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BVB, Berita: Ole Book puji Jobe Bellingham

Jobe Bellingham menampilkan permainan terbaiknya sejak bergabung dengan Borussia Dortmund dalam laga besar melawan FC Bayern München pada Sabtu. Gelandang asal Inggris itu terutama mengesankan lewat intensitas larinya yang luar biasa. Ia juga beberapa kali menunjukkan kontribusi positif dalam serangan.

Direktur olahraga BVB Ole Book mengaku terkesan dengan perkembangan Bellingham. "Secara fisik, ia berada di level tertinggi. Ia mampu mengimbangi tuntutan di level itu dan menemukan ritmenya dalam pertandingan. Bahkan ketika pertandingan berlangsung lebih lama, ia masih punya tenaga untuk bermain dengan sangat rapi," katanya. Book melanjutkan: "Pada akhirnya, itulah yang membuat perbedaan. Ia bisa banyak berlari sepanjang pertandingan dan tetap bermain sepakbola dengan rapi. Ia memang sosok yang cocok untuk panggung besar."

Bellingham pindah dari AFC Sunderland ke Dortmund pada musim panas 2025 dengan biaya 30,5 juta euro. Sejauh ini, pemain berusia 21 tahun itu telah tampil dalam 62 pertandingan resmi untuk BVB, dengan catatan satu gol dan delapan assist.

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BVB, Berita: Petinggi Dortmund bicara soal perpanjangan kontrak Waldemar Anton dan Serhou Guirassy

Borussia Dortmund berupaya melanjutkan kerja sama dengan dua pilar penting tim, Waldemar Anton dan Serhou Guirassy, melampaui masa berlaku kontrak mereka saat ini. Dalam acara Sport1-Doppelpass, direktur pelaksana Carsten Cramer berbicara tentang upaya yang tengah berjalan. "Prosesnya berjalan di balik layar, dengan tujuan yang jelas. Itulah kekuatan kami. Kami sangat puas dengan situasi saat ini," ujarnya.

Namun, Cramer tidak banyak memberi penjelasan mengenai kemungkinan adanya klausul pelepasan dalam kontrak Felix Nmecha. Gelandang yang kontraknya baru diperpanjang hingga 2030 pada Maret itu disebut-sebut memiliki klausul tersebut dengan nilai sekitar 80 juta euro.

Ketika ditanya soal itu, petinggi BVB tersebut menjawab secara mengelak: "Saya harus memeriksa apakah ia memiliki klausul pelepasan. Pada prinsipnya, kami tidak membicarakan isi kontrak."

Mengenai kemungkinan penjualan pemain bernilai tinggi setelah musim berakhir, Cramer mengatakan: "Kami akan selalu menjadi klub yang mengembangkan pemain. Itu bagian dari kesepakatannya. Kami ingin mempertahankan para pemain ini selama mungkin. Saya rasa kami akan mampu mempertahankan skuad pada musim panas. Kami tidak ingin melepas pemain. Namun, kami jelas tidak akan bisa mencegah atau menghindari hal itu."

Terkait potensi pemain baru pada bursa transfer musim dingin mendatang, ia mengatakan: "Ole Book dan Lars Ricken terus memantau situasi setiap hari dan siap bertindak kapan saja. Saya tidak ingin mengesampingkan kemungkinan apa pun."

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BVB, Berita: Gregor Kobel menghubungi Ismael Saibari yang cedera

Ismael Saibari mengalami robekan ligamen sindesmosis di pergelangan kaki kanan setelah bertabrakan dengan kiper BVB Gregor Kobel dalam pertandingan FC Bayern melawan Borussia Dortmund.

Melalui Instagram Story-nya pada Minggu, Kobel menyampaikan harapan agar pemain Bayern itu lekas pulih. "Saya sedih melihat ini. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Lekas sembuh, Ismael!" tulisnya. Saibari membalas: "Terima kasih. Saya menghargainya!"

Cedera itu terjadi pada menit ke-26. Setelah sebuah peluang mencetak gol yang menjanjikan, pemain klub München itu mengalami cedera akibat kaki kanannya tertekuk secara nahas saat berduel dengan Kobel. Saibari kemudian harus dibantu staf pendamping menuju ruang ganti. Ia belakangan meninggalkan stadion dengan kruk.

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BVB, Jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya