik dia masih belum berada di level yang kami inginkan. Karena itu dia hanya bermain 45 menit. Itu bagian dari pengaturan beban."

Kovac melanjutkan: "Kami tahu dari mana dia datang. Kami juga tahu bahwa dia juga sempat sedikit cedera dalam pramusim di Genk. Kami melihat bahwa secara permainan sepakbola dia sangat bagus. Itulah yang dibutuhkan setiap tim. Itulah yang kami butuhkan! Untuk saat ini kami sangat senang dengan itu."

Direktur pelaksana olahraga Lars Ricken juga terkesan dengan debut Karetsas. "Yang paling membuat saya terkesan adalah betapa waspadanya Kosta setelah lima hari latihan, bagaimana dia ikut terlibat dalam permainan, betapa aman dia menguasai bola dan betapa dia bekerja untuk tim. Dan untuk situasi seperti saat gol 2-0, Anda bisa membangunkannya pada pukul tiga pagi dan dia tetap akan mencetaknya," kata pria 50 tahun itu.

Selain itu, kedua sosok tersebut juga puas dengan performa BVB di London. "Kami melihat beberapa aksi hebat, beberapa automatisme yang dilatih Niko bersama stafnya," kata Ricken, lalu menjelaskan: "Tentu saja menyenangkan ketika dua pemain 18 tahun seperti Inacio dan Karetsas serta Gadou yang berusia 19 tahun mencetak gol. Namun itu hanya bisa berjalan jika para pemain berpengalaman di sekeliling mereka juga tampil bagus. Dan mereka melakukannya. Jika saya memikirkan Ramy, Nmecha, Silva, yang memberi dorongan di lini depan. Alex Meyer memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dengan begitu para pemain muda bisa bersinar di sisi mereka dan menghadirkan momen-momen terbaiknya sendiri."

Kovac menambahkan: "Hasil bukanlah hal yang utama, dan itu juga sudah seperti itu dalam beberapa pekan terakhir. Yang penting adalah kami melihat hal-hal tertentu, dan hari ini banyak hal bagus yang terlihat. Tentu masih ada satu atau dua hal yang perlu diperbaiki, tetapi kami telah membuat kemajuan. Di babak pertama, terutama dua gol pertama, kami membangunnya dengan sangat bagus, dan saya menyukainya."

BVB, News: Petinggi Dortmund menghindari pertanyaan soal Said El Mala

Keinginan Borussia Dortmund untuk merekrut Said El Mala dari 1. FC Köln bukan lagi rahasia. Meski demikian, para petinggi BVB tidak mau memberikan komentar soal winger cepat itu. Hal yang sama juga terjadi pada Minggu di London.

"Ini semata soal rasa hormat, bahwa kami dari Borussia Dortmund tidak membicarakan pemain lain," kata Ricken. "Sayangnya, terkadang akibatnya adalah muncul kabar-kabar yang katanya baru, lalu lusa kemarin kami duduk di kantor dan berpikir: 'Lihat, katanya kami melakukan ini lagi.' Sekarang kami harus sedikit menahannya."

Sementara itu, Kovac berbicara lebih umum: "Pasar sangat sulit. Tidak mudah menemukan pemain yang cocok dengan syarat yang juga cocok."

Meski begitu, pria 54 tahun itu memberi sinyal bahwa BVB masih ingin merekrut dribbler cepat untuk situasi satu lawan satu. "Anda terus-menerus bermain melawan lawan yang memiliki pemain-pemain seperti itu dalam tim mereka, baik untuk menyerang maupun bertahan. Anda harus bisa menandinginya," ujar Kovac.

Ruhr Nachrichten juga melaporkan bahwa rencana B, jika transfer El Mala tidak terwujud, "sudah disusun di laci meja kerja Ole Book".

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BVB, News: Joane Gadou senang dengan gol pertamanya untuk Dortmund

Dalam kemenangan di Emirates Stadium, dua bek tengah Filippo Mane dan rekrutan anyar Joane Gadou juga tampil meyakinkan. "Filippo memainkan pertandingan yang sangat bagus hari ini. Tiga bek tengah itu tampil sangat solid. Filippo, begitu juga Joane. Itu benar-benar kekuatan murni, benar-benar tenaga. Mereka cepat, agresif, tajam, dan sangat kuat dalam duel satu lawan satu," nilai Kovac.

Khusus tentang Mane, yang kerap bermasalah dengan cedera, pelatih Kroasia itu berkata: "Tentu masih ada satu atau dua hal yang bisa diperbaiki, tetapi Filippo terus berkembang. Itu berkat kerja kerasnya. Kami menyesuaikan beberapa hal untuknya. Kami tahu masalah apa yang dia miliki. Kami telah memperbaikinya dalam beberapa pekan dan bulan terakhir. Jika kondisi kesehatannya tetap konsisten seperti ini, maka dia pasti akan menjadi pemain yang bagus untuk kami."

Gadou, yang datang ke BVB dari Salzburg, mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1 sementara dan dengan demikian untuk pertama kalinya mencetak gol bagi tim barunya. Karena itu, sang youngster pun sangat senang. "Saya sangat senang dengan gol pertama saya untuk BVB. Anak-anak sangat ikut senang untuk saya," katanya. "Saya seorang bek dan tidak selalu mencetak gol. Jadi, selalu menyenangkan bagi seorang bek untuk mencetak gol. Hari ini kami bermain bagus. Tentu kami masih bisa berkembang, tetapi kami berada di jalur yang tepat."

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BVB, News: Kovac bicara soal debut Kaua Prates

Rekrutan baru asal Brasil, Kaua Prates, masuk menggantikan Maximilian Beier setelah 60 menit melawan Arsenal dan kemudian bermain sebagai bek kiri. Bagi pemain 17 tahun itu, ini juga menjadi penampilan pertamanya dengan seragam Dortmund, setelah sebelumnya ia masih harus menepi karena cedera yang dibawanya dari negara asalnya.

"Dia datang ke sini, usianya masih sangat muda dan dia cedera. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu memainkan permainannya sendiri, karena dia sangat bagus dalam hal itu," kata pelatih Kovac setelah pertandingan tentang Prates.

"Sudah terlihat bahwa dia sangat halus saat menguasai bola, bahwa dia sangat cepat dan di atas segalanya punya tenaga yang besar. Tentu dia masih bisa memperbaiki satu atau dua hal. Dia masih terlalu banyak menunggu menurut saya, tetapi dia baru berlatih bersama kami selama sepekan. Itu akan kami tanamkan kepadanya. Lalu kami akan punya pemain muda yang bagus sebagai pelapis," jelas Kovac.

BVB, Jadwal pertandingan: Laga-laga berikutnya Borussia Dortmund

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 15 Agustus (17.30) Laga uji coba Borussia Dortmund vs. AS Roma Sabtu, 22 Agustus (20.30) DFL-Supercup Borussia Dortmund vs. Bayern Munich Sabtu, 29 Agustus (18.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Hamburger SV Selasa, 1 September (20.45) DFB-Pokal HEBC Hamburg vs. Borussia Dortmund Sabtu, 5 September (15.30) Bundesliga TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund



