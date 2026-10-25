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Gol Beier pada menit-menit akhir bawa BVB menang atas Frankfurt

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BVB, berita: Maximilian Beier mendapat hadiah istimewa setelah mencetak gol kemenangan atas Frankfurt

Gol indah yang memastikan kemenangan 1-0 Borussia Dortmund atas Eintracht Frankfurt, disaksikan langsung oleh bintang darts Stephen Bunting, lalu hadiah kemenangan yang sangat istimewa. Sabtu malam Maximilian Beier, yang dikenal sebagai penggemar darts, nyaris sempurna.

Seorang pendukung BVB bahkan memberinya tiket untuk babak perempat-final Kejuaraan Eropa darts yang digelar di Dortmund pada Minggu. "Saya pasti akan pergi besok, ya," kata Beier kepada Sky, senang menerima hadiah yang disampaikan kepadanya melalui pelatih Niko Kovac itu.

Kehadiran Bunting, yang akan menghadapi Gerwyn Price di perempat-final Kejuaraan Eropa darts pada Minggu, di Signal-Iduna-Park tentu juga istimewa bagi Beier. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah "memenangi satu leg" dalam duel darts melawan Bunting. Beier juga menyebut dirinya "pasti" pemain darts terbaik di antara anggota BVB. Bunting bahkan "mengatakan bahwa saya punya potensi setelah karier saya berakhir," ujar Beier, merujuk pada kemungkinan menekuni darts setelah karier sepakbolanya.

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BVB, berita: Mantan pemain Dortmund bisa membantu transfer

Borussia Dortmund dilaporkan sudah mempertimbangkan perekrutan talenta lini tengah Polandia, Marcel Regula, pada musim panas lalu. Menurut laporan media baru-baru ini, BVB ingin kembali berupaya mendatangkannya pada bursa transfer musim dingin.

Kebetulan, mantan pemain Dortmund Zlatan Alomerovic merupakan rekan setim Regula di klub kasta tertinggi Polandia, Zaglebie Lubin. Kiper berusia 35 tahun itu pernah bermain untuk tim junior BVB, lalu mencatatkan 112 penampilan resmi bersama tim kedua Borussia antara 2010 dan 2015.

Apakah ia bisa secara aktif membujuk Regula untuk pindah ke Dortmund? Yang jelas, Alomerovic telah menjanjikan bantuannya kepada pemain berusia 19 tahun itu jika transfer ke BVB terwujud. "Soal tempat tinggal di Jerman: Begitu ada tawaran konkret, saya akan membantunya memilih," kata Alomerovic kepada Kanal Sportowy mengenai Regula.

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BVB, berita: Kovac sampaikan doa kesembuhan untuk Kompany: "Ia butuh waktu"

Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac menyampaikan doa kesembuhan kepada pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany dan menegaskan bahwa pria Belgia itu harus diberi waktu yang ia butuhkan untuk pulih.

"Yang penting dalam fase ini adalah memberinya ketenangan, dan ia butuh waktu karena kita semua tahu betapa melelahkannya pekerjaan sebagai pelatih," kata Kovac kepada Sky sebelum kemenangan 1-0 BVB atas Eintracht Frankfurt pada Sabtu malam.

Kompany dirawat dan menjalani pemeriksaan di sebuah rumah sakit di Munich sejak Jumat setelah pingsan di fasilitas latihan FCB saat menyaksikan sesi latihan tim kedua. Seperti ditegaskan direktur olahraga Bayern, Max Eberl, pada Sabtu pagi, kondisi Kompany stabil. Namun, pria Belgia itu mungkin tidak dapat mendampingi klub pemegang rekor gelar tersebut selama berminggu-minggu.

"Tentu saya, seperti semua penggemar sepakbola, mendoakan yang terbaik untuknya, agar ia lekas sembuh dan bisa kembali ke lapangan," tegas Kovac mengenai Kompany.

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BVB, jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Selasa, 27 Oktober (pukul 20.45) DFB-Pokal Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Sabtu, 31 Oktober (pukul 18.30) Bundesliga FC Bayern vs. Borussia Dortmund Rabu, 4 November (pukul 21.00) Liga Champions Borussia Dortmund vs. Betis Sevilla Sabtu, 7 November (pukul 15.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. SV Elversberg Sabtu, 21 November (pukul 15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund



