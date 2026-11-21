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Borussia Dortmund tampaknya bisa kembali mengandalkan Waldemar Anton saat menghadapi Borussia Mönchengladbach. Sementara itu, BVB terancam kehilangan talenta serang secara gratis. Kabar dan rumor BVB.

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BVB, rumor: Waldemar Anton kembali masuk skuad melawan Gladbach

BVB kemungkinan besar kembali bisa mengandalkan pemain timnas Waldemar Anton dalam laga melawan Borussia Mönchengladbach.

Menurut laporan Ruhr Nachrichten, bek tengah itu kembali tersedia bagi pelatih Niko Kovac pada Sabtu sore (pukul 15.30), setelah belakangan mengalami masalah otot.

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Anton sedianya akan membela timnas Jerman dalam pertandingan Nations League melawan Serbia dan Belanda. Namun, ia meninggalkan skuad Jerman sebelum laga pertama melawan tim asal Eropa Timur itu.

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Kovac kemungkinan besar masih harus tampil tanpa penyerang Serhou Guirassy dan gelandang Carney Chulwuemeka. Keduanya mengalami masalah paha dalam beberapa hari terakhir.

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BVB, kabar terbaru: Joane Gadou memimpikan timnas senior Prancis

Joane Gadou menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan di BVB musim ini. Selain pada putaran pertama DFB-Pokal, ia tidak melewatkan satu pertandingan pun di bawah asuhan Niko Kovac musim ini dan belakangan juga tampil meyakinkan sebagai bek kanan berkat kecepatannya.

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"Kami ingin sukses di Bundesliga dan Liga Champions," kata pemain berusia 19 tahun itu dengan percaya diri kepada Ruhr Nachrichten . "Saya tahu itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi kami harus menetapkan target besar."

Secara pribadi, Gadou juga punya ambisi besar. Pemain jebolan akademi PSG itu bergabung dengan BVB dari RB Salzburg sebelum musim ini dengan nilai transfer hampir 20 juta euro.

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"Saya tidak membatasi diri. Saya ingin mengeluarkan kemampuan terbaik saya," tegas pemain timnas Prancis U-21 itu, yang terutama memiliki satu target besar: "Debut bersama timnas senior akan membuat saya bangga dan merasa terhormat."

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BVB, rumor: Dortmund terancam kehilangan talenta serang?

Borussia Dortmund terancam kehilangan talenta serang Justin Hoy, yang kontraknya habis pada musim panas mendatang. Menurut laporan Sky Sport, saat ini juga belum ada kemajuan konkret dalam pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak.

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Karena itu, bukan tidak mungkin pemain berusia 18 tahun tersebut meninggalkan BVB secara gratis pada akhir musim. Sejumlah klub Bundesliga dan Bundesliga 2 disebut telah menanyakan situasi pemain timnas Polandia U-19 itu.

Musim ini, Hoy sejauh ini mencetak enam gol dan tiga assist dalam 14 pertandingan bersama BVB U-19. Sang pengatur serangan bergabung dengan Dortmund dari Eintracht Frankfurt pada 2022.

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BVB, kabar terbaru: Mantan pemain Dortmund Pascal Groß perpanjang kontrak di Brighton

Mantan pemain timnas Pascal Groß memperpanjang kontraknya bersama Brighton & Hove Albion selama satu tahun lagi hingga 2028. Klub Liga Primer itu mengumumkannya pada Jumat malam.

"Kami sangat senang Pascal menandatangani kontrak baru. Kami bisa membicarakan banyak kualitasnya di lapangan: gol, assist, dan kecerdasan sepak bolanya. Namun, ia juga pemimpin yang hebat di dalam tim," kata manajer Fabian Hürzeler tentang rekan senegaranya itu.

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Groß kembali ke Brighton pada Januari setelah 18 bulan bersama Borussia Dortmund. Pemain berusia 35 tahun itu sebelumnya membela klub Inggris tersebut dari 2017 hingga 2024 dan menjadi sosok penting di sana. Pada Minggu (pukul 15.00), ia bisa mencatatkan penampilan ke-300 untuk Brighton dalam laga tandang melawan Hull City.

(SID)

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