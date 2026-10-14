BVB diuntungkan: Detail mengejutkan soal klausul pelepasan Felix Nmecha terungkap

Hal itu dilaporkan Sport Bild. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu dapat meninggalkan BVB dengan nilai klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 80 juta euro hingga tak lama setelah musim berakhir. Batas waktu opsi tersebut bahkan menguntungkan Dortmund, meski jika Nmecha pergi, mereka akan kehilangan pemain andalan yang berpotensi menjadi pemain inti timnas Jerman.

Sebab, batas waktu itu menempatkan BVB dalam posisi yang lebih menguntungkan. Jika Nmecha benar-benar mengumumkan kepergiannya lebih awal, klub akan memiliki waktu sepanjang Juli dan Agustus untuk mencari pengganti di posisi gelandang bertahan. Saat ini, Nmecha merupakan pilihan tetap di posisi tersebut, sementara pemain lain di lini tengah Dortmund, yakni Jobe Bellingham, Joey Veerman, dan Marcel Sabitzer, biasanya dirotasi.

Keuntungan lain bagi BVB adalah nilai transfer Nmecha dapat kembali dinegosiasikan secara bebas setelah batas waktu itu berakhir. Jadi, jika klub elite Eropa menghubungi Dortmund untuk merekrut Nmecha pada Juli atau Agustus, BVB dapat kembali menentukan sendiri harganya. Menurut laporan tersebut, dalam situasi itu Dortmund menginginkan biaya transfer sebesar 100 juta euro untuk Nmecha.

Berapa biaya yang dikeluarkan BVB untuk Felix Nmecha?

Dortmund merekrut Nmecha dari VfL Wolfsburg pada musim panas 2023 dengan biaya transfer 30 juta euro. Setelah awal yang naik turun dan beberapa kali mengalami cedera, gelandang itu memantapkan posisinya di lini tengah BVB di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan kini menjadi pemain yang tak tergantikan. Sejauh ini, ia telah tampil 14 kali untuk Jerman dan mencetak tiga gol. Ia juga menjadi pemain inti pada Piala Dunia musim panas di bawah asuhan pelatih Julian Nagelsmann.