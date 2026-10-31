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BVB, Berita: Roy Makaay sindir laga Bayern vs. Dortmund

Legenda penyerang Bayern Munich, Roy Makaay, melontarkan sindiran ringan terhadap "Der Klassiker" yang akan mempertemukan klub tersukses di Jerman itu dengan BVB.

Dalam wawancara dengan Sport1, pria asal Belanda itu mengatakan bahwa ia "hanya mengenal satu laga klasik", yakni duel antara Ajax Amsterdam dan Feyenoord Rotterdam di negaranya.

Memang, pertemuan Bayern dan BVB pada masa Makaay bermain di Bundesliga (2003 hingga 2007) belum sepanas sekarang dari segi persaingan di lapangan. Kala itu, Borussia Dortmund berkutat di papan tengah dan nyaris tidak menjadi penantang bagi klub asal Munich tersebut.

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 13.30 BVB

Sebaliknya, Bayern bersaing dengan klub-klub lain untuk memperebutkan gelar juara Jerman. "Pada masa saya bermain, laga itu tidak sebesar sekarang. Pesaing utama kami adalah Schalke, Hamburger SV, dan Werder Bremen," kata Makaay.

Schalke dan Bremen, khususnya, berulang kali menyulitkan Bayern pada awal 2000-an. Sementara S04 nyaris meraih gelar juara pada 2001 dan 2005, Werder membawa trofi juara ke Bremen pada 2004 di bawah asuhan Thomas Schaaf.

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BVB, Berita: Wolf-Christoph Fuss melihat peluang bagi BVB

Komentator Sky, Wolf-Christoph Fuss, yakin BVB mampu mengimbangi FC Bayern Munich dalam laga besar pada Sabtu malam.

"Di bawah Niko Kovac, pertahanan mereka sangat solid," kata Fuss kepada ntv, memuji penampilan Dortmund sejauh musim ini. "Bayern harus bekerja keras menghadapi pertahanan yang sangat rapat. Mereka harus menerima bahwa setiap kesalahan bisa berujung hukuman."

Pelatih Kovac telah "berhasil menerapkan pedoman yang jelas di Dortmund, sehingga setiap pemain tahu persis apa yang bisa mereka jadikan pegangan. Hal-hal itu memberikan rasa aman. Termasuk saat bermain di Munich."

Di klasemen, kedua tim saat ini menempati dua posisi teratas Bundesliga. Bayern berada di peringkat pertama berkat selisih gol yang lebih baik, sementara BVB bisa menyalip rivalnya itu jika menang.

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BVB, Rumor: Konstantinos Karetsas kembali masuk skuad

Borussia Dortmund tampaknya akan membawa pemain menyerang Konstantinos Karetsas ke Munich untuk laga besar melawan FC Bayern pada Sabtu malam. Hal itu dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.

Menurut laporan itu, pemain asal Yunani tersebut termasuk dalam skuad berisi 20 pemain yang berangkat dari Dortmund menuju ibu kota negara bagian Bavaria pada Jumat malam. Selain itu, bek Ramy Bensebaini (setelah menjalani skorsing akibat kartu merah) dan kiper Alexander Meyer (setelah mengalami infeksi mirip flu) juga disebut akan kembali masuk skuad.

Karetsas mengalami cedera ligamen di pergelangan kaki sekitar dua pekan lalu dalam pertandingan Bundesliga melawan Union Berlin. Awalnya, Dortmund khawatir ia akan absen lama, tetapi cedera itu ternyata tidak terlalu parah.

Namun, kecil kemungkinan pemain berusia 18 tahun itu menjadi starter di Allianz Arena. Karetsas kemungkinan besar akan lebih dulu duduk di bangku cadangan.

BVB, Berita: Mantan pemain Dortmund Christian Pulisic perpanjang kontrak di Milan

Mantan pemain Bundesliga Christian Pulisic (28) telah memperpanjang kontraknya untuk jangka panjang dengan klub papan atas Italia, AC Milan. Seperti diumumkan Rossoneri sehari sebelum Derby della Madonnina melawan rival sekota Inter (Sabtu, pukul 20.45), pemain timnas AS itu menandatangani kontrak baru hingga Juni 2031.

"Catatan 44 golnya dalam 141 pertandingan untuk Rossoneri menegaskan arti pentingnya bagi tim sekaligus perannya dalam rencana masa depan klub," tulis Milan dalam sebuah pernyataan. Pulisic, yang bermain untuk Borussia Dortmund hingga 2019 sebelum pindah ke FC Chelsea, telah berkembang menjadi "pemain kunci" sejak bergabung dengan Milan pada Juli 2023. (SID)

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