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BVB, rumor: kepergian Albert hingga "15 juta"?

Mathis Albert dianggap sebagai permata terbesar di BVB. Setelah pemain 17 tahun itu sempat mencicipi atmosfer Bundesliga selama dua menit pada musim lalu, ia kembali menunjukkan kualitasnya dalam uji coba melawan Fortuna Düsseldorf (1:2) dan mencetak satu-satunya gol untuk Borussia.

Menurut laporan BILD, pemain Amerika Serikat itu karena itu berpeluang mendapat menit bermain tambahan di bawah pelatih kepala Niko Kovac pada musim mendatang. Pemain muda itu saat ini juga ikut dalam tur Asia Borussia, yang mencakup dua laga uji coba lainnya melawan Cerezo Osaka dan FC Tokyo.

Namun, menurut informasi dari BILD, klub-klub lain juga sudah lama menaruh perhatian pada pemain sayap kiri tersebut, yang sudah diminati PSG saat masih berusia 14 tahun. Kabarnya, klub-klub top siap "membayar hingga 15 juta euro untuk bocah AS itu".

Albert pindah pada 2024 dari akademi klub MLS LA Galaxy ke Die Schwarzgelben. Pada 2025, ia sudah lebih awal memperpanjang kontraknya di Dortmund secara "jangka panjang".

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BVB, berita: Bellingham janjikan sesuatu yang "besar"

Jobe Bellingham sementara itu menjanjikan sesuatu yang "besar" untuk musim mendatang. Pemain Inggris itu mengatakan kepada BILD bahwa ia memanfaatkan jeda musim panas dengan tekun: "Saya pergi ke Birmingham, berlatih di sana dengan orang-orang yang sudah lama saya kenal. Saya menjalani program dari klub dan bahkan menambah sedikit pekerjaan ekstra. Saya hanya ingin menempatkan diri saya dalam kondisi sebaik mungkin."

Setelah kepindahannya pada musim panas lalu, Bellingham tampil dalam 32 pertandingan pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir. Dalam 1.785 menit bermain, gelandang itu tidak mencetak gol, tetapi membuat dua assist. Di Liga Champions, ia juga mencatatkan dua assist dalam sepuluh penampilan.

Pada musim mendatang, Bellingham kini ingin mengambil tanggung jawab yang lebih besar, seperti yang ia tekankan dengan percaya diri: "Saya sudah memainkan banyak pertandingan dalam karier saya, saya bukan anak muda lagi. Ada banyak pemain yang lebih muda daripada saya."

Ia ingin mengambil langkah dari talenta menjadi pemain pemimpin di sisi pemain tim nasional Felix Nmecha. Soal duet sentral itu, ia meramalkan: "Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Tapi pada musim depan, orang boleh mengharapkan sesuatu yang besar dari Felix dan saya. Saya merasa semakin nyaman di klub, permainan kami bersama juga berjalan semakin baik."

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BVB, berita: Nmecha kirim peringatan kepada para rival

Nmecha sendiri, dalam wawancara dengan Sky , mengucapkan hal serupa seperti rekan di sebelahnya dan ingin pada musim 2026/27 "mengambil sangat banyak tanggung jawab di dalam tim. Saya berharap bisa menjadi pemain penting, benar-benar memberikan segalanya untuk tim dan berkembang selangkah demi selangkah". Karena itu, pada musim mendatang pemain 25 tahun itu ingin "melangkah satu tingkat lagi ke depan".

Untuk Bellingham, yang sebagaimana diketahui berlaku hal yang sama, bintang DFB itu juga melontarkan pujian: "Dia punya potensi yang sangat besar dan juga sudah terlihat musim lalu langkah-langkah yang dia buat. Di awal tentu tidak mudah, tetapi itu normal ketika Anda bermain di negara yang sepenuhnya berbeda dan liga yang baru," katanya sembari membela pemain Inggris itu. "Dia sudah membuat langkahnya dan saya percaya pada musim depan itu akan menjadi lebih baik lagi. Saya senang kami punya koneksi yang bagus dan berharap itu akan semakin baik di setiap pertandingan."

Jika Bellingham dan Nmecha benar-benar mengambil langkah berikutnya seperti yang diharapkan, itu seharusnya membantu seluruh tim mengembangkan naluri pembunuh yang terkenal itu. "Saya pikir, secara umum kami hanya harus menjadi sedikit lebih killer dalam pertandingan. Kami harus menuntaskan pertandingan-pertandingan penting dan tidak kembali terlalu banyak bermain imbang seperti musim lalu," jelas sang gelandang. Jika itu berhasil, hal tersebut akan membuat "perbedaan besar".

Maka menurut Nmecha, orang juga boleh mengharapkan sesuatu yang besar di Dortmund: "Jika kami melakukan itu dengan lebih baik pada musim depan, kami punya peluang yang sangat bagus."

Hal itu berlaku pada awalnya untuk Piala Super melawan Bayern Munich, yang kabarnya sempat menjajaki Nmecha pada musim panas, tetapi juga untuk semua kompetisi lainnya, seperti yang dilanjutkan Nmecha dalam peringatan kerasnya: "Saya pikir, di setiap piala dan juga di musim, targetnya harus menang. Saya tahu untuk diri saya sendiri dan juga sebagai tim, bahwa kami tidak sekadar ada di sana untuk ikut bermain."





BVB: Uji coba, jadwal, siaran TV pada musim panas





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