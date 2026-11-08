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Cedera Serhou Guirassy bisa menimbulkan masalah bagi BVB, termasuk di luar lapangan. Sementara itu, Jobe Bellingham mendapat pujian khusus. Kabar dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Kabar, artikel, dan rumor lainnya seputar BVB:

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BVB, kabar: Borussia Dortmund terancam berselisih soal Serhou Guirassy?

Cedera Serhou Guirassy bisa memicu kegaduhan di Borussia Dortmund selama jeda internasional.

Apa persoalannya? Setelah mengalami cedera otot tertarik dalam laga Liga Champions melawan Betis Sevilla (2-1) pada pertengahan pekan, Guirassy harus absen saat menghadapi Elversberg (2-1) di Bundesliga pada Sabtu. BVB berharap sang penyerang bisa kembali bermain setelah jeda internasional mendatang. Namun, belum jelas apakah Guirassy akan bergabung dengan tim nasional Guinea.

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Direktur olahraga Dortmund, Ole Book, mengatakan kepada DAZN sebelum laga melawan Elversberg bahwa pihaknya "menjalin komunikasi yang baik" dengan federasi sepakbola Guinea. "Dari sudut pandang kami, itu tidak masuk akal secara medis," tegasnya. Namun, ia menyatakan persoalan ini belum diputuskan: "Tetapi pada prinsipnya, kami harus berdialog dengan federasi."

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Borussia tentu lebih memilih Guirassy tetap berada di Dortmund untuk memulihkan cederanya di bawah pengawasan dokter klub. Dengan begitu, ia diharapkan kembali siap tampil dalam laga Bundesliga berikutnya di Mönchengladbach pada 21 November. Sebaliknya, Guinea sangat ingin memakai jasa pemain andalannya itu karena mereka menghadapi dua laga penting dalam kualifikasi Piala Afrika musim panas mendatang melawan Eritrea, yakni di kandang pada 12 November dan tandang pada 16 November.

Guinea wajib memenangi kedua laga itu agar tetap membayangi Afrika Selatan, pemuncak klasemen Grup D saat ini. Hanya juara grup yang lolos ke putaran final 2027. Guirassy dan rekan-rekannya kalah 1-2 dalam laga tandang melawan Afrika Selatan pada akhir September. Laga kandang melawan tim yang sama, yang mungkin akan menentukan, dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan.

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BVB, rumor: Penanganan pemain muda memicu perdebatan?

Cara Borussia Dortmund menangani para pemain mudanya tampaknya tengah menjadi isu sensitif.

Menurut laporan kicker , di internal BVB berlangsung "diskusi intens dan sebagian kontroversial" mengenai apakah pemain muda seperti Mathis Albert (17) dan Samuele Inacio (18) saat ini diberi peluang yang memadai.

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Sejumlah petinggi Dortmund kabarnya tidak senang karena talenta seperti Albert, Inacio, Mussa Kaba (17), dan Enzo dos Santos (17) saat ini hanya mendapat menit bermain yang berarti bersama tim U-23 di Regionalliga atau tim U-19. Menurut kicker, semakin banyak pihak yang menilai mereka sudah sangat membutuhkan menit bermain reguler di tim Bundesliga asuhan Niko Kovac.

Hal itu juga berkaitan dengan kekhawatiran mengenai posisi BVB di pasar talenta dari luar klub. Para pemain muda yang diminati Dortmund bisa saja enggan bergabung jika melihat peluang mereka untuk bermain di tim utama tidak terlalu menjanjikan.

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BVB, kabar: Hamann beri pujian tinggi kepada Jobe Bellingham

Dietmar Hamann terkesan dengan perkembangan gelandang Jobe Bellingham di Borussia Dortmund.

"Jobe Bellingham datang ke Dortmund dengan ekspektasi besar dan sering dibandingkan dengan kakaknya (bintang Real, Jude, red.), yang mungkin tidak adil baginya karena ia pemain yang agak berbeda dan lebih defensif. Ia berulang kali harus ditarik keluar, tidak benar-benar menemukan ritme, dan tidak bermain bagus," kata Hamann kepada Sky mengenai masa awal Bellingham yang sulit di BVB. Dortmund merekrutnya dari AFC Sunderland pada 2025 dengan biaya transfer 30,5 juta euro.

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Hamann melanjutkan: "Tetapi penampilannya sejak musim dingin lalu luar biasa. Pelatih punya andil besar dalam hal itu." Bellingham kini menjadi bagian yang tak tergantikan dari susunan pemain utama Dortmund dan tampil konsisten. Ia bahkan baru saja mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior Inggris. "Jika ia bisa menjadi setengah atau tiga perempat sehebat kakaknya, Dortmund akan sangat menikmati penampilannya," tegas Hamann.

Dalam kemenangan 2-1 atas Elversberg pada Sabtu, Bellingham kembali masuk susunan pemain utama BVB sebelum diganti menjelang akhir laga. Seusai pertandingan, pemain berusia 21 tahun itu mengatakan kepada DAZN bahwa ia sangat berterima kasih terutama kepada pelatih Niko Kovac atas perkembangannya: "Pada akhirnya, dia dan tentu saja klub benar-benar membantu saya dan membawa saya sampai ke titik ini, ketika saya dipanggil ke tim nasional. Saya sangat senang dan hanya ingin terus bekerja keras."

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Bellingham sangat menantikan keberangkatannya untuk bergabung dengan tim nasional Inggris bersama kakaknya, Jude. "Kami sering membayangkannya ketika dulu bermain bersama di taman rumah atau di taman. Ini mimpi besar. Itu belum terjadi, jadi saya tidak ingin terlalu cepat merayakannya. Tetapi saya benar-benar sangat bersemangat," katanya.

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BVB, kabar: Penghargaan untuk Joane Gadou

Bek Borussia Dortmund, Joane Gadou, terpilih sebagai pemain muda terbaik Bundesliga untuk Oktober.

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Dalam pemungutan suara yang melibatkan suporter, perwakilan klub, dan sejumlah pakar Bundesliga terpilih, Gadou mengungguli kiper muda Stuttgart, Dennis Seimen, serta bek tengah SC Paderborn, Mattes Hansen. Kandidat penghargaan pemain muda terbaik bulanan adalah pemain yang berusia di bawah 23 tahun pada pekan pertama, belum pernah menjadi starter sebelumnya, dan telah memainkan maksimal 450 menit di Bundesliga.

Gadou bergabung dengan Dortmund dari RB Salzburg pada musim panas lalu dengan biaya transfer 19,5 juta euro dan langsung merebut tempat di tim utama BVB. Pemain Prancis berusia 19 tahun itu sebagian besar tampil meyakinkan dalam 15 penampilannya di semua kompetisi musim ini, antara lain berkat kematangannya yang mengesankan saat bertahan.

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 21 November (pukul 15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Selasa, 24 November (pukul 21.00) Liga Champions FC Arsenal vs. Borussia Dortmund Minggu, 29 November (pukul 19.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Rabu, 2 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Minggu, 6 Desember (pukul 15.30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund