Berita dan rumor lainnya soal BVB:

Ayah bintang BVB ungkap peminat

Mbappe buka suara soal pendekatan dari Dortmund

Angka gila! Untuk apa Niko Kovac dipuji di BVB

BVB, News: Sven Mislintat memuji Ole Book

Sven Mislintat, yang pernah menjadi perencana skuad dan kepala pemandu bakat di BVB, mengucapkan selamat kepada mantan klubnya atas perekrutan direktur olahraga Ole Book dan memuji langkah klub dalam saga transfer Said El Mala.

Dengan mendatangkan Book sebagai penerus Sebastian Kehl, BVB telah "mengambil keputusan berani dan memberi penghargaan pada rekam jejak performa yang jelas", ujar Mislintat dalam acara Sport1 "Doppelpass" dan menegaskan: "Sangat berani merekrut seseorang yang sebelumnya hanya memancing di ranah divisi dua."

Book, dalam transfer-transfernya, "menunjukkan mata jeli dan keberanian. Dia selalu punya visi luar biasa terhadap skuad di Elversberg, jadi ini investasi top dari Dortmund", tambah pria 53 tahun itu. Menurut Mislintat, keputusan mundur dari negosiasi soal El Mala setelah berminggu-minggu berunding dengan 1. FC Köln juga sudah tepat.

"Said El Mala tampaknya memang pilihan pertama, tetapi bukan dengan harga berapa pun, dan itu menunjukkan kualitas perencana skuad dan direktur olahraga top, yaitu mengetahui rencana B, dan cerdas untuk membagi uangnya," kata Mislintat, merujuk pada perekrutan Giannis Konstantelias dan Joey Veerman yang dilakukan BVB tak lama setelah upaya mereka mendapatkan calon pemain tim nasional Jerman itu gagal. Selain itu, menurutnya juga "sangat cerdas bahwa Ole Book memenuhi apa yang dahulu membuat Dortmund kuat: merekrut pemain muda yang bisa berkembang, bukan pemain berpengalaman".

Pejabat yang saat ini tanpa klub itu - terakhir aktif di Fortuna Düsseldorf - menjelaskan bahwa BVB "bergerak di pasar yang sedikit kurang menonjol tetapi dengan kualitas tinggi, lalu Anda bisa langsung melihat saat kontak pertama dengan (Konstantinos) Karetsas bahwa ini sesuatu yang spesial. Anak-anak seperti Karetsas bisa kembali menyalakan sesuatu. Itulah yang dibutuhkan Borussia Dortmund."

Dalam kasus El Mala, Mislintat juga mendapat dukungan dari mantan pemain profesional Stefan Effenberg. "Bahwa sekarang hasilnya terlihat seperti ini juga ada kaitannya dengan El Mala: bahwa klub menarik rem pada angka 50 juta dan mengalihkan orientasinya ... itu tidak mudah dilakukan. Pujian besar untuk BVB," katanya.

Setelah empat pertandingan dan raihan sempurna 12 poin, Borussia Dortmund saat ini memuncaki klasemen Bundesliga. FC Bayern mengoleksi sepuluh poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan FC Schalke 04.

Getty Images

BVB, News: Kontrak Cramer dan Ricken diperpanjang

Borussia Dortmund telah memperpanjang kontrak Carsten Cramer, Lars Ricken, dan Thomas Treß. Selain itu, Cramer naik jabatan sebagai penerus Hans-Joachim Watzke sebagai ketua manajemen. Hal itu diumumkan BVB pada Senin malam.

Berikut tautan ke berita lengkap dengan semua detailnya.

Getty Images

BVB, Jadwal: Pertandingan berikutnya Borussia Dortmund

Tanggal Kompetisi Pertandingan Jumat, 9 Oktober (20.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Rabu, 14 Oktober (21.00) Liga Champions FC Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund Sabtu, 17 Oktober (15.30) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund Selasa, 20 Oktober (18.45) Liga Champions Sabah FK vs. Borussia Dortmund



