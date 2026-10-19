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Rapor pemain BVB: Bintang timnas Jerman tampil gemilang, duo lini serang jauh tertinggal

BVB, berita: Ole Book ajukan dugaan mengejutkan soal cedera Karetsas

Apakah keputusan keliru wasit Daniel Schlager menjadi penyebab terjadinya insiden yang membuat pemain serang Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, kemungkinan mengalami cedera serius dalam laga Bundesliga melawan Union Berlin (0-0) pada Sabtu?

"Lawan menginjak kakinya dalam situasi itu, padahal hal tersebut tidak perlu terjadi karena sebelumnya ada keputusan lemparan ke dalam yang keliru. Seluruh situasi itu seharusnya tidak terjadi seperti itu," kata Book setelah pertandingan, menurut RUHR24. "Semoga cederanya tidak terlalu parah. Saat ini kondisinya tidak baik."

Yang mungkin dimaksud Book adalah situasi berikut: Tepat sebelum duel Karetsas dengan pemain Union, Rani Khedira, yang menyebabkan cedera itu, tim Berlin mendapat lemparan ke dalam setelah umpan bek kiri BVB Daniel Svensson kepada Julian Ryerson meleset dan keluar melewati garis samping. Namun, saat melepaskan umpan, Svensson didorong pemain Union Andras Schäfer hingga terjatuh dan karena itu tidak lagi bisa memainkan bola dengan terkontrol. Pemain asal Swedia itu sempat memprotes keputusan Schlager. Ada kemungkinan Book juga menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran. Jika demikian, Dortmund seharusnya mendapat tendangan bebas, bukan Union mendapat lemparan ke dalam yang beberapa detik kemudian berujung pada duel Karetsas kontra Khedira.

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BVB

Saat mendapat tekanan dari Khedira di kotak penaltinya sendiri, kaki kanan Karetsas tertekuk. Pemain Yunani berusia 18 tahun itu kemudian tergeletak di lapangan, sementara rekan-rekan setimnya menunjukkan kekhawatiran besar. Karetsas, yang baru masuk sebagai pemain pengganti beberapa menit sebelumnya, akhirnya harus kembali meninggalkan lapangan.

"Ini cedera pergelangan kaki," kata Book. Seperti terlihat dalam foto-foto yang diterbitkan Ruhr Nachrichten, Karetsas harus berjalan menggunakan kruk saat kembali ke Dortmund pada Sabtu larut malam. Pada Senin pagi, muncul kabar yang sedikit melegakan.Direktur olahraga Lars Ricken bahkan membuka kemungkinan Karetsas kembali bermain pada Oktober.

"Kami masih beruntung di tengah kemalangan, awalnya cedera itu terlihat lebih parah. Absennya Kos tentu merugikan kami untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, tetapi kami bisa mengatasinya sebagai tim. Setelah laga kandang melawan Frankfurt, kami akan memantau dari hari ke hari bagaimana pemulihannya," kata Ricken. BVB sendiri menyebut Karetsas mengalami cedera ligamen tanpa merinci jenisnya.

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BVB, rumor: Dortmund keluarkan hingga 500.000 euro untuk langkah khusus dalam perjalanan ke Baku

Di tengah beratnya rangkaian laga tandang saat ini, Borussia Dortmund kabarnya mengambil langkah tak biasa dan mahal untuk perjalanan ke pertandingan Liga Champions melawan Sabah FK di Baku, ibu kota Azerbaijan, pada Selasa.

Menurut Ruhr Nachrichten, rombongan BVB tidak terbang dengan pesawat carter reguler (Airbus A320) dari mitra mereka, Eurowings, seperti biasanya. Sebagai gantinya, mereka secara khusus memesan Boeing 737 yang telah dimodifikasi untuk penerbangan ke Baku melalui maskapai Lithuania "KlasJet", anak perusahaan Avia Solutions Group. Pesawat yang disebut sangat nyaman dan memiliki 68 kursi kelas bisnis itu kabarnya sudah berada di Dortmund sejak Sabtu larut malam.

Dalam penerbangan menuju Baku, rombongan Dortmund akan singgah di Trabzon, Turki, untuk mengisi bahan bakar, menurut Ruhr Nachrichten. BVB kabarnya harus merogoh kocek cukup dalam untuk kemewahan perjalanan ini: Biayanya diperkirakan mencapai 400.000 hingga 500.000 euro karena pesawat yang dipesan beserta awaknya akan tetap berada di Azerbaijan hingga Rabu. Menurut laporan tersebut, Borussia masih akan menggelar sesi latihan bagi para pemain yang tidak tampil di Baku pada Rabu pagi sebelum kembali ke Dortmund.

Setelah kalah 0-1 di markas Bodö/Glimt pekan lalu, BVB berada dalam tekanan pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions. Kemenangan atas pendatang baru Liga Champions, Sabah, mutlak diperlukan. Pertandingan pada Selasa itu dimulai pukul 18.45.

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BVB, berita: Mantan pemain Dortmund Julian Brandt tampil gemilang bersama Ajax

Mantan pemain Dortmund Julian Brandt mencetak dua gol untuk membawa Ajax Amsterdam, klub tersukses dalam sejarah sepak bola Belanda yang tengah mengalami masa sulit, kembali ke jalur kemenangan. Pada pekan kesembilan Eredivisie, sang pengatur serangan membantu Ajax menang 5-2 (2-0) di markas FC Groningen. Pemain berusia 30 tahun yang telah tampil 48 kali untuk timnas Jerman itu kini mengoleksi enam gol.

Ajax berada dalam tekanan setelah dua kali bermain imbang di liga dan kalah pada laga pembuka Conference League. Pada menit ke-27, Brandt membuka keunggulan lewat tembakan keras kaki kiri. Seusai jeda, pemain kelahiran Bremen itu kembali mencetak gol dengan kaki kiri untuk mengubah skor sementara menjadi 3-1 (60').

Rekan setim Brandt, Marc-André ter Stegen, juga kebobolan setidaknya satu gol dalam tujuh pertandingan berturut-turut. Berkat kemenangan itu, tim asuhan Miguel Munoz naik ke posisi keempat. Pada Kamis malam (pukul 21.00/Sky), mereka akan menjamu Atalanta Bergamo di Conference League. (SID)

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya