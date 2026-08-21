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BVB, berita: Borussia Dortmund masih memasukkan Asllani dalam radar - model transfer khusus?

BVB dikabarkan masih terus mempertimbangkan perekrutan Fisnik Asllani. Hal itu dilaporkan oleh Bild. Meski sudah mendatangkan pemain ofensif mahal Konstantinos Karetsas dan Giannis Konstantelias, yang bersama-sama menelan biaya nyaris 60 juta euro, dan meski Asllani gagal lolos tes medis di RB Leipzig, penyerang berusia 24 tahun itu disebut "masih ada dalam radar". Dortmund sudah berbulan-bulan dikaitkan, kadang lebih konkret kadang kurang konkret, dengan transfer Asllani.

Selain itu, syarat yang baru diperkenalkan untuk sebuah transfer Dortmund, yang menurutnya semua pengambil keputusan - dari Ole Book, Lars Ricken hingga pelatih Niko Kovac - harus lebih dulu mengacungkan jempol, juga disebut sudah terpenuhi. Khususnya direktur olahraga Book disebut benar-benar yakin pada kualitas Asllani sejak masa kebersamaan mereka di Elversberg.

Asllani sendiri dikabarkan sama sekali tidak keberatan untuk pindah ke Dortmund, demikian isi laporan tersebut. Namun, ada dua kendala besar. Yang pertama bersifat finansial.

Klausul rilis dalam kontrak Asllani untuk bursa transfer musim panas ini, yang kabarnya berada di kisaran 25 hingga 29 juta euro, kini telah kedaluwarsa. RB Leipzig ingin memanfaatkan klausul tersebut, tetapi setelah pemeriksaan medis mengungkapkan kekhawatiran dan transfer itu pun batal. Kini TSG Hoffenheim bisa kembali menegosiasikan nilai transfer Asllani (kontrak hingga 2029) secara bebas dalam potensi perundingan. Sebuah kerugian bagi BVB.

Menurut Bild, Die Schwarzgelben bisa jadi memikirkan model transfer khusus: peminjaman dengan kewajiban pembelian setelahnya, yang mungkin nilainya lebih tinggi daripada klausul rilis yang sudah kedaluwarsa, untuk membuat klub Kraichgau itu tertarik pada kesepakatan semacam ini.

Kendala kedua: sebenarnya saat ini BVB tidak membutuhkan satu lagi pemain ofensif. Duet Serhou Guirassy dan Fabio Silva untuk posisi nomor sembilan sudah tersedia. Namun, Silva khususnya belakangan kembali dikaitkan dengan kepergian setelah hanya satu musim. Real Betis dari LaLiga Spanyol disebut telah menetapkan pemain Portugal itu sebagai target impian utama. Baru-baru ini Silva menjadi sorotan dengan menghapus semua foto dirinya yang berkaitan dengan BVB dari profil Instagram-nya.

Dalam musim debutnya, pemain 24 tahun itu di seragam Dortmund hanya meyakinkan dalam peran sebagai pemain pengganti dan pemberi assist, tetapi bukan sebagai striker tajam atau pengganti Guirassy yang benar-benar serius di starting XI. Jika Real Betis menawarkan kepada BVB sebesar 22,5 juta euro, jumlah yang dibayarkan BVB kepada Wolverhampton Wanderers pada musim panas lalu, maka kepergian kilat tampaknya bukan sesuatu yang mustahil.

Jika itu terjadi, Dortmund akan memiliki anggaran transfer baru dan sekaligus kebutuhan mendesak untuk bertindak. Di satu sisi, risikonya terlalu besar untuk menjalani musim dengan tiga kompetisi hanya dengan Guirassy sebagai striker murni, di sisi lain masa depan pemain Guinea itu juga belum seratus persen terjamin jika ada tawaran last-minute yang menggiurkan datang dari Arab Saudi, demikian tulis Bild.

"Kami pertama-tama sudah menyelesaikan tugas kami dan menutup kepergian pemain dengan masuk akal. Sekarang, pada 20 Agustus, kami berada dalam situasi di mana kami bisa mengamati pasar. Tidak harus ada lagi yang terjadi, mungkin masih akan ada sesuatu yang terjadi. Kami siap untuk itu, mungkin masih ada peluang menarik lagi untuk kami," kata Ricken dalam konferensi pers jelang Piala Super melawan Bayern Munich soal status perencanaan transfer Dortmund.

Selain itu, saat ditanya soal rumor kepergian Silva dan juga Marcel Sabitzer, ia menegaskan: "Tidak ada satu pun pemain yang diberi tahu bahwa dia harus pergi atau harus mencari klub lain. Saya sama sekali tidak akan tidak bahagia jika kami menjalani musim dengan skuad ini."

Sementara itu di Hoffenheim, setelah kepindahannya ke Leipzig batal, mereka dikabarkan benar-benar merencanakan bahwa Asllani akan bermain untuk klub Kraichgau itu pada musim depan. Setelah ia kembali ke Hoffenheim usai masa peminjaman yang sangat sukses di Elversberg (37 pertandingan, 19 gol, 10 assist), bintangnya juga bersinar di Bundesliga. Dalam musim pertamanya untuk TSG, Asllani mencetak sebelas gol dan menyiapkan sepuluh gol dalam 35 pertandingan kompetitif.

Belakangan Juventus Turin juga dikabarkan mulai menjajaki peluang untuk pemain tim nasional Kosovo tersebut.

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BVB, rumor: Coutinho disebut akan menjadi penerus pemain baru Borussia Dortmund

Menurut informasi dari portal Yunani Sportdog, PAOK Salonika dalam pencarian pengganti untuk Giannis Konstantelias yang pindah ke BVB telah menjatuhkan pilihan pada Philippe Coutinho.

Pemain yang kini berusia 34 tahun itu disebut sangat diminati klub tradisional Yunani tersebut. Coutinho, yang pada 2019/20 bermain sebagai pemain pinjaman untuk Bayern Munich dan memenangkan treble, terakhir terikat kontrak dengan Vasco da Gama di negara asalnya, Brasil. Namun sejak Februari, ia berstatus tanpa klub.

Rumor PAOK itu bukan tanpa alasan: Direktur Teknik Vasco da Gama saat itu, Leo Matos, kini menjadi direktur olahraga di Thessaloniki dan disebut masih menjalin kontak dengan Coutinho.

Bagi Coutinho, itu akan menjadi kepulangan ke Eropa setelah sedikit lebih dari tiga tahun, setelah dari Aston Villa ia lebih dulu dipinjamkan ke klub Qatar Al-Duhail SC (2023/24) dan kemudian ke Vasco da Gama (2024/25). Pada musim setelahnya, menyusul kepindahan permanen ke Brasil.

Dalam diri Konstantelias, PAOK bukan hanya kehilangan pemain terbaiknya, melainkan juga sosok yang sangat dicintai para suporter. Borussia Dortmund membayar 26 juta euro plus bonus untuk pemain ofensif itu.

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