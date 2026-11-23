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Seorang pemain divisi dua membenarkan bahwa BVB mendekatinya. Sementara itu, para petinggi klub mendukung Felix Nmecha dalam rapat anggota. Berita dan rumor Borussia Dortmund.

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BVB, berita: Pemain timnas U-21 benarkan ketertarikan Borussia Dortmund

Bek muda Linus Gechter dari Hertha BSC, pemuncak klasemen divisi dua, membenarkan bahwa Borussia Dortmund mendekatinya.

Ketika ditanya Sky tentang kabar ketertarikan BVB setelah kemenangan 4-0 atas Energie Cottbus pada Minggu, Gechter menjawab: "Saya sangat tersanjung klub sebesar itu tertarik kepada saya. Namun, saya di sini." kicker baru-baru ini melaporkan bahwa para petinggi Dortmund menempatkan pemain asal Berlin berusia 22 tahun itu di urutan teratas daftar calon penguat posisi bek tengah .

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Dengan kontrak Ramy Bensebaini dan Emre Can, yang saat ini masih cedera, akan habis pada akhir musim, serta masa depan dua pemain muda Filippo Mane dan Luca Reggiani yang belum pasti, BVB mungkin segera perlu menambah kekuatan di jantung pertahanan. Penampilan Gechter yang konsisten dan impresif bersama Hertha disebut telah menarik perhatian Dortmund.

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Pemain timnas Jerman U-21 itu semakin menarik karena kontraknya di Hertha habis musim panas mendatang. Dengan kondisi saat ini, Gechter bisa didatangkan tanpa biaya transfer untuk musim depan. Bursa transfer musim dingin mendatang pun menjadi kesempatan terakhir bagi klub asal Berlin itu untuk memperoleh biaya transfer dari pemain binaan mereka.

Namun, Gechter, yang selalu menjadi pilihan utama di tim pemuncak klasemen 2. Bundesliga dengan keunggulan meyakinkan , juga menegaskan pada Minggu: "Sebagai orang Berlin, saya menikmati berada di puncak klasemen. Sekarang kami unggul sepuluh poin (atas tim peringkat kedua Nürnberg, red.) dan itu membuat saya semakin bersemangat. Saya menikmati momen ini." Mengingat ikatan emosionalnya yang kuat dengan klub tempat ia menimba ilmu serta peluang promosi ke Bundesliga bersama klub ibu kota itu, kecil kemungkinan sang bek meninggalkan Hertha di tengah musim.

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Pelatih Hertha Stefan Leitl tentu saja sama sekali tidak ingin melepas Gechter. Terkait kabar pendekatan BVB, ia pun berbicara jauh lebih hati-hati daripada pemainnya dalam konferensi pers seusai kemenangan di Cottbus: "Niko (Kovac, red.) sejauh ini belum menghubungi saya untuk mengatakan bahwa ia benar-benar menginginkannya. Jadi, itu rumor. Mengapa kami harus melepas pemain ini?"

Leitl menegaskan bahwa kepergian Gechter pada Januari tidak akan menjadi "situasi yang menguntungkan" bagi Hertha dalam bentuk apa pun. "Jika ada yang terpikir untuk memulai pembicaraan, saya akan berjuang: Linus harus bertahan," kata pelatih yang sukses bersama klub Berlin itu.

Getty Images

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BVB, berita: Watzke dan Cramer beri dukungan kepada Nmecha

Petinggi Borussia Dortmund Carsten Cramer menyatakan dukungan penuh kepada Felix Nmecha di tengah perdebatan mengenai selebrasi mahkotanya yang kontroversial. "Sebagai Borussia Dortmund, kami tidak akan membiarkan pemain seperti Felix Nmecha dicela," kata Cramer pada Minggu dalam rapat anggota klub pemuncak klasemen Bundesliga itu. "Seorang pemain klub kami berhak selalu didukung dan dikuatkan di hadapan publik."

