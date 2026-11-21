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Borussia Dortmund memanfaatkan hasil buruk Bayern München dan merebut puncak klasemen Bundesliga.

Tim asuhan Niko Kovac menang 1-0 (0-0) dalam laga sengit di kandang tim juru kunci Borussia Mönchengladbach berkat gol pemain tim nasional Felix Nmecha, yang belakangan menjadi pusat perdebatan. Dengan 24 poin, BVB kini unggul dua angka atas sang juara tersukses, yang membuka jalan ke posisi pertama setelah bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln.

Setelah mencetak gol (80), Nmecha tidak melakukan selebrasi mahkotanya yang kontroversial. Dalam proses gol itu, kiper Gladbach Daniel Batz tampil buruk dan gagal menahan bola yang tidak mengarah ke sudut gawang. Kemenangan ini juga memberi Dortmund kepercayaan diri penting, sehari sebelum rapat anggota dan menjelang laga besar Liga Champions di kandang FC Arsenal pada Selasa (pukul 21.00/Prime Video). Meski tampil bagus, Gladbach kembali mendapat pukulan. Tim asuhan Alexander Blessin masih menanti kemenangan kandang pertamanya dan tetap menjadi juru kunci.

BVB kembali tanpa Serhou Guirassy

Dalam perebutan posisi pertama, Kovac masih harus bermain tanpa Serhou Guirassy. Laga ini datang terlalu cepat bagi sang pencetak gol setelah cedera paha yang dialaminya. Seperti saat menghadapi SV Elversberg sebelum jeda internasional, Fabio Silva kembali menjadi ujung tombak menggantikannya.

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Carney Chukwuemeka juga tidak masuk skuad, sementara pemain tim nasional Waldemar Anton, yang belakangan mengalami masalah fisik, untuk pertama kalinya pada 2026 tidak menjadi starter dalam pertandingan liga. Blessin tetap mempercayakan posisi kiper kepada Batz. Moritz Nicolas, yang telah pulih, harus duduk di bangku cadangan saat kembali.

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Setelah nyanyian ulang tahun susulan untuk Wolfgang "Otto" Kleff, kiper Gladbach selama bertahun-tahun yang berusia 80 tahun pada Senin, pertandingan dimulai. Peluang pertama menjadi milik tim tamu: Nmecha melepaskan tembakan dari jarak 20 meter, tetapi Batz melakukan penyelamatan gemilang (5). Gladbach, yang tidak diunggulkan, sama sekali tidak gentar. Lewat serangan balik cepat yang melibatkan pemain sayap lincah sekaligus pendatang baru di tim nasional Jerman, Wael Mohya, mereka menyulitkan pertahanan BVB.

Gregor Kobel lakukan penyelamatan spektakuler atas tembakan Shuto Machino

Duel kedua tim Borussia berlangsung sengit. Wasit Robert Hartmann berulang kali harus turun tangan, termasuk setelah sundulan Nmecha ditepis Batz melewati mistar (22). Di sisi lain, tembakan jarak jauh Joe Scally melesat tipis di samping gawang Dortmund (27), lalu sundulan Robin Hack tak lama kemudian melambung (30). BVB kesulitan dan babak pertama berakhir tanpa gol.

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Babak kedua dimulai dengan aksi-aksi menegangkan: Hack lebih dulu gagal memanfaatkan peluang (48), lalu upaya Maximilian Beier digagalkan Batz (49). Tim tuan rumah mencium peluang, dan Blessin terus menyemangati para pemainnya untuk maju menyerang. Saat Shuto Machino melepaskan tembakan jarak jauh, banyak suporter sudah bersiap bersorak, tetapi Gregor Kobel berhasil menepisnya (56).

Setelah itu, BVB kembali meningkatkan tekanan dan Gladbach nyaris tak mampu keluar dari tekanan. Setelah kerja sama apik, Konstantinos Karetsas gagal mencetak gol dari sudut sempit (67). Nmecha kemudian mencetak gol dari posisi tengah. Batz terlambat melihat bola yang tidak ditendang terlalu keras itu, tetapi gol tersebut tetap menjadi kesalahan sang kiper.