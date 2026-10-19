Berita, ulasan, dan rumor lainnya seputar BVB:

Setelah bermain imbang tanpa gol melawan Union: Kekecewaan mulai terasa di BVB

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Rapor BVB: Bintang timnas Jerman tampil luar biasa, duet penyerang jauh tertinggal

BVB, berita: Ole Book mengajukan dugaan mengejutkan soal cedera Karetsas

Apakah keputusan keliru wasit Daniel Schlager menjadi penyebab terjadinya insiden ketika pemain menyerang Borussia Dortmund, Konstantinos Karetsas, kemungkinan mengalami cedera serius dalam laga Bundesliga di markas Union Berlin (0:0) pada Sabtu?

"Lawan menginjak kakinya di situ, padahal itu tidak perlu terjadi karena sebelumnya ada keputusan keliru soal lemparan ke dalam. Situasinya seharusnya tidak sampai terjadi seperti itu," kata Book seusai pertandingan, menurut laporan RUHR24. "Semoga cederanya tidak terlalu parah. Saat ini kondisinya tidak baik."

Book kemungkinan merujuk pada kejadian berikut: Tepat sebelum duel Karetsas dengan pemain Union, Rani Khedira, yang menyebabkan cedera itu, tim tuan rumah mendapat lemparan ke dalam setelah umpan bek kiri BVB Daniel Svensson kepada Julian Ryerson gagal dan bola keluar melalui garis samping. Namun, saat melepaskan umpan, Svensson didorong pemain Union Andras Schäfer hingga terjatuh sehingga tidak bisa lagi memainkan bola dengan terkendali. Pemain asal Swedia itu sempat memprotes keputusan Schlager, dan mungkin Book juga menilai dorongan tersebut sebagai pelanggaran. Jika demikian, Dortmund seharusnya mendapat tendangan bebas, bukan Union yang mendapat lemparan ke dalam. Beberapa detik setelah lemparan itu, terjadilah duel Karetsas dengan Khedira.

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BVB

Saat mendapat tekanan dari Khedira di kotak penalti timnya sendiri, kaki kanan Karetsas tertekuk. Pemain Yunani berusia 18 tahun itu kemudian tergeletak di lapangan, sementara rekan-rekan setimnya tampak sangat khawatir. Karetsas, yang baru masuk sebagai pemain pengganti beberapa menit sebelumnya, akhirnya harus kembali meninggalkan lapangan.

"Itu cedera pergelangan kaki," kata Book. Seperti terlihat dalam foto-foto yang diterbitkan Ruhr Nachrichten, Karetsas harus menggunakan kruk saat kembali ke Dortmund pada Sabtu larut malam. Menurut surat kabar tersebut, pemain timnas Yunani itu terancam absen selama berminggu-minggu. Hingga kini, BVB belum mengumumkan diagnosis resmi.

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BVB, rumor: Dortmund keluarkan hingga 500.000 euro untuk langkah khusus dalam perjalanan ke Baku

Di tengah beratnya rangkaian laga tandang saat ini, Borussia Dortmund kabarnya mengambil langkah luar biasa sekaligus mahal untuk perjalanan menuju pertandingan Liga Champions melawan Sabah FK di Baku, ibu kota Azerbaijan, pada Selasa.

Menurut Ruhr Nachrichten, rombongan BVB tidak terbang dengan pesawat carter reguler (Airbus A320) dari mitranya, Eurowings, seperti biasanya. Mereka justru memesan Boeing 737 yang dimodifikasi secara khusus untuk penerbangan ke Baku melalui maskapai Lithuania "KlasJet", anak perusahaan Avia Solutions Group. Pesawat yang disebut sangat nyaman dan memiliki 68 kursi kelas bisnis itu kabarnya sudah berada di Dortmund sejak Sabtu larut malam.

Dalam penerbangan berangkat, rombongan Dortmund akan singgah di Trabzon, Turki, untuk mengisi bahan bakar, menurut Ruhr Nachrichten. BVB kabarnya harus merogoh kocek cukup dalam untuk fasilitas perjalanan mewah tersebut: Biayanya diperkirakan mencapai 400.000 hingga 500.000 euro karena pesawat yang dipesan beserta awaknya akan tetap berada di Azerbaijan hingga Rabu. Menurut laporan itu, Borussia masih akan menggelar sesi latihan bagi pemain yang tidak tampil di Baku pada Rabu pagi, sebelum kembali ke Dortmund.

Setelah kalah 0:1 di markas Bodö/Glimt pekan lalu, BVB berada di bawah tekanan pada matchday ketiga fase liga Liga Champions. Kemenangan atas pendatang baru Liga Champions, Sabah, mutlak diperlukan. Pertandingan akan dimulai pada Selasa pukul 18.45.

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BVB, berita: Mantan pemain Dortmund Julian Brandt tampil gemilang untuk Ajax

Mantan pemain Dortmund Julian Brandt mencetak dua gol untuk membawa Ajax Amsterdam, klub tersukses dalam sejarah sepakbola Belanda yang tengah mengalami krisis, kembali ke jalur kemenangan. Pada pekan kesembilan Eredivisie, sang pengatur serangan membantu Ajax menang 5:2 (2:0) di markas FC Groningen. Pemain berusia 30 tahun yang telah 48 kali membela timnas Jerman itu kini mengoleksi enam gol.

Ajax berada di bawah tekanan setelah dua kali bermain imbang di liga dan kalah pada laga pembuka Conference League. Brandt membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat tembakan keras kaki kiri. Seusai jeda, pemain kelahiran Bremen itu kembali mencetak gol dengan kaki kiri untuk mengubah skor menjadi 3:1 pada menit ke-60.

Rekan setim Brandt, Marc-André ter Stegen, kembali kebobolan setidaknya satu gol dalam pertandingan ketujuh secara beruntun. Berkat kemenangan itu, tim asuhan Miguel Munoz naik ke posisi keempat. Pada Kamis malam (pukul 21.00/Sky), Ajax akan menjamu Atalanta Bergamo di Conference League. (SID)

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya