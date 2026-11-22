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Laga Borussia Dortmund kontra Gladbach memicu perdebatan soal keputusan wasit. Didi Hamann juga menilai BVB punya peluang bagus untuk menjadi juara. Berita dan rumor BVB.

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Berita BVB: Direktur olahraga Gladbach kecam wasit

Direktur olahraga Borussia Mönchengladbach Rouven Schröder melontarkan kritik tajam terhadap tim wasit setelah kalah 0-1 dari BVB .

Pemicunya adalah dugaan handball bek BVB Joane Gadou saat berduel dengan pemain muda BMG Wael Mohya di kotak penalti Dortmund pada menit ke-39. Menurut Schröder, Gladbach semestinya mendapat penalti atas kejadian itu.

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"Saya benar-benar kesal karena pada babak pertama kami setidaknya tidak diberi kesempatan untuk unggul. Saya sangat sulit menerima keputusan itu," kata direktur olahraga Gladbach tersebut seusai pertandingan di mixed zone.

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Setelah pemeriksaan video singkat di Köln, wasit Robert Hartmann tidak memberikan penalti kepada Gladbach. Ia justru membiarkan permainan berlanjut tanpa meninjau sendiri kejadian itu. "Bagi saya itu jelas handball. Saya tetap pada pendirian itu dan tidak akan berubah pikiran. Handball-nya terlihat, tetapi dinilai tidak layak dihukum. Saya sudah melihat kejadian itu tiga kali sekarang. Bagi saya, itu jelas keputusan yang salah," ujar Schröder.

Yang paling membuatnya kesal adalah "mereka bahkan tidak meninjau kejadian itu. Belakangan saya merasa situasinya tiba-tiba bergerak ke arah yang benar-benar berlawanan. Kami memang masih punya VAR, tetapi pada akhirnya tidak ada lagi yang pergi meninjau tayangan ulang."

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Pelatih Gladbach Alexander Blessin juga menegaskan: "Kalau pemain Dortmund itu tidak menggunakan tangannya di situ, bola akan berada di depan Wael. Jadi, bagi saya tidak penting apakah itu disengaja atau tidak. Ia menyentuh bola dan dengan begitu menempatkan dirinya di posisi yang lebih menguntungkan. Bagi saya, itu jelas penalti."

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Berita BVB: Joane Gadou tak membatasi diri di Dortmund

Rekrutan musim panas Joane Gadou memasang target ambisius di Borussia Dortmund. Kepada Ruhr Nachrichten, ia menjelaskan bahwa kepindahannya ke BVB sudah membantunya berkembang pesat.

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"Saya tidak membatasi diri. Saya ingin menjadi salah satu pemain terbaik di posisi saya. Itulah ambisi saya," kata pemain asal Prancis berusia 19 tahun itu. Ia menegaskan: "Saya hanya mendapat hal-hal positif. Saya merasa semakin baik dalam setiap sesi latihan dan setiap pertandingan."

Sosok yang menjadi panutannya dalam hal itu adalah Nico Schlotterbeck dan Waldemar Anton, yang saat ini membentuk trio lini belakang BVB bersama Gadou. "Mereka memberi saya banyak saran. Saya menjadi lebih baik karena mereka ada di sisi saya."

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Gadou tidak terkejut melihat semuanya berjalan begitu baik, baik untuk dirinya secara pribadi maupun bagi BVB di lapangan. "Bagaimanapun, inilah yang selalu saya inginkan selama bertahun-tahun, yang selama ini saya perjuangkan. Saya mengambil kesempatan ini dan memberikan segalanya agar kami menang dan saya terus berkembang. Saya sangat menikmati sepakbola dan saya harap itu juga terlihat."

Pemain asal Prancis itu telah tampil 16 kali untuk Dortmund di semua kompetisi musim ini. Kontraknya masih berlaku hingga 30 Juni 2031.

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Berita BVB: Niko Kovac bicara soal cedera di Bayern Munich

Pelatih BVB Niko Kovac bersimpati kepada mantan klubnya, Bayern Munich, yang tengah dilanda nasib buruk akibat banyaknya pemain cedera.

"Pada dasarnya, saya ingin semua pemain sehat. Cedera selalu menjadi hal terburuk bagi seorang pemain, juga bagi klub," kata Kovac kepada Sky sebelum laga Bundesliga Dortmund melawan Borussia Mönchengladbach pada Sabtu sore (1-0).

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Pelatih BVB itu melanjutkan: "Saya mengatakan ini secara umum, bukan hanya terkait Bayern Munich. Kami juga punya dua atau tiga pemain yang cedera. Selalu menyenangkan jika semua pemain tersedia dan kita bisa mengukur kemampuan melawan yang terbaik."

Bayern saat ini kehilangan tujuh pemain yang berpotensi menjadi starter, yakni Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry, serta Michael Olise dan Harry Kane yang baru saja mengalami cedera . Kovac, yang pernah melatih klub tersukses di Jerman itu pada 2018 hingga 2019, kini memimpin klasemen bersama BVB, unggul dua poin atas Bayern.

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Berita BVB: Didi Hamann yakin Dortmund punya peluang juara

Dietmar Hamann yakin BVB bisa memanfaatkan krisis cedera yang tengah dialami Bayern Munich.

"Kalau Bayern menjalani musim yang lebih lemah, Anda harus siap memanfaatkannya. Dan dengan absennya Harry Kane serta mungkin Michael Olise, tampaknya situasi itu bisa terjadi sekarang," kata Hamann dalam kapasitasnya sebagai pengamat untuk Sky.

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Kane dan Olise sama-sama mengalami cedera saat Bayern, klub tersukses di Jerman, bermain imbang 1-1 melawan 1. FC Köln pada Jumat malam. Pemain asal Prancis itu tampaknya hanya mengalami cedera ringan dan bisa segera kembali, sedangkan penyerang timnas Inggris tersebut kemungkinan absen selama beberapa bulan akibat robekan ligamen sindesmosis.

Sementara itu, BVB memanfaatkan hasil imbang Bayern melawan Köln dengan menang 1-0 di kandang Borussia Mönchengladbach pada Sabtu. Dortmund melewati Bayern dan kini memuncaki klasemen dengan keunggulan dua poin.

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"Kalau Anda bisa menjadi pemuncak klasemen dan berada di posisi teratas setelah sepuluh pertandingan, saya rasa semua orang di BVB akan berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa diraih tahun ini," ujar Hamann.

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Berita BVB: Calon lawan di Liga Champions, Arsenal, bermain imbang dan kehilangan kiper David Raya

Arsenal mungkin harus bermain tanpa kiper David Raya dalam laga Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada Selasa mendatang.

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Dalam hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United pada Sabtu sore , pemain asal Spanyol itu mengalami cedera bahu dan harus diganti pada menit ke-70. Besar kemungkinan ia tidak tersedia untuk laga melawan Dortmund.

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