"Saya bisa memahami kritik terhadap bagian terakhir selebrasi gol Felix jika saya tahu apa artinya bagi orang-orang ketika simbol itu ditafsirkan demikian," kata Cramer. "Namun, saya juga berharap kalian memberi kami kepercayaan dan keyakinan bahwa kami tahu bagaimana menempatkan hal itu dalam konteksnya."

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Kepada Nmecha, Cramer mengatakan bahwa mereka akan "mengatasi situasi ini": "Saya juga berterima kasih kepadamu atas pengertian yang telah kamu tunjukkan ketika orang-orang merasa begitu tersinggung oleh sebuah simbol." Mengenai bagaimana hal itu "akhirnya bisa terjadi", Cramer melanjutkan, "mari kita lupakan saja bersama-sama." Pernyataan terakhir itu disambut tepuk tangan sekaligus sejumlah sorakan mencemooh dari anggota yang hadir.

Presiden Hans-Joachim Watzke juga mendukung pemain tim nasional itu. "Bolehkah Felix Nmecha menunjukkan keyakinan agamanya di Borussia Dortmund? Ya, tanpa batasan," kata Watzke.

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"Kamu harus terus-menerus mengevaluasi diri. Apakah perilaku yang menurutmu benar itu mungkin memecah belah klub?" tanya Watzke. "Dan jika kemudian kamu merasa kurang nyaman ketika hal itu terjadi, mungkin kamu perlu melihat apakah ada yang harus sedikit disesuaikan agar kembali bisa diterima semua pihak."

"Itu tidak berlaku khusus untuk Felix, yang akan selalu saya dukung sepenuhnya karena dia orang yang luar biasa," kata Watzke. "Itu berlaku bagi kita semua. Berusaha memahami orang lain dan menyesuaikan perilaku sendiri agar mungkin tercapai kesepakatan bersama. Saya rasa kita sedang menuju ke sana."

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Selebrasi Nmecha berupa gerakan melepas mahkota imajiner dikaitkan dengan jaringan evangelikal "Ballers in God". Setelah Nmecha memperagakannya saat menghadapi SV Elversberg sebelum jeda internasional, perdebatan sengit mengenai gestur itu kembali mencuat. Saat mencetak gol dalam kemenangan 1-0 (0-0) atas Borussia Mönchengladbach pada Sabtu, Nmecha menunjukkan gestur berbeda. Namun, setelah pertandingan, ia mengisyaratkan akan kembali memperagakan selebrasi mahkotanya pada masa mendatang. (SID)

Getty Images

BVB, berita: Watzke bicara soal cedera Harry Kane

Doa kesembuhan dari rival: Presiden Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke menyampaikan harapan agar penyerang Bayern Munich Harry Kane, yang tengah cedera, segera pulih. "Mungkin ini terdengar aneh bagi Anda, tetapi cedera Harry Kane pada Jumat juga menjadi perhatian saya," kata Watzke pada Minggu dalam rapat anggota klub pemuncak klasemen Bundesliga itu.

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Menurut Watzke, ia juga berbicara dalam kapasitasnya sebagai presiden liga. "Harry Kane bukan hanya olahragawan yang terpuji dan pesepakbola hebat. Ia juga memberi kilau luar biasa kepada Bundesliga yang kita semua cintai. Karena itu, menurut saya tidak salah jika hari ini, dari rapat anggota Borussia Dortmund yang merupakan rival klubnya, kami menyampaikan harapan tulus agar ia segera pulih," katanya.

Kane mengalami robekan sindesmosis di pergelangan kaki kiri saat pertandingan kandang melawan 1. FC Köln (1-1) dan menjalani operasi pada malam menjelang Sabtu. Pemain berusia 33 tahun itu akan absen selama beberapa bulan. (SID)

Getty Images

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Selasa, 24 November (pukul 21.00) Liga Champions FC Arsenal vs. Borussia Dortmund Minggu, 29 November (pukul 19.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Rabu, 2 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Minggu, 6 Desember (pukul 15.30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund Rabu, 9 Desember (pukul 21.00) Liga Champions Borussia Dortmund vs. Inter Milan