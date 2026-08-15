BVB di ambang transfer sensasional? Borussia Dortmund kabarnya berada di posisi terdepan untuk mendapatkan talenta Barca

Menurut laporan Matteo Moretto, Borussia Dortmund kini berada di posisi terdepan dalam perburuan bek kanan tersebut. Beberapa hari lalu, jurnalis transfer asal Spanyol itu dalam sebuah program di Radio Marca sudah berbicara soal ketertarikan mendasar Die Schwarzgelben terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut.

Meski Fort juga diminati, antara lain, di Premier League, BVB saat ini menjadi favorit untuk mendapatkan lampu hijau. Pembicaraan awal juga sudah dilakukan. Di Dortmund, pemain muda asal Spanyol itu bisa menjadi penerus Yan Couto, yang baru-baru ini bergabung dengan Como 1907 dengan status pinjaman. Tim kejutan asal Italia itu juga mengamankan opsi pembelian senilai 20 juta euro untuk pemain Brasil tersebut.

Dengan demikian, pelatih Niko Kovac saat ini praktis hanya memiliki Julian Ryerson sebagai bek kanan murni. Sementara itu, Waldemar Anton, Filippo Mane, atau bek kiri Daniel Svensson hanya menjadi solusi darurat untuk posisi di sisi kanan, jika pelatih BVB itu seperti yang diperkirakan tetap bertahan dengan sistem tiga atau lima bek.

BVB: Berapa mahal transfer Hector Fort?

Biaya transfer Fort kemungkinan akan mencapai 20 juta euro. Menurut laporan tersebut, deal senilai 10 juta euro juga mungkin terjadi, tetapi disertai klausul 50 persen bagian penjualan kembali untuk Blaugrana. Opsi peminjaman dengan opsi pembelian setelahnya juga tidak dikesampingkan.

Namun, transfer permanen tampaknya bukan sesuatu yang tidak mungkin, terlepas dari tuntutan pihak Catalunya, berdasarkan perkembangan terbaru. Karena transfer Said El Mala yang batal bisa membuat BVB memakai 50 juta euro yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk itu guna memperkuat kedalaman skuad. Saat ini, alternatif utama untuk pemain ofensif 1. FC Köln tersebut adalah Giannis Konstantelias dari PAOK Saloniki, yang kabarnya bisa didapatkan dengan harga sekitar 25 juta euro. Dengan demikian, masih ada daya beli yang cukup untuk habis-habisan mengejar Fort.

Meski begitu, Fort masih merupakan nama yang relatif belum terbukti di sepak bola elite Eropa. Setelah di Barcelona ia hanya mendapat kesempatan bermain singkat, ia menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di FC Elche. Meski persaingannya jauh lebih ringan, terobosan besarnya juga tetap tidak terwujud di sana. Pada akhirnya, ia hanya mencatat sedikit lebih dari 600 menit bermain yang tersebar dalam 17 penampilan. Dalam periode itu, Fort menyumbang tiga gol dan dua assist.

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