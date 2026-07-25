Seperti dilaporkan surat kabar Belgia Het Laatste Nieuws, klub top Inggris itu saat ini memantau situasi penyerang Club Brugge tersebut dengan sangat cermat. Disebutkan bahwa United sudah cukup lama memasukkan Tresoldi dalam radar mereka.

Memang belum ada pembicaraan mengenai langkah konkret dari kubu Red Devils, tetapi situasi itu bisa saja berubah dalam perjalanan musim panas ini. Bagi Borussia Dortmund, itu jelas bukan kabar baik.

Pada pertengahan Juli, Corriere dello Sport melaporkan adanya kesepakatan prinsip antara BVB dan Tresoldi. Namun, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi transfer: pertama-tama, situasi personel Dortmund di lini serang masih belum jelas, karena masa depan Serhou Guirassy masih terbuka. Jika pemain berusia 30 tahun itu, yang kabarnya diminati sejumlah klub ternama, meninggalkan Borussia, maka tentu harus ada pengganti. Karena Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) yang disebut sebagai kandidat incaran lain BVB dikabarkan hampir bergabung dengan RB Leipzig, upaya Dortmund untuk mendatangkan Tresoldi bisa semakin dipercepat jika Guirassy benar-benar pergi.

BVB, Roma, dan United mengejar? Brugge kabarnya tak ingin menjual Nicolo Tresoldi

Namun, Brugge sebenarnya belum ingin melepas pemain tim nasional Jerman U21 itu pada musim panas ini. Klub top Belgia tersebut merekrut pemain berusia 21 tahun itu dari Hannover 96 tahun lalu, dan lewat musim debut yang bagus, Tresoldi pun menarik minat klub-klub yang lebih besar. Dalam sepuluh penampilannya di Liga Champions, ia mencetak tiga gol, termasuk saat menghadapi Barcelona dan Atletico Madrid. Di semua kompetisi, ia membukukan 23 gol dan sembilan assist dalam 58 pertandingan.

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Selain BVB, AS Roma menjadi klub yang paling intens berusaha mendapatkan Tresoldi. Giallorossi disebut sebagai klub impian sang penyerang, yang diketahui memiliki akar Italia dan juga sempat tumbuh besar sebagian di Italia. Tresoldi juga disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Roma, tetapi tawaran pertama klub Serie A itu senilai €35 juta ditolak oleh Brugge. Kontrak Tresoldi bersama klub Belgia itu masih berlaku hingga 2029, sehingga dalam negosiasi transfer ini Brugge berada di posisi yang lebih kuat.

Akankah Nicolo Tresoldi bermain di lini depan Jerman?

Menurut jurnalis ternama Sacha Tavolieri, Roma sama sekali belum menyerah dan saat ini sedang menyiapkan tawaran baru untuk meyakinkan Brugge agar mau menjual Tresoldi. Namun, jika United benar-benar serius, klub Inggris itu tentu menjadi pihak yang paling mampu melakukannya mengingat kekuatan finansial mereka.

Terlepas dari klub mana yang akan ia bela ke depannya, Tresoldi dianggap sebagai harapan besar di lini depan untuk tim DFB. Bisa jadi pelatih tim nasional yang baru, Jürgen Klopp, sudah memasukkannya dalam daftar untuk pertandingan Nations League pada September dan Oktober mendatang. Namun, Tresoldi kabarnya sampai saat ini masih belum mengambil keputusan final mengenai tim nasional senior mana yang ingin ia bela. Mantan pemain Hannover itu juga mempertimbangkan untuk bermain bagi Italia, selain itu ia juga secara teori memenuhi syarat untuk membela Albiceleste berkat akar Argentina dari ibunya.