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Direktur pelaksana Borussia Dortmund, Carsten Cramer, berbicara tentang selebrasi kontroversial Felix Nmecha. Pria berusia 57 tahun itu juga mengungkap sejumlah hal terkait tarik-ulur transfer Said El Mala. Kabar dan rumor seputar BVB.

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BVB, kabar: Bos Dortmund Carsten Cramer angkat bicara soal Felix Nmecha

Setelah presiden Hans-Joachim Watzke, kini direktur pelaksana Borussia Dortmund, Carsten Cramer, juga berbicara tentang "selebrasi mahkota" Felix Nmecha yang menuai kontroversi.

Dalam podcast "colourFIELD tell-a-vision", Cramer mengatakan: "Beberapa hari terakhir memang terasa intens, dan persoalan ini menyita perhatian kami. Terlihat bahwa persoalan ini juga menjadi perhatian banyak orang. Ada beragam pendapat yang saling bertemu. Saya juga telah menghubungi Felix. Kami tentu akan berbicara lagi dengannya untuk menunjukkan dampak yang dapat ditimbulkan oleh hal semacam itu."

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Cramer melanjutkan: "Terlepas dari apakah reaksi yang ditimbulkannya beralasan, bagi saya yang menentukan pada akhirnya adalah perilaku nyata. Perilaku Felix Nmecha sama sekali tak tercela. Ia disukai di dalam tim, terlepas dari keyakinannya, karena sosoknya. Ia orang yang tak tercela, sangat menghormati semua orang, sangat menyenangkan dan lucu. Perilakunya sama sekali tidak memberi alasan untuk dikritik."

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Pria berusia 57 tahun itu menambahkan: "Simbol yang kini membuat banyak orang merasa tersinggung ini menimbulkan sesuatu yang harus kami hadapi. Tidak adil jika kami membiarkannya begitu saja dan mengatakan: Ya ampun, itu hanya persepsi kalian. Bukan begitu cara kami sebagai Borussia Dortmund ingin menangani situasi tertentu. Namun, saya akui ini menantang."

Cramer juga mengungkap gambaran umum tanggapan yang diterima klub dari suporter dan orang-orang lain mengenai persoalan tersebut. "Secara pribadi, saya justru mendapat kesan bahwa mayoritas orang tidak terganggu oleh persoalan ini dan tidak memahami kritik terhadap Felix," katanya, lalu menambahkan: "Jika saya menilai surat-surat yang masuk, seperti yang saya lakukan bersama rekan-rekan selama beberapa hari terakhir, saya harus menyimpulkan secara objektif dan tanpa emosi bahwa 80 persen orang yang menghubungi kami tidak memahami seluruh perdebatan ini. Mereka bahkan mengatakan: Kami ini klub sepakbola, sebenarnya apa yang kalian perdebatkan?"

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Namun, Cramer juga memahami mereka yang terusik oleh selebrasi Nmecha: "Meski begitu, tentu saya juga bisa memahami bahwa ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan simbol tersebut, yang juga memiliki kaitan dengan kelompok yang sangat spesifik dalam aliran kepercayaan itu. Persatuan Borussia Dortmund penting bagi saya. Karena itu, saya harus menganggap serius perasaan semua pihak, dan tugas Aki serta saya adalah mengelola proses ini sebaik mungkin agar sebanyak mungkin orang tetap bersama kami."

Terakhir, Cramer menegaskan: "Yang penting bagi kami, dan saya tetap berpegang pada hal ini: Felix adalah orang yang sangat toleran. Ini tetap merupakan persoalan yang kompleks. Yang tentu tidak menyenangkan adalah ketika simbol yang dipilih Felix untuk selebrasinya digunakan untuk tujuan pemasaran oleh sebuah kelompok yang juga mengambil sikap yang secara pribadi tidak saya setujui. Di situ kami harus menetapkan batasan. Itu tugas kami secara internal."

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Setelah mencetak dua gol pada Sabtu dalam kemenangan 2-1 BVB atas SV Elversberg, Nmecha kembali menjadi sorotan lewat gestur selebrasi yang digunakannya untuk menunjukkan dukungan kepada "The King's Return", yang merupakan bagian dari "Ballers in God". Ia memperagakan gerakan seolah melepas mahkota dari kepalanya, lalu sambil berlutut meletakkannya di rumput di hadapannya.

Jejaring evangelikal "Ballers in God" dituding mengusung pandangan Kristen konservatif, antara lain mengecam homoseksualitas sebagai dosa dan aborsi sebagai "rencana Setan".

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BVB, rumor: Borussia Dortmund dikabarkan ingin merekrut bek pada musim panas

Borussia Dortmund mencari bek tengah untuk musim panas mendatang. Demikian laporan Bild.

Kriteria yang dicari: pemain tersebut harus muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi sudah cukup berpengalaman untuk memberikan tekanan dalam persaingan. Pemain baru yang berpotensi didatangkan diharapkan mampu menantang Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, dan pemain lainnya dalam perebutan tempat di susunan pemain inti.

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Transfer itu dimaksudkan sebagai investasi jangka panjang. Idealnya, pemain baru tersebut mula-mula belajar dari para pemain berpengalaman, lalu berkembang menjadi pemain reguler dalam satu hingga dua tahun. Dortmund berencana mempertahankan para pemain berpengalamannya sembari membangun generasi berikutnya, alih-alih baru bertindak ketika kehilangan pemain reguler.

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BVB, kabar: Detail menarik tarik-ulur transfer Dortmund untuk Said El Mala terungkap

Direktur pelaksana BVB, Carsten Cramer, juga berbicara dalam podcast "colourFIELD tell-a-vision" tentang tarik-ulur berkepanjangan untuk merekrut Said El Mala dari Köln pada musim panas lalu. Borussia ingin mengeluarkan hampir 50 juta euro untuk pemain tim nasional itu, yang berarti akan memecahkan rekor transfer klub sendiri dengan selisih besar. Namun, pada akhirnya mereka mundur dari negosiasi dan tak lama kemudian merekrut Joey Veerman serta Giannis Konstantelias. Konstantelias mengalami robek ligamen silang dalam pertandingan Bundesliga pertamanya, saat ia juga langsung mencetak gol.

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"Saya masih ingat betul ketika Lars Ricken dan Ole Book berkata: Kami ingin mendatangkan Said. Lalu kami duduk bersama dan membahas sejauh mana kami bersedia melangkah. Kami kemudian mengajukan tawaran yang sebelumnya belum pernah diajukan Borussia Dortmund dalam bentuk seperti itu," kata Cramer.

Namun, mereka kemudian memutuskan untuk menggunakan uang tersebut untuk dua pemain. "Itu juga bukan rencana B, melainkan opsi yang selalu tersedia. Pada titik tertentu, tim bidang olahraga berkata: Ini sudah terlalu berisiko bagi kami, kami tidak akan melakukannya. Lalu mereka memilih jalan itu," jelas Cramer.

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Bos BVB itu mengakui cedera parah Konstantelias menjadi pukulan telak baginya. "Pada saat itu, kami unggul 2-0 dan menjalani babak pertama yang luar biasa, tetapi semangat saya langsung sirna karena semua orang cukup cepat menyadari betapa berharganya pemain yang kami dapatkan," kata Cramer. Ia melanjutkan: "Lars, Ole, dan Niko tentu tahu kemampuannya. Namun, sejujurnya, kami semua sebelumnya belum benar-benar melihatnya. Itu saat yang benar-benar menyedihkan. Saya bahkan tidak bisa pulih dari perasaan itu sepanjang akhir pekan."

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