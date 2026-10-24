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BVB, rumor: Apakah dua klub papan atas akan serius mengejar Felix Nmecha pada Januari?

Haruskah Borussia Dortmund khawatir kehilangan pemain andalannya, Felix Nmecha, pada musim dingin?

"Benar bahwa Manchester United tertarik kepada Felix Nmecha," kata pakar transfer Gianluca Di Marzio dalam wawancara dengan wettfreunde.net, membenarkan bahwa United termasuk klub yang mendekati Nmecha. Namun, Di Marzio menegaskan bahwa ketidakjelasan masa depan kursi pelatih The Red Devils harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum upaya konkret untuk merekrut bintang BVB itu dimulai. Pelatih kepala saat ini, Michael Carrick, mendapat kritik setelah awal musim yang buruk dan posisinya kian goyah. Mantan pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann termasuk yang disebut-sebut sebagai calon penggantinya.

Selain United, FC Liverpool dan terutama Newcastle United juga berulang kali dikaitkan dengan Nmecha dalam beberapa bulan terakhir. Di Marzio kini turut menyebut klub papan atas Italia, AS Roma, sebagai peminat Nmecha. "AS Roma sangat menghargainya, dan AS Roma berusaha merekrut seorang pemain untuk lini serang pada Januari. Itu bergantung pada rencananya sendiri. Apakah ia ingin pindah pada Januari atau lebih memilih musim panas untuk memulai era baru," ujar pakar transfer tersebut.

Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 12.30 SGE

United dan Roma sama-sama menjajaki kemungkinan merekrut Nmecha pada bursa transfer musim dingin mendatang. Namun, sama sekali belum jelas apakah BVB bersedia melepas gelandang itu sejak Januari.

Bagaimanapun, Nmecha merupakan bagian penting dalam rencana pelatih Niko Kovac, sementara kontrak pemain berusia 26 tahun itu masih berlaku hingga 2030. Karena itu, klub peminat harus mengajukan biaya transfer yang sangat besar agar punya peluang membujuk Dortmund menjual Nmecha. Untuk musim panas mendatang, kabarnya diperlukan dana sekitar 80 juta euro.

Nmecha, yang pindah dari VfL Wolfsburg ke Dortmund pada 2023 dengan biaya transfer 30 juta euro, sejauh ini telah tampil sebelas kali di semua kompetisi musim ini. Ia mencetak dua gol.

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BVB, berita: Kovac berharap meraih gelar bersama Dortmund

Bagi pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac (55), duel melawan mantan klubnya, Eintracht Frankfurt, selalu terasa istimewa. Ia merupakan anggota SGE dan pernah mengalami "momen-momen indah" bersama klub asal Hessen itu, kata Kovac menjelang laga kandang Bundesliga pada Sabtu (pukul 18.30/Sky): "Namun, kami juga sudah mengalami momen-momen yang sangat indah di sini." Ia dan timnya merasa "sepenuhnya menyatu dengan BVB".

Kovac bekerja di Eintracht dari 2016 hingga 2018 dan menjuarai DFB-Pokal bersama klub asal Hessen itu pada 2018. Bersama BVB, ia juga ingin "mengangkat sesuatu tinggi-tinggi. Untuk itu, kami harus bekerja keras dan akan mencurahkan segalanya," kata Kovac.

Setelah tiga laga tandang beruntun dengan total perjalanan 11.000 kilometer, Kovac senang bisa kembali menjalani laga kandang: "Kami harus cepat pulih dari perjalanan-perjalanan itu agar bisa segera kembali ke level tertinggi." BVB berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 14 poin, tetapi hanya mampu bermain imbang dalam dua laga terakhir. (SID)

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BVB, berita: Borussia Dortmund dan Schalke 04 bersama-sama mengampanyekan donor sel punca

Kemitraan yang jarang terjadi: Dua klub Bundesliga, Borussia Dortmund dan Schalke 04, mengesampingkan rivalitas mereka untuk bersama-sama melawan kanker darah. Dengan slogan "Berbeda warna, bersatu demi tujuan yang sama", kedua klub dari wilayah Ruhr itu menjalin kemitraan dengan Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) untuk memanfaatkan pengaruh besar mereka demi menjaring lebih banyak calon donor sel punca.

Pada pekan pertandingan sebelumnya, Schalke bersama DSD telah menggelar pendaftaran calon donor di stadion saat laga kandang melawan FSV Mainz 05, yang memungkinkan para suporter mendaftarkan diri. BVB akan menyusul pada Sabtu (pukul 18.30/Sky), bertepatan dengan laga kandang melawan Eintracht Frankfurt. Pemain Dortmund Maximilian Beier juga telah berkontribusi dalam perjuangan melawan kanker darah: ia mendaftarkan diri sebagai calon donor pada tahun lalu. (SID)

BVB, berita: Niko Kovac memberikan kabar terbaru soal kembalinya Konstantinos Karetsas

Gelandang Konstantinos Karetsas tidak akan tampil dalam laga Bundesliga Borussia Dortmund melawan Eintracht Frankfurt pada Sabtu malam.

"Ia tidak akan bersama kami besok," kata pelatih BVB Niko Kovac dalam konferensi pers pada Jumat. Karetsas mengalami cedera setelah pergelangan kakinya terkilir dalam perebutan bola tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti saat bermain imbang 0-0 di kandang Union Berlin pada Sabtu lalu dan mengalami cedera ligamen pada pergelangan kaki. "Awalnya kami menduga sesuatu yang lebih buruk setelah melihat reaksi rekan-rekan setimnya," kata direktur olahraga Lars Ricken, yang lega karena cedera itu ternyata tidak separah dugaan awal.

Kovac belum bisa memastikan apakah Karetsas akan tetap absen setelah melewatkan laga Liga Champions di kandang Sabah FK (2-1) dan pertandingan liga melawan Frankfurt. Soal kemungkinan pemain Yunani berusia 18 tahun itu tampil melawan Werder Bremen di DFB-Pokal pada Selasa, Kovac mengatakan mereka harus "melihat perkembangannya. Saya belum bisa mengatakan apa-apa soal itu, karena kami juga tidak akan memaksakan siapa pun jika terlalu berisiko." Menurutnya, "lebih baik absen satu pertandingan lagi daripada mungkin harus absen selama sebulan."

